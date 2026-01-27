Mujer cayó en un profundo pozo dentro de un gimnasio en Huaycán: la víctima sufrió fractura de fémur y local fue clausurado

Mujer cae en buzón de agua dentro de gimnasio en Huaycán y queda gravemente herida. Buenos Días Perú

Un accidente ocurrido dentro de un gimnasio del distrito de Ate abrió un debate inmediato sobre las condiciones de seguridad en espacios privados abiertos al público. Lo que para una mujer significó una rutina diaria de ejercicios terminó en una caída abrupta que dejó lesiones graves y una serie de preguntas sin respuesta clara. El hecho ocurrió en Huaycán, una zona de alta concurrencia vecinal, donde el local funcionaba con normalidad hasta el momento del incidente.

La víctima, una mujer de 39 años identificada como María Campos Ortiz, ingresó al establecimiento con la intención de realizar ejercicios cardiovasculares. En cuestión de segundos, su desplazamiento por el área de cardio se interrumpió de forma violenta al caer dentro de un buzón de agua profundo, ubicado al interior del gimnasio. La escena quedó registrada por cámaras de seguridad y generó alarma entre los usuarios presentes.

Las imágenes muestran a varias personas entrenando mientras la mujer camina por la zona. De pronto, desaparece del plano tras caer en el pozo. Gritos y movimientos bruscos evidencian el desconcierto. El incidente activó una rápida respuesta de emergencia, tanto de los presentes como de las autoridades locales, ante la gravedad de la situación.

La caída dentro del gimnasio de Huaycán

El accidente se registró en un gimnasio ubicado en la avenida José Carlos Mariátegui, en la zona de Huaycán, distrito de Ate. Según la información disponible, el buzón de agua se encontraba en el área de cardio, sin una tapa de seguridad ni elementos visibles que advirtieran del peligro. La mujer caminaba por el lugar cuando cayó de forma accidental.

Tras el aviso, miembros del Cuerpo General de Bomberos llegaron al gimnasio para ejecutar el rescate. Las labores se extendieron por aproximadamente 30 minutos debido a la complejidad del acceso al buzón. El espacio reducido y la profundidad del pozo obligaron a un trabajo cuidadoso para evitar mayores lesiones.

Una vez fuera del buzón, María Campos Ortiz recibió atención inmediata y fue trasladada de urgencia al Hospital de Huaycán. En el centro médico, el personal de salud diagnosticó una fractura de fémur. Desde el nosocomio se informó que la paciente permanece bajo observación médica y recibe tratamiento especializado.

Desde el nosocomio se informó que se encontraba estable y recibió tratamiento médico. La evolución favorable brindó cierto alivio, aunque el riesgo inicial marcó la gravedad del accidente.

Versiones de usuarias y contradicciones

Una usuaria expresó dudas sobre lo ocurrido: “Es seguro ahí, yo qué sé. Siempre he venido, ya vengo acá tres años y nunca ha pasado nada de eso. La verdad, no sé”. En el mismo testimonio agregó: “En el video sale que la señora sola se ha caído por descuido”.

Otra asistente sostuvo una postura similar al indicar: “El gimnasio tiene buena atención y para mí no, nunca vi problemas, nada de por el estilo. Yo ya vengo años acá”. Ante la consulta directa sobre el buzón, respondió: “No, no hay ningún buzón”.

Estas declaraciones contrastan con la verificación posterior de las autoridades, que confirmaron la presencia del pozo sin las medidas mínimas de seguridad. La diferencia entre la percepción de los usuarios habituales y los hallazgos oficiales alimentó el reclamo de una investigación exhaustiva.

Intervención municipal y clausura del local

Personal de la Municipalidad de Ate acudió al gimnasio tras el accidente para realizar una inspección. Durante la verificación, las autoridades constataron que el buzón de agua no contaba con tapa de seguridad ni señalización visible. Esta situación representaba un riesgo directo para cualquier persona que transitara por la zona.

Como resultado, la autoridad edil dispuso la clausura del establecimiento por incumplir las normas de seguridad. La medida se mantendrá vigente mientras duren las investigaciones y hasta que el local subsane las observaciones realizadas por Defensa Civil y otras áreas competentes.

Desde la administración del gimnasio se difundió un comunicado en redes sociales donde se informó sobre el cierre temporal. El mensaje señalaba: “Familia Milenium. Por motivos administrativos, nuestro gimnasio permanecerá cerrado por unos días a partir de hoy, 23 de enero. Cualquier consulta será atendido a este WhatsApp”. Sin embargo, usuarios reportaron que el número publicado no respondía llamadas ni mensajes.

La municipalidad indicó que el local permanecerá clausurado hasta garantizar condiciones seguras para el público. Mientras tanto, el caso de María Campos Ortiz continúa bajo seguimiento médico y administrativo, en medio de un reclamo vecinal que apunta a una mayor fiscalización de gimnasios y otros espacios privados de uso masivo.