Pueblo fronterizo en Loreto amenaza con dejar de ser parte de Perú por abandono estatal e “incorporarse” a Brasil

Las autoridades de la localidad amazónica reclaman la creación de un distrito propio como estrategia para restablecer servicios públicos, presencia institucional y control ante la expansión del narcotráfico en la zona

La comunidad de Bellavista Callarú
La comunidad de Bellavista Callarú en Loreto exige al Gobierno Central atención urgente para frenar el abandono estatal en la frontera.

El centro poblado Bellavista Callarú, en la región de Loreto, lanzó un ultimátum al gobierno central peruano, tras denunciar la falta de atención estatal y advirtió que, si no recibe respuesta en los próximos 30 días, evaluará la posibilidad de “incorporarse” a Brasil.

Ubicado en el distrito de Yavarí, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, la comunidad de Bellavista Callarú, habitado por la etnia ticuna, enfrenta una situación límite.

Según informó el Diario La Región, las autoridades locales, encabezadas por Desiderio Flores Ayambo, decidieron otorgar un plazo de un mes al Estado peruano para que atienda la inseguridad y el abandono de otros servicios que experimentan.

El alcalde Desiderio Flores Ayambo
El alcalde Desiderio Flores Ayambo advierte que, si no reciben respuestas en 30 días, evaluarán la integración de Bellavista Callarú a Brasil.

“Si no hay respuesta concreta, analizaremos alternativas drásticas, incluyendo convertirnos en parte de Brasil”, advirtió el alcalde en declaraciones recogidas por el medio regional.

La advertencia surge en medio de una crisis agudizada por el avance del narcotráfico y el crimen organizado en la zona donde convergen las fronteras de Perú, Colombia y Brasil. La ausencia de presencia estatal ha permitido, según las autoridades comunales, que organizaciones delictivas transnacionales operen con total impunidad, generando una escalada de violencia que incluye asesinatos y extorsiones.

Servicios precarios

Durante una entrevista con RPP, Desiderio Flores describió el grado de desatención que sufre la localidad. “Acá no ha llegado ni un ministro, ni siquiera el gobernador regional, ni el señor René Chávez, que es nuestro gobernador de Loreto,” señaló el alcalde, subrayando la desconexión con las autoridades nacionales y regionales.

“El único que nos visitó fue el congresista Edwin Martínez, a quien le pedimos ayuda porque aquí también hay necesidades”, relató Flores.

La carencia de servicios básicos es un factor central en el reclamo. Según el alcalde, Bellavista Callarú carece de presencia policial, sistema de justicia, servicios de salud adecuados y una infraestructura educativa suficiente.

Flores, además, detalló que la posta médica del lugar solo cuenta con dos técnicos, sin médicos ni obstetras, lo que obliga a derivar a las gestantes en situación de riesgo a Santa Rosa, y de allí incluso a hospitales de Brasil.

“Cuando una madre está grave, la mandan a Santa Rosa y después a Brasil. ¿Qué hacemos nosotros?”, cuestionó el alcalde en RPP.

Condiciones mínimas

En materia educativa, la situación no resulta más alentadora. “Tenemos una escuela, pero solo hay diez aulas y los alumnos de primaria y secundaria estudian juntos. A veces les toca estudiar en comedores o auditorios, porque no hay espacio suficiente”, explicó el burgomaestre.

Según Flores, más de noventa estudiantes de secundaria y cerca de doscientos de primaria deben compartir espacios inadecuados, lo que afecta directamente su formación.

La falta de servicios básicos,
La falta de servicios básicos, sin presencia policial ni sistema de justicia, agrava la crisis humanitaria en Bellavista Callarú, Loreto.

La falta de infraestructura y recursos ha profundizado el aislamiento de la comunidad, afectando especialmente a los jóvenes, quienes aspiran a continuar sus estudios, pero se ven limitados por las condiciones actuales.

Economía transfronteriza

El deterioro de la integración con el resto del país es palpable, no solo en el plano institucional, sino también en el económico, de acuerdo con la autoridad. “Nosotros aquí no miramos la plata peruana (sol), es pura brasileña y colombiana”, afirmó el alcalde, refiriéndose al predominio del real y el peso colombiano en sus transacciones diarias.

Remarcó que esta pérdida de integración real y simbólica con el Perú se refleja en la cotidianidad del pueblo, donde la moneda nacional ha perdido vigencia.

Reclamo histórico

La demanda principal de la comunidad se centra en la creación del distrito de Bellavista Callarú, un trámite que, según las autoridades, lleva más de dos años “atascado en el Ministerio de Relaciones Exteriores”.

La economía local de Bellavista
La economía local de Bellavista Callarú depende mayormente del real brasileño y el peso colombiano, reflejando la pérdida de integración con Perú.

Flores Ayambo insistió en que el pedido no responde a intereses políticos, sino que constituye una medida de defensa nacional y de derechos humanos. “La creación del distrito permitiría instalar al Estado, controlar el territorio y ofrecer servicios para frenar el narcotráfico”, declaró el alcalde.

La autoridad local recordó que la solicitud cumple con los requisitos legales y que Bellavista Callarú supera en habitantes a otros distritos creados recientemente en Loreto, pero hasta ahora no han recibido una explicación formal sobre las razones del retraso.

Ultimátum

Al finalizar su intervención, Desiderio Flores reiteró que la población mantiene su deseo de seguir siendo parte del Perú, pero exige una presencia real y sostenida del Estado en la frontera amazónica.

De no recibir una respuesta en el plazo establecido, la comunidad tomará medidas que podrían incluir la “incorporación” a Brasil. “Nosotros estamos gobernados por Brasil y por la plata colombiana”, enfatizó el alcalde, describiendo la realidad cotidiana de un territorio donde el Estado peruano parece haber desaparecido.

