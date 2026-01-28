Perú

La atención a la primera infancia se refuerza en Loreto a través del programa Cuna Más

Con inversiones en centros infantiles, el programa amplía cuidado, alimentación y acceso a servicios para niños menores de tres años en zonas vulnerables de la región

La primera infancia en Perú
La primera infancia en Perú enfrenta brechas de desarrollo social por pobreza, dispersión geográfica y falta de acceso a servicios básicos.

La primera infancia sigue siendo uno de los puntos más frágiles —y menos visibles— del desarrollo social en el Perú. En regiones donde la pobreza, la dispersión geográfica y el acceso limitado a servicios básicos se cruzan desde hace décadas, los primeros años de vida suelen estar marcados por brechas que condicionan todo lo que viene después.

No es una discusión nueva, pero sí urgente. Diversos estudios han advertido que la inversión temprana tiene efectos directos en salud, educación y productividad futura. Durante 2025, los programas sociales lograron reducir miles de casos de anemia infantil a nivel nacional, y en algunas zonas de la Amazonía los indicadores comenzaron a moverse en la dirección correcta.

Los Centros Infantiles de Atención
Los Centros Infantiles de Atención Integral “Las Mercedes II” y “31 de mayo” ofrecen cuidado diario y alimentación balanceada para facilitar el trabajo y estudio de padres.

Primera infancia en regiones: una brecha que no espera

Loreto concentra algunos de los indicadores sociales más complejos del país. La anemia infantil, el acceso limitado a agua segura y las dificultades para conciliar trabajo y cuidado siguen siendo parte del día a día de miles de familias. Según cifras oficiales, aunque se han registrado avances en los últimos años, el ritmo de mejora sigue siendo desigual frente a otras regiones.

En ese contexto, ampliar servicios de cuidado y nutrición no solo impacta en los niños, sino también en la economía familiar. Cuando el cuidado infantil falla, son principalmente las mujeres quienes abandonan o postergan su inserción laboral o educativa. Resolver esa ecuación es clave para romper ciclos de pobreza que se repiten generación tras generación.

Alimentación diaria. El programa Cuna Más brinda comidas balanceadas a niñas y niños menores de tres años como parte de su atención integral.

Inversión focalizada y presencia en territorio

Es en ese escenario donde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) ha puesto en marcha nuevas intervenciones en Loreto. A través del programa Cuna Más, el sector destinó más de S/378 mil para mejorar la atención de 88 niñas y niños menores de 36 meses en situación de vulnerabilidad, mediante la inauguración de dos Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI) en el distrito de San Juan Bautista, en la provincia de Maynas.

Los centros “Las Mercedes II” y “31 de mayo” brindan cuidado diario y alimentación balanceada, permitiendo que madres y padres puedan trabajar o estudiar con mayor estabilidad. Para su implementación, se asignaron S/133 mil y S/245 556, respectivamente, orientados a garantizar espacios seguros y una atención continua.

Durante la inauguración, la ministra Lesly Shica remarcó la necesidad de reforzar la presencia del Estado fuera de Lima y avanzar en el cierre de brechas históricas. El enfoque, sostuvo, pasa por fortalecer servicios en el territorio y no limitar la política social a anuncios o programas sin continuidad operativa.

La ministra Lesly Shica resaltó la importancia de fortalecer la presencia del Estado fuera de Lima y cerrar brechas históricas en primera infancia.

Resultados, límites y el desafío de la escala

Uno de los datos que respalda esta línea de intervención es la reducción de la anemia infantil en la región. De acuerdo con información del propio sector, el indicador pasó de 30.6 % en enero de 2025 a 24.6 % en octubre del mismo año, tras el seguimiento y tamizaje de más de 10 mil niñas y niños. La cifra muestra avances, aunque también deja en evidencia la magnitud del reto pendiente.

A ello se suman iniciativas complementarias, como la entrega de purificadores de agua —donados por la Universidad Tecnológica del Perú— para mejorar las condiciones de salubridad en los servicios de alimentación infantil, un factor clave en la prevención de la anemia y enfermedades gastrointestinales.

La ministra supervisó espacios acondicionados para la atención infantil, donde la alimentación balanceada y las condiciones sanitarias son parte del servicio diario.

Mirando hacia 2026, el programa Cuna Más ha proyectado una inversión superior a S/52.9 millones en Loreto, con el objetivo de atender a más de 21 mil familias a través del Servicio de Atención a las Familias y a cerca de 2.00 niñas y niños en el Servicio de Cuidado Diurno.

El desafío, sin embargo, va más allá de la cifra presupuestal. La clave estará en la capacidad del Estado para sostener estas intervenciones en el tiempo, ampliar su cobertura y asegurar que lleguen a las zonas más alejadas. En un país donde la desigualdad empieza antes de aprender a hablar, la primera infancia no puede seguir siendo una promesa: tiene que convertirse en política efectiva.

