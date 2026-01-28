Perú

Nuevo proyecto apunta a mejorar la producción y competitividad de la fresa en Perú

Una iniciativa del Midagri en Puno brinda asistencia técnica y tecnología a más de 600 agricultores de Ácora para elevar la calidad del cultivo, dinamizar la economía local y posicionar la fresa altoandina en nuevos mercados

El proyecto se ejecuta por administración directa, con supervisión de la UEFSA, un plazo de 24 meses y una inversión mayor a S/ 3 millones. Foto: Red Agrícola

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) ejecuta en la región Puno un proyecto orientado al fortalecimiento de la cadena productiva de la fresa en el distrito de Ácora. La iniciativa beneficia a más de 600 productores y se desarrolla con financiamiento del Fondo Sierra Azul.

El proyecto se ejecuta bajo la modalidad de administración directa, con seguimiento de la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (UEFSA). Tiene un plazo de 24 meses y una inversión superior a S/ 3 millones.

Ámbito de intervención

La iniciativa se implementa en tres comunidades campesinas del distrito de Ácora. Abarca centros poblados como Ayrumas, Carumas, Villa Jachacachi, Taypicirca, Chancachi, Amparani, Capalla, Caritamaya, Copaquira, Jayu Jayu, Molloco y Sacuyo.

La cobertura territorial permite atender a productores de distintas zonas del distrito, con intervenciones adaptadas a las condiciones locales y a la disponibilidad de tierras altoandinas destinadas al cultivo de fresa.

Asistencia técnica y manejo del cultivo

El proyecto brinda asistencia técnica especializada enfocada en la incorporación de tecnologías productivas para el cultivo de fresas. Las acciones incluyen orientación sobre el uso adecuado de suelos altoandinos y la elaboración de manuales de cosecha y postcosecha.

Según el cronograma, la primera cosecha se realizará en junio de este año, dando inicio a la producción en las zonas intervenidas. Foto: Gobierno del Perú

Estas actividades buscan estandarizar prácticas agrícolas y mejorar las condiciones del proceso productivo, desde la siembra hasta la recolección del fruto, con énfasis en la calidad final.

Tecnologías aplicadas en zonas altoandinas

Dentro de la intervención se aplican experiencias adaptadas a zonas de gran altitud, como el uso de invernaderos, fitotoldos y sistemas de riego tecnificado. Estas tecnologías permiten enfrentar condiciones climáticas adversas y optimizar el desarrollo del cultivo.

El uso de estas herramientas contribuye a un manejo más controlado del cultivo y a la obtención de frutos con características homogéneas.

Producción y condiciones climáticas

De acuerdo con el cronograma, la primera cosecha de fresas está prevista para junio de este año. Esta etapa marca el inicio del aprovechamiento productivo de las áreas intervenidas.

En el caso de Puno, las condiciones climáticas favorecen la reducción de plagas y enfermedades. Esto permite obtener frutos con mayor firmeza, mejor sabor y mayor contenido de azúcares.

La iniciativa ofrece asesoría técnica especializada orientada a la adopción de tecnologías productivas para el cultivo de fresa. Foto: Sembralia

Componentes del proyecto

El proyecto contempla cuatro componentes: capacitación técnica en cultivo y producción de fresas; transferencia tecnológica para mejorar la calidad del producto; fortalecimiento de la gestión organizacional de los productores agrarios; y articulación empresarial para facilitar el acceso a mercados.

Estos componentes se desarrollan de manera articulada para mejorar las capacidades productivas y organizativas de los agricultores participantes.

¿Cuáles son los beneficios de comer fresa?

Comer fresas puede aportar varias ventajas para la salud debido a su perfil nutritivo y a sus compuestos bioactivos. Estas frutas son ricas en vitamina C, un nutriente que ayuda a proteger las células del estrés oxidativo y apoya las defensas naturales del organismo, además de aportar fibra dietética que favorece una buena digestión y contribuye al mantenimiento de un microbioma intestinal equilibrado.

Estudios recientes también han asociado el consumo de fresas con efectos positivos en la salud cardiovascular: ciertos compuestos presentes en la fruta pueden colaborar en la reducción de marcadores de inflamación y en la regulación de los niveles de colesterol y la presión arterial, lo que favorece la función de los vasos sanguíneos.

Asimismo, sus antioxidantes, como las antocianinas y otros polifenoles, ayudan a neutralizar radicales libres y pueden estar implicados en la mitigación de procesos relacionados con enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer, aunque se requieren más investigaciones para confirmar estos efectos en humanos.

