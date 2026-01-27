Perú

JEE Lima Centro 2 abrió proceso contra Lady Camones y APP por presuntas dádivas en campaña

A la parlamentaria y candidata al Senado se le acusa de entregar pelotas con la frase “Acuña Presidente 2026” impresa, tal como consta en el video publicado en sus redes sociales

Lady Camones

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 (JEE Centro 2) inició un procedimiento sancionador contra la congresista Lady Mercedes Camones, actual candidata al Senado por Alianza para el Progreso (APP), y contra la propia organización política, tras detectar presuntas irregularidades durante actividades proselitistas en la campaña electoral. El proceso responde a la posible vulneración del artículo 42° de la Ley de Organizaciones Políticas, que prohíbe expresamente la entrega de dádivas en el marco de la propaganda electoral.

El caso surge a raíz de un informe elaborado por el área de fiscalización del JEE del Santa, que documentó la realización de múltiples actividades navideñas dirigidas a niños entre el 17 y el 22 de diciembre de 2025, en localidades como Monte Chimbote, el asentamiento humano Jerusalén (Nuevo Chimbote) y el distrito de Cáceres del Perú (Jimbe), en la región Áncash.

Según el expediente, durante estos eventos se habrían entregado juguetes, como muñecas, pelotas y carros, además de realizarse espectáculos infantiles. Parte de estos objetos presentaban símbolos y mensajes alusivos a APP, incluso con la frase “Acuña Presidente 2026”.

“En el marco de las Elecciones Generales 2026, la organización política ‘Alianza para el Progreso’ habría vulnerado el artículo 42° de la Ley n.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, al realizar la entrega de juguetes con símbolos partidarios durante una celebración navideña dirigida a niños, incluyendo la realización de un espectáculo artístico con bailarinas caracterizadas con trajes de Navidad”, detalla el documento oficial.

La congresista Lady Camones organizó una chocolatada y fiesta navideña, donde se ve la entrega de pelotas con frase alusiva a Acuña.

¿Por qué la entrega de obsequios puede constituir una infracción?

La normativa electoral vigente prohíbe que candidatos y organizaciones políticas entreguen, ofrezcan o prometan entregar dinero, regalos, dádivas u otros bienes de naturaleza económica durante la campaña, ya sea de modo directo o a través de terceros. La única excepción es la entrega de artículos publicitarios o bienes de consumo inmediato, siempre que su valor individual no supere el 0,3 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), lo cual equivale a S/ 16,05.

El informe de fiscalización sostiene que los juguetes repartidos en estas actividades tendrían un valor estimado entre S/ 3,70 y S/ 20,80, mientras que los espectáculos infantiles contratados superarían ampliamente el límite permitido. Esto refuerza la hipótesis de una posible vulneración de la ley electoral por parte de la candidata Lady Camones y la organización política APP.

Tras evaluar la información, el JEE Lima Centro 2 resolvió iniciar el procedimiento sancionador y ordenó el traslado del expediente tanto a la organización política como a Lady Camones. Ambas partes disponen de tres días calendario para presentar sus descargos. La resolución indica de manera expresa que, en caso de no recibir respuesta en el plazo establecido, el órgano electoral procederá a resolver con la información disponible en el expediente. La documentación completa de la investigación se encuentra publicada en la Plataforma Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, donde los implicados pueden ejercer su derecho a defensa.

El JEE enfatiza que esta medida no constituye una sanción, sino el inicio de un proceso administrativo orientado a determinar si los hechos configuran una infracción a la Ley de Organizaciones Políticas y a las reglas de la propaganda electoral.

Pelotas entregadas por Lady Camones tenían la frase "Acuña presidente 2026".

“Si algún candidato se equivoca, que pague su responsabilidad”

Consultado por RPP, el candidato presidencial y fundador de APP, César Acuña, se refirió al proceso abierto contra Lady Camones y su partido político. Durante la presentación oficial de los voceros de la agrupación, Acuña recordó su propia exclusión de la contienda electoral en 2016, también vinculada a la ley de dádivas: “En el año 2016 me excluyeron por las dádivas; en esa época fue injusto porque la ley de dádivas salió en enero y esa ley ya no era para César Acuña porque ninguna ley que se apruebe después de convocadas las elecciones no era aplicable”, afirmó César Acuña.

El líder político denunció además un supuesto abuso de poder en su contra por la decisión que lo dejó fuera de carrera en 2016: “Se reunieron los cinco miembros del Jurado Nacional de Elecciones, yo estaba en segundo o tercer lugar en las encuestas casi como ahora era la expectativa y me excluyeron. Entonces esto tuve que haber sido una lección aprendida. Si algún candidato se equivoca que pague su responsabilidad. Respetamos la ley”, señaló Acuña.

Por su parte, Lady Camones aseguró que aún no ha sido notificada formalmente sobre el proceso, pero mantiene que toda la documentación de su campaña está en regla. “Aún no me han notificado con ningún documento, pero todo está en regla. Presentaré mis descargos en cuanto me notifiquen”, explicó.

