BTS en Perú: la drástica decisión que tomó la ARMY oficial peruana para proteger a la comunidad de estafadores

Los seguidores de BTS en Perú decidieron eliminar su único grupo oficial en WhatsApp para protegerse de engaños, reforzando la seguridad y pidiendo a la comunidad estar alerta ante posibles estafadores y revendedores de entradas (Facebook)

La expectativa por la llegada de BTS a Perú creció de forma acelerada y, con ella, también los riesgos asociados a la desinformación y los fraudes digitales.

En ese escenario, la ARMY oficial peruana adoptó una medida radical: eliminar su único grupo oficial de WhatsApp como respuesta directa al incremento de estafadores que se hacen pasar por fans.

La decisión fue comunicada de manera pública y estuvo acompañada de advertencias claras sobre falsas ventas de entradas, supuesta información privilegiada y comunidades no autorizadas.

El anuncio expuso la dimensión del problema dentro del fandom y marcó un punto de inflexión en la estrategia de organización de una comunidad que se prepara para uno de los eventos musicales más importantes de los últimos años en el país.

Eliminación del grupo oficial como respuesta al aumento de estafas

La ARMY oficial en Perú optó por cerrar su principal canal en WhatsApp tras detectar un aumento de estafas que usaban el nombre de BTS para engañar a fans. (Instagram)

La ARMY oficial de BTS en Perú confirmó la eliminación definitiva de su único grupo oficial de WhatsApp, una plataforma que durante años funcionó como canal directo de coordinación entre fans.

La medida se tomó tras detectar un crecimiento sostenido de comunidades fraudulentas y revendedores que utilizaban nombres similares para engañar a seguidores del grupo surcoreano. En el comunicado, la fanbase explicó que la decisión busca evitar confusiones y reducir los riesgos de estafa.

“Ante el incremento de comunidades de estafas y revendedores que fingen ser fans, hemos decidido eliminar nuestro grupo para proteger a la comunidad”, señalaron. La advertencia incluyó un mensaje contundente: cualquier grupo con denominaciones parecidas no tiene carácter oficial ni vínculo con la organización reconocida del fandom en el país.

La situación se agravó con la circulación de mensajes que ofrecían supuesta información anticipada, precios filtrados y reservas de entradas para conciertos que aún no tienen venta habilitada.

Frente a ello, la ARMY peruana exhortó a no unirse a estos espacios y a reportar a quienes promuevan ese tipo de ofrecimientos. “Si ves personas ofreciendo info, precios o reservas de entradas de BTS en Perú, son estafadores”, advirtieron.

El pronunciamiento también apeló a la responsabilidad colectiva. Según la organización, apoyar la reventa o interactuar con estafadores afecta a toda la comunidad y pone en riesgo la seguridad de otros fans, muchos de ellos jóvenes. La eliminación del grupo marcó así un quiebre con dinámicas previas y reflejó la gravedad del problema.

Nuevo sistema de comunidad y advertencias sobre la venta de entradas

Para frenar filtraciones y accesos irregulares, la ARMY peruana implementará un sistema de ingreso controlado y lanzó alertas sobre falsas ventas. (Facebook)

Lejos de abandonar los espacios digitales, la ARMY oficial anunció la creación de una nueva comunidad en WhatsApp con un sistema de registro obligatorio como filtro de ingreso. Este mecanismo busca verificar identidades y reducir la infiltración de perfiles falsos.

La organización fue enfática al señalar que no existe, hasta el momento, ningún proceso de venta de entradas habilitado en Perú ni en Sudamérica. “La venta de entradas en Perú y Sudamérica no está habilitada aún”, precisaron, reforzando el llamado a no confiar en rumores ni filtraciones que circulan en redes sociales y aplicaciones de mensajería. La advertencia cobra relevancia en un contexto marcado por la viralización de supuestos precios y mapas de ubicaciones que no cuentan con respaldo oficial.

La fanbase recordó que toda información válida será comunicada solo por canales oficiales, tanto de la organización local como de las entidades internacionales vinculadas a la gira.

Además de alertar sobre estafas económicas, el comunicado apuntó a prácticas peligrosas que se detectaron en el entorno digital, como mensajes con contenido inapropiado disfrazados de ayuda o asesoría para conseguir entradas. La ARMY peruana subrayó que este tipo de conductas vulnera a una comunidad mayoritariamente joven y refuerza la necesidad de filtros más estrictos.

Expectativa por los conciertos y el rol del fandom en la protección colectiva

La inminente llegada de BTS a Lima intensificó la emoción de los fans y obligó al fandom organizado a reforzar acciones contra el fraude. (Facebook)

La decisión de la ARMY oficial se produce en medio de una expectativa sin precedentes por los conciertos de BTS en Lima, programados para el 9 y 10 de octubre de 2026. El regreso del grupo a los escenarios, tras varios años de pausa por proyectos individuales y el servicio militar obligatorio, disparó la euforia entre los seguidores peruanos.

La confirmación de Perú como parte de la gira mundial posicionó al país dentro de un circuito global de alto impacto. Sin embargo, esa visibilidad también atrajo a redes de fraude que buscan aprovechar la ansiedad por conseguir entradas.Ante ese panorama, el fandom organizado asumió un rol activo en la prevención.

Más allá del entusiasmo musical, la ARMY peruana fortaleció campañas de concientización sobre fraudes digitales, reventa ilegal y violencia en línea. Estas acciones se suman a una trayectoria previa de organización comunitaria que incluyó iniciativas solidarias y actividades benéficas realizadas en nombre de BTS.

El anuncio sobre la eliminación del grupo de WhatsApp evidenció una postura firme frente a la desinformación. La fanbase insistió en que la única manera segura de acceder a novedades es a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, donde se centralizarán todos los comunicados.

En paralelo, la comunidad permanece atenta a definiciones clave sobre el recinto, la ticketera y el inicio de la venta oficial. Mientras tanto, el mensaje es claro: no ceder ante la presión de rumores ni ofertas sospechosas. La drástica medida adoptada por la ARMY oficial peruana expuso que, en la antesala de un evento histórico, la protección del fandom se volvió una prioridad tan relevante como la música misma.