Suspenden por seis meses a Patricia Benavides: ¿por qué caso se declaró fundada la medida cautelar contra la fiscal suprema?

El Consejo de Ética del Ilustre Colegio de Abogados de Lima resolvió suspender por seis meses a Patricia Benavides Vargas en el ejercicio de la abogacía, tras declarar fundada la medida cautelar solicitada en su contra. La resolución, fechada el 26 de enero de 2026, responde a una queja presentada por Martha Eleana Cuentas Anci, directora ejecutiva de Fomento de la Vida (FOVIDA) e integrante del Grupo de Trabajo Contra la Corrupción.

La decisión, emitida bajo la Resolución N°03-365-2024-MC-CE/DEP/CAL, se tomó después de que el Consejo de Ética, presidido por Carlos Enrique Ampuero Montes e integrado por María Catalina Vera Tudela Peña y Félix Augusto Vasi Zevallos, evaluara los hechos imputados a Benavides Vargas, quien hasta ahora se desempeñaba como fiscal suprema.

¿Por qué caso se declaró fundada la medida cautelar contra Patricia Benavides?

El Consejo estableció que la suspensión por seis meses responde a la presunta comisión de una falta grave. El reglamento permite imponer este tipo de medida cuando existen indicios suficientes de infracción ética, con el objetivo de evitar la obstaculización del procedimiento y preservar la integridad institucional.

La conducta por la que se le cuestiona es su presunta injerencia en un caso judicial que involucraba a su hermana, la jueza Enma Benavides Vargas. Durante el concurso público para la selección de fiscales supremos, Benavides afirmó que no interferiría en investigaciones relacionadas con familiares. Sin embargo, una vez nombrada fiscal de la Nación en julio de 2024, dispuso el cese de Bersabeth Felicitas Revilla Corrales, quien investigaba a su hermana por presuntos delitos de cohecho y asociación ilícita.

El Consejo de Ética concluyó que esta actuación vulneró los principios de legalidad, veracidad, transparencia, probidad y buena fe que rigen la profesión, y estimó probado el hecho como infracción al Código de Ética del Abogado.

“La permanencia de la denunciada Liz Patricia Benavides Vargas en el ejercicio de la profesión de abogada y su vinculación con el Ministerio Público representa un riesgo concreto, actual e inminente para la eficacia del procedimiento disciplinario”, precisa la resolución.

Resolución del Consejo de Ética.

Hechos desestimados

El Consejo de Ética desestimó otras acusaciones presentadas contra Benavides Vargas, al considerar que no constituyen infracción al Código de Ética:

Aceptación de una condecoración pública del exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, investigado por lavado de activos: el Consejo determinó que no existía vínculo procesal directo entre ambos, pues Benavides no era la fiscal a cargo de la investigación y, por tanto, no se configuraba una relación prohibida.

Falta de transparencia por no exhibir su tesis de maestría y doctorado: la resolución indica que la obligación de registrar tesis para grados académicos solo rige desde 2016, mientras que las de Benavides datan de 2008 y 2009, por lo que no existía deber legal de publicación en ese momento.

Contratación como abogado defensor de Jorge Del Castillo Gálvez , político investigado por el Ministerio Público: el Consejo enfatizó que toda persona tiene derecho a elegir libremente a su abogado, sin que la filiación política de este constituya falta ética.

Acusación de liderar presuntamente una organización criminal: el Consejo recordó el principio constitucional de presunción de inocencia y subrayó que no puede aplicarse sanción disciplinaria sin pruebas fehacientes de responsabilidad.