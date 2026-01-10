Enma Benavides será investigada 8 meses más por fallos a favor de procesados por narcotráfico

La jueza superior Enma Benavides y su abogado Elio Riera en una audiencia ante la JNJ. Foto: JNJ

El Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria autorizó una investigación suplementaria por 8 meses contra la jueza superior y hermana de la fiscal suprema Patricia Benavides, Enma Benavides, en el caso de fallos favorables a favor de procesados por narcotráfico.

En este caso se investigan las decisiones de Enma Benavides, María Apaza y Lorenzo Ilave en 3 expedientes a su cargo cuando se desempeñaban como jueces del Colegiado E de la Sala Penal Nacional. La investigación respecto a 2 expedientes ya está concluida tras vencerse el plazo de la investigación suplementaria inicial ordenada por el juez Juan Carlos Checkley en enero de 2024, tras rechazar el pedido de archivo del fiscal Uriel Terán.

Estaba pendiente la decisión respecto al expediente restante, que fue elevado en consulta a otra fiscalía suprema, que dispuso que se requiera una nueva investigación suplementaria por 18 meses, pero únicamente respecto a este hecho (hecho 3).

En el denominado hecho 3 se investiga el expediente 32-2014 de la Sala Penal Nacional, donde procesados declararon que el tribunal de Enma Benavides supuestamente habría solicitado, a través de abogados, entre 100 mil y 150 mil dólares para dejarlos en libertad.

Juzgado autoriza investigación suplementaria contra Enma Benavides

Enma Benavides se opuso

La defensa de Enma Benavides, a cargo del abogado Elio Riera, se opuso al pedido de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal. Alegó una incorrecta tramitación del pedido y cuestionó el plazo de 18 meses ya que el hecho, los presuntos sobornos, data de 2014.

El Juzgado Supremo desestimó los argumentos de Benavides y determinó que los actos de investigación solicitados por la Fiscalía “resultan pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos objeto de imputación".

Así, se autorizó que se tome la declaración del narcotraficante Roberto Carlos Gómez Herrera ‘Huevo’, quien se encuentra recluido en Brasil, país al que huyo luego de que el tribunal de Enma Benavides confirmara su puesta en libertad.

También se buscará conseguir la declaración del narcotraficante Edison José Ruíz Martínez, quien se encuentra recluido en Colombia tras abandonar Perú. También después de ser liberado por el Colegiado E de la Sala Penal Nacional.

La jueza Enma Benavides, hermana de la fiscal de la Nación.

Del mismo modo, se dio autorización para que se amplien las declaraciones de José Manuel López Quispe, narcotraficante que habría hecho un “arreglo” con los magistrados para obtener su libertad, y otros testigos para que brinden información sobre el modus operandi de la presunta asociación ilícita para delinquir.

Repuesta

En julio de 2025, Enma Benavides regresó al Poder Judicial tras la disposición de la Corte Superior de Justicia de Lima, que ejecutó la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y anuló su destitución como jueza superior.

El documento, firmado por la magistrada Miluska Cano, ordenó la reincorporación al cargo y la designación de Benavides como presidenta de la Décima Sala Penal de Apelaciones de Lima.

Para este 2026, Enma Benavides seguirá como presidenta de la referida sala de apelaciones mientras enfrenta la investigación por los fallos a favor de procesados por narcotráfico y una más por su presunta injerencia en este mismo caso a través de su hermana Patricia Benavides.