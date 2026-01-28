Perú

Karla Tarazona reaparece en clínica de fertilidad con Christian Domínguez y emociona con ecografía: “Falta poco”

La conductora compartió imágenes desde una clínica de fertilidad, donde se mostró visiblemente emocionada junto al cantante, avivando rumores de embarazo

La publicación de la conductora desde una clínica de fertilidad generó una ola de reacciones y especulaciones sobre un posible nuevo bebé. Infobae Perú / Captura: IG.

La figura de Karla Tarazona vuelve a colocarse en el centro de la atención mediática luego de que la conductora y locutora radial compartiera una serie de publicaciones desde una clínica de fertilidad, acompañada de Christian Domínguez, despertando inmediatamente rumores sobre un posible embarazo.

Las imágenes, difundidas a través de su cuenta oficial de Instagram, mostraron a Tarazona visiblemente emocionada durante una ecografía, acompañadas de un mensaje que no pasó desapercibido entre sus seguidores: “Falta poco para el gran día”.

La publicación generó un inmediato entre sus seguidores, ya que no es la primera vez que la pareja deja entrever su deseo de agrandar la familia. Aunque Karla no confirmó explícitamente un embarazo, el contexto, el lugar y el tono de sus palabras bastaron para que muchos interpretaran que la pareja estaría atravesando una etapa decisiva en su vida personal.

Karla Tarazona y Christian Domínguez
En las historias compartidas, Karla Tarazona se dejó ver dentro del consultorio médico, donde incluso fotografió un calendario decorado con la imagen de las manos de unos padres sosteniendo los pies de un recién nacido, una escena cargada de simbolismo. Acompañando la imagen, escribió: “Un día más aquí. Falta poco para el gran día”, frase que reforzó las especulaciones sobre un tratamiento avanzado de fertilidad.

Posteriormente, la conductora publicó un video en el que se le observa recostada en una camilla, mientras un especialista le realiza una ecografía. Su expresión de alegría fue evidente y, en algunos segundos del clip, aparece Christian Domínguez a su lado, tomándola de la mano, gesto que muchos interpretaron como una muestra de respaldo y complicidad en este proceso íntimo. La cercanía y naturalidad entre ambos contrastó con los episodios de tensión que han protagonizado en el pasado.

Cabe recordar que meses atrás, el propio Christian Domínguez sorprendió al revelar en el programa ‘Todo se Filtra’ que había conversado seriamente con Karla sobre la posibilidad de tener una hija. En aquella oportunidad, el cantante de cumbia afirmó que ese deseo formaba parte de un proyecto personal que ambos venían evaluando con calma. Hoy, esas palabras cobran mayor relevancia a la luz de las recientes imágenes.

Karla Tarazona y Christian Domínguez
Aunque ni Karla Tarazona ni Christian Domínguez han confirmado oficialmente un embarazo, lo cierto es que la visita reiterada a una clínica de fertilidad indica que la pareja estaría siguiendo un proceso médico planificado.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Mientras un sector del público celebró la posibilidad de una nueva etapa en la vida de la conductora, otros optaron por la cautela, recordando que Karla ha sido clara en otras ocasiones sobre su deseo de manejar los aspectos más sensibles de su vida privada con discreción. Aun así, el mensaje emotivo y la exposición voluntaria del momento marcaron un quiebre en esa reserva habitual.

Karla Tarazona y Christian Domínguez
¿Karla Tarazona y Christian Domínguez tuvieron diferencias?

En medio de esta coyuntura, no pasó desapercibido que la relación entre Karla Tarazona y Christian Domínguez ha estado marcada por altibajos públicos. Uno de los episodios más comentados ocurrió meses atrás en el programa ‘Préndete’, cuando ambos protagonizaron un tenso intercambio en vivo. En aquella ocasión, aparecieron espalda con espalda durante un enlace, evidenciando una incomodidad que fue percibida de inmediato por los televidentes.

La situación se tornó incómoda cuando Karla lanzó una pregunta directa en pleno programa: “¿Quién va a hablar, él o yo?”, generando un silencio incómodo en el set. Christian Domínguez respondió que siempre le cedía el pase “por ser mujer”, comentario que no fue bien recibido por la conductora. Karla reaccionó con ironía, y el intercambio subió de tono cuando el cantante reclamó una supuesta falta de respeto.

Karla Tarazona ironiza sobre cirugía
Karla Tarazona ironiza sobre cirugía de Magaly y recuerda el pasado de Christian Domínguez. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

