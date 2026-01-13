Karla Tarazona advierte a Christian Domínguez sobre Magaly Medina: “Espero no empiece su programa con un video tuyo”

La conductora revivió el escándalo del 'auto rana' que protagonizó el cumbiambero tras mencionar a Magaly Medina. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

El regreso de Karla Tarazona y Christian Domínguez al set de ‘Préndete’ junto a Kurt Villavicencio y Rocío Miranda no pasó desapercibido. Apenas iniciado el programa, la conversación giró inevitablemente hacia la reciente operación estética de Magaly Medina, un tema que ha generado comentarios, burlas y especulaciones desde que la conductora reapareció mostrando los cambios en su rostro tras someterse a una intervención en Argentina.

Con su característico estilo directo, Tarazona no solo se mofó del procedimiento, sino que aprovechó el espacio para lanzar una advertencia directa a Domínguez, evocando uno de los episodios más polémicos de su pasado televisivo.

Con dos ajíes amarillos colocados en los labios, Karla recreó de manera irónica la inflamación facial que muchos han atribuido al postoperatorio de la presentadora de ATV. El gesto, cargado de humor y sarcasmo, provocó risas en el set y rápidamente fue interpretado como una clara burla hacia la periodista, quien desde hace semanas viene mostrando su proceso de recuperación tras la cirugía.

Karla Tarazona cree que Magaly Medina muestra todo sobre su cirugía por posible ‘canje’

Karla explicó que, a su parecer, la exposición constante de este proceso podría tener una motivación adicional más allá de la transparencia con su público.

Según comentó Tarazona, no le resultaría extraño que Magaly Medina esté mostrando cada etapa de su intervención debido a que viajó acompañada de su doctora de cabecera, lo que, desde su punto de vista, podría estar relacionado con una eventual intención de promocionar este tipo de procedimientos estéticos en el Perú. La conductora dejó entrever que la presencia de la especialista durante todo el proceso no sería casual y que, en el mundo del espectáculo, nada ocurre sin una estrategia detrás.

Sin embargo, más allá de la burla inicial, Karla Tarazona también expresó cierta crítica hacia la manera en que se habría manejado la recuperación. Señaló que, si bien se trata de una cirugía compleja, existen procedimientos y cuidados que pueden ayudar a una recuperación más rápida y menos evidente. En ese contexto, lamentó que la periodista no haya optado por métodos que le permitieran retomar sus actividades sin tanta exposición mediática, considerando el impacto que su imagen tiene en la televisión.

Christian Domínguez intenta defender a Magaly Medina, y Karla Tarazona le manda advertencia

Fue en ese momento cuando Christian Domínguez intervino en la conversación y, con un tono más conciliador, intentó defender a Magaly Medina. El cumbiambero recordó el vínculo profesional que ambos han tenido en el pasado y sugirió que la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ simplemente estaría siendo fiel a su estilo frontal y transparente con la audiencia.

Lejos de suavizar el intercambio, Karla aprovechó la mención para lanzar una advertencia cargada de ironía y memoria televisiva. “Tu madrina… también hizo su programa contigo; solamente espero que este año 2026 no empiece su programa con un video tuyo, Domínguez”, dijo la conductora, mirando directamente a su actual pareja. La frase no solo generó risas nerviosas en el set, sino que también trajo de vuelta uno de los episodios más recordados de la farándula local.

La advertencia hacía una clara referencia al ampay del ‘auto rana’, protagonizado por Christian Domínguez, un escándalo que fue difundido precisamente por el programa de Magaly Medina y que terminó por sepultar su relación con Pamela Franco.

Aquel video marcó un antes y un después en la imagen pública del cantante y se convirtió en uno de los contenidos más vistos y comentados del año en que fue emitido. Por ello, la mención no fue casual ni inocente, sino un recordatorio directo del poder que tiene la urraca para volver a colocar a una figura en el ojo de la tormenta.

Domínguez, visiblemente incómodo pero intentando mantener el tono ligero del programa, optó por no profundizar en la referencia y dejó que el comentario pasara como una broma.

