Agencias

Unas 50 familias andinas vuelven a sembrar esperanza en Perú con el apoyo del Ayuntamiento y Madre Coraje

Guardar

Unas 50 familias de la comunidad andina de Huaraccopata, en la región de Apurímac (Perú), han logrado asegurar de nuevo su producción agrícola, base de su alimentación y sustento económico, después de que la tierra vuelve a dar frutos y con ello las familias recuperan la esperanza tras meses marcados por el frío extremo y las lluvias intensas, todo ello gracias al proyecto 'Resistir y Florecer en Huaraccopata', financiado por el Ayuntamiento de Córdoba y ejecutado por Fundación Madre Coraje.

Según destacan desde la entidad, las heladas y las bajas temperaturas habían arrasado los cultivos, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de toda la comunidad formada por 104 mujeres y 96 hombres. Hoy, esa realidad empieza a cambiar. Las familias han culminado la siembra de semilla certificada de papa Huayro, una variedad adaptada al clima, que permitirá obtener mejores cosechas, aumentar los ingresos familiares y garantizar alimentos suficientes y saludables.

Antes de la siembra, mujeres y hombres de la comunidad han participado en sesiones de capacitación agrícola, donde han reforzado conocimientos clave sobre técnicas de siembra, uso de abonos orgánicos y cuidado del suelo. Estas formaciones, impulsadas junto a Cáritas Abancay, son esenciales para fortalecer la autonomía de las familias y su capacidad de adaptación frente al cambio climático.

El proyecto va más allá de la producción agrícola. Gracias al trabajo conjunto entre Cáritas Abancay, la Municipalidad Distrital de José María Arguedas y la directiva comunal, se brinda asistencia técnica continua para mitigar los impactos del clima extremo, propio de esta región andina. Además, la comunidad avanza en la gestión de riesgos, formando un equipo de brigadistas comunitarios que se capacita en prevención y respuesta ante emergencias, utilizando herramientas como el mapa comunitario de riesgos.

Desde Fundación Madre Coraje se subraya que "este proyecto demuestra cómo la solidaridad internacional impulsada desde Córdoba se traduce en impactos reales y duraderos: alimentos en la mesa, comunidades organizadas y familias preparadas para resistir y florecer frente a la adversidad climática".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo prepara una ofensiva contra Sánchez para denunciar su "mala gestión": Con Aznar y Rajoy no pasaba

Tras la tragedia ferroviaria de Adamuz, el principal partido de la oposición planea exigir responsabilidades al Ejecutivo, reprochando deficiencias en la gestión y reclamando explicaciones urgentes por el deterioro de las infraestructuras y la ausencia de presupuestos

Feijóo prepara una ofensiva contra

Los Celtics de Hugo González cortan su racha en Chicago

El conjunto dirigido por Joe Mazzulla cedió ante Chicago tras desperdiciar su ventaja en el descanso, en una noche especial por el homenaje a Derrick Rose y con una discreta actuación del español Hugo González desde el banquillo

Los Celtics de Hugo González

Novak Djokovic pasa sin jugar a cuartos de Australia por la lesión y retirada de Jakub Mensik

El tenista checo Jakub Mensik anunció su retiro del Abierto de Australia por una lesión abdominal, permitiendo al serbio, diez veces campeón en Melbourne, instalarse en la siguiente ronda donde enfrentará a Musetti o Fritz

Novak Djokovic pasa sin jugar

Embajador iraní en España: "Si existe una amenaza de Trump contra Dinamarca, ¿por qué no contra Irán?"

Teherán considera que la posibilidad de una ofensiva extranjera sigue vigente, confirma diálogos formales e informales con Washington y reafirma su disposición a negociar, mientras advierte que responderá ante cualquier acción hostil por parte de otras potencias

Embajador iraní en España: "Si

Detenido un hombre con dos órdenes de búsqueda y detención de diferentes juzgados de Palma

Un joven de nacionalidad boliviana fue arrestado en un domicilio de la barriada de Foners tras ser localizado por la Policía Local, que verificó que existían dos mandatos judiciales emitidos por distintos órganos de Palma

Detenido un hombre con dos