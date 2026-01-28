Perú mantiene solidez macroeconómica, pero pierde posiciones en bienestar y seguridad, de acuerdo al Índice de Progreso Social Mundial

Según el informe, el Perú se posiciona en el lugar 82 entre 171 economías analizadas, clasificándose en el nivel de desempeño Medio Alto, con una calificación de 67,41 sobre 100. Foto: composición Infobae Perú/difusión

El Perú continúa mostrando indicadores económicos relativamente sólidos en el contexto regional y global, pero enfrenta un deterioro persistente en su desempeño social, especialmente en bienestar y seguridad ciudadana. Así lo revela el Índice de Progreso Social Mundial (IPSM) 2025, elaborado por el Social Progress Imperative en alianza con Centrum PUCP, que advierte una creciente desconexión entre el crecimiento económico y la calidad de vida de la población.

De acuerdo con el estudio, el país se ubica en el puesto 82 de 171 economías evaluadas, dentro del grupo de desempeño Medio Alto, con un puntaje de 67,41 sobre 100. Aunque esta posición representa una leve mejora frente al año anterior, el informe confirma una tendencia descendente que se arrastra desde 2018 y que refleja problemas estructurales vinculados a la institucionalidad, la seguridad pública y el acceso efectivo a servicios básicos.

Crecimiento económico que no se traduce en progreso social

Uno de los principales hallazgos del IPSM es la marcada dicotomía entre los resultados económicos del Perú y su desempeño social. El país mantiene posiciones favorables en indicadores como el tamaño del PBI, donde se ha ubicado entre los puestos 48 y 54 a nivel global en los últimos años, así como en exportaciones, con el puesto 51, y en el Índice de Libertad Económica, donde alcanzó el puesto 54. Sin embargo, estos avances no se han traducido en mejoras sostenidas en las condiciones de vida de la población.

“El retroceso registrado en el progreso social del país durante los últimos ocho años, en comparación con los otros 171 países incluidos en el índice, ha ampliado las brechas sociales entre el Perú y diversos países de América Latina y del resto del mundo. En otras palabras, los factores antes señalados le están pasando la factura al país en términos relativos en los años recientes. Resulta llamativo, sin embargo, que el Perú mantenga una posición favorable a nivel global y regional en indicadores económicos, como el tamaño del PBI —ubicándose entre los puestos 48 y 54 global en los últimos años—, las exportaciones —puesto 51 global el año pasado— y en el Índice de Libertad Económica, donde ocupó el puesto 54 global el año pasado", destacó el profesor Ruben Guevara, director general de Centrum PUCP.

Resultados mundiales del Índice del Progreso Social Mundial 202. Foto: Centrum PUCP

“Esta dicotomía también se reproduce al interior del país: mientras la economía continúa creciendo, el progreso social sigue mostrando un deterioro sostenido. En este año electoral, resulta imperativo plantear una agenda clara y viable que permita revertir esta situación”, añadió.

Seguridad ciudadana, el principal freno

El informe identifica a la inseguridad ciudadana como uno de los factores más críticos que explican el retroceso del progreso social en el Perú. En la dimensión de Necesidades Básicas Humanas, el país ocupa el puesto 101 a nivel global, con un desempeño especialmente débil en seguridad personal, donde cae hasta la posición 129. Este deterioro ha neutralizado avances logrados en años anteriores y afecta de manera directa la percepción de bienestar y estabilidad de la población.

A ello se suman las brechas persistentes en vivienda, donde el Perú se ubica en el puesto 95, evidenciando limitaciones en el acceso a condiciones habitacionales adecuadas y a servicios básicos, sobre todo en los hogares más vulnerables. El IPSM vincula estos resultados con instituciones debilitadas, políticas públicas poco efectivas y un deterioro general del estado de derecho.

Educación y bienestar: avances insuficientes

En la dimensión Fundamentos del Bienestar, el Perú se sitúa en el puesto 71, con un desempeño intermedio que, sin embargo, esconde desafíos estructurales relevantes. El mayor rezago se concentra en la educación básica, donde el país ocupa el puesto 100 en términos de calidad y acceso. Este factor limita el desarrollo del capital humano y condiciona el desempeño futuro en productividad, salud y cohesión social.

Lista mostrando el índice por país. Foto: Centrum PUCP

La inestabilidad política de los últimos años aparece como un elemento transversal que ha impactado negativamente en esta dimensión, afectando la continuidad y efectividad de las políticas públicas orientadas a mejorar los servicios educativos y de salud.

Oportunidades e inclusión, tareas pendientes

En la dimensión Oportunidades, el Perú se ubica en el puesto 75, con brechas significativas en variables clave para un desarrollo inclusivo. Los resultados más bajos se registran en libertad de elección, con el puesto 109, así como en derechos y voz ciudadana, con el 92, e inclusión, con el 90. En contraste, el acceso a educación superior muestra un desempeño relativamente mejor, al ubicarse en el puesto 56.

Estos resultados confirman que, pese a la resiliencia macroeconómica, el país enfrenta el desafío de fortalecer su institucionalidad, reducir la inseguridad y alinear el crecimiento económico con políticas sociales efectivas. En un contexto de estancamiento del progreso social a nivel global, el IPSM subraya que el reto del Perú no es solo crecer, sino convertir ese crecimiento en bienestar tangible y sostenible para su población.