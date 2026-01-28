Perú

De gestionar crisis a diseñar el futuro del trabajo

Un cambio de paradigma redefine el papel de quienes administran el capital humano, privilegiando la anticipación, la generación de capacidades y la colaboración con la inteligencia artificial en lugar de la mera respuesta a emergencias

El área de Recursos Humanos deja atrás el papel reactivo para asumir un rol estratégico en las empresas modernas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, el área de Recursos Humanos fue medida por su capacidad de responder. Resolver conflictos, contener emocionalmente, cumplir procesos, sostener la operación en contextos adversos. La pandemia llevó ese rol al extremo: RR.HH. se transformó en el navegador de la crisis permanente. Pero hoy, ese paradigma quedó atrás.

Estamos entrando en una nueva etapa. Una en la que el valor de RR.HH. ya no está en reaccionar, sino en anticipar. En diseñar. En construir capacidades antes de que el negocio las necesite. El desafío no es menor: pasamos de administrar personas a diseñar estratégicamente la fuerza laboral del futuro.

La planificación estratégica y la anticipación definen la nueva etapa de RR.HH. frente a los desafíos del futuro laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio global de SHL, líder en evaluación de talento, evidencia con claridad este punto. Entre 2020 y 2025, el foco del rol de RR.HH. migró desde la gestión de crisis y el bienestar hacia la planificación estratégica de la fuerza laboral, el uso de inteligencia artificial y el upskilling continuo. Hacia 2030, el estudio proyecta a los líderes de RR.HH. como arquitectos de fuerza laboral adaptativa, responsables de diseñar modelos flexibles, sostenibles y basados en la colaboración humano–IA.

La irrupción de la inteligencia artificial aceleró este cambio. Habilidades que antes eran consideradas críticas —como escribir con claridad, dominar normativas o ejecutar procesos operativos— hoy pueden ser apoyadas o estandarizadas por tecnología. Según el análisis de SHL, la IA actúa como un ecualizador de desempeño, reduciendo brechas y automatizando tareas mecánicas. Esto explica por qué muchas de estas competencias han perdido peso relativo en los modelos de éxito actuales. Pero lejos de restar valor al rol humano, lo redefine.

El estudio global de SHL destaca la transformación de RR.HH. hacia la gestión de talento con inteligencia artificial y upskilling. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo estudio muestra que habilidades como manejar conflictos, apoyar, coachear a otros y analizar información para tomar decisiones, no solo se mantienen vigentes, sino que recuperan protagonismo hacia 2030. En un entorno saturado de datos, el verdadero diferencial no es acceder a información, sino saber interpretarla, priorizarla y convertirla en acción.

Y mirando hacia adelante, una competencia emerge como clave para el futuro: abrazar nuevas ideas. La capacidad de adaptarse, experimentar y liderar el cambio se vuelve innegociable, especialmente en una fuerza laboral cada vez más diversa y con una fuerte presencia de la Generación Z. Las organizaciones que no fomenten una cultura de aprendizaje y apertura quedarán rápidamente rezagadas.

Entre 2020 y 2025, RR.HH. transita de la gestión de crisis al diseño de modelos laborales flexibles y colaborativos. (Imagen ilustrativa Infobae)

El futuro del trabajo no se construye desde la reacción ni desde la nostalgia por lo que funcionó. Se diseña con visión, evidencia y liderazgo consciente. RR.HH. tiene hoy la oportunidad histórica de dejar de ser un área de soporte para convertirse en un actor estratégico del negocio. La pregunta ya no es si el cambio llegará.

La verdadera pregunta es: ¿estamos diseñando activamente la fuerza laboral del futuro o solo adaptándonos cuando ya es demasiado tarde?

