Perú

ATU: Conductor del Metropolitano es separado tras ser captado usando celular y audífonos durante el servicio

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao suspendió al chofer luego de la difusión de un video que lo muestra manipulando el móvil mientras manejaba una unidad con pasajeros

Captan a chofer del Metropolitano
Captan a chofer del Metropolitano usando el celular mientras conducía.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dispuso la separación inmediata de un conductor del Metropolitano luego de que un video difundido en redes sociales evidenció que manejaba mientras utilizaba su celular y portaba audífonos.

El material, compartido a través de la cuenta de TikTok del usuario FrancitoPerú, muestra al chofer manipulando su teléfono y enviando mensajes mientras transportaba pasajeros en la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes.

La grabación generó preocupación entre los usuarios del servicio, quienes reaccionaron en diversas plataformas digitales ante la posibilidad de que situaciones como esta afecten la seguridad del Metropolitano.

Según explicó la ATU, el chofer ha sido suspendido de sus funciones y la empresa concesionaria fue notificada para que aplique las sanciones previstas en el reglamento.

“Manejar viendo el celular es una falta muy grave y en nuestro caso es una sanción bastante fuerte que incluye la suspensión del conductor. El conductor ha sido identificado, en ese momento se encontraba en servicio y ya la empresa ha recibido la comunicación de que ponga a disposición lo que corresponde por la falta cometida”, manifestó el presidente de la ATU, David Hernández.

El video, que se viralizó horas después de un accidente en el que más de 40 pasajeros resultaron heridos, pone sobre la mesa el debate sobre el cumplimiento de las normas por parte de los operadores del Metropolitano.

Graban a chofer del Metropolitano utilizando su celular mientras manejaba| Francito Perú (TikTok)

Accidente en Estación México

Un bus del Metropolitano, identificado como Expreso 5 y con placa A2O785, chocó contra la base del puente México en la Vía Expresa de La Victoria la mañana del 26 de enero.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:55 a. m. y dejó 46 personas heridas, entre lesiones leves y moderadas. El incidente movilizó al Cuerpo General de Bomberos y a equipos de emergencia, quienes trasladaron a los afectados a diversas clínicas y hospitales de Lima.

José Sandoval, uno de los heridos, relató con voz temblorosa que iba de pie en el bus, sostenido apenas por la presión de los pasajeros a su alrededor. “Me duele la pierna izquierda, los hombros, la cabeza… todo adolorido. Íbamos parados, como la mayoría. De verdad, pensaba que ya no la contábamos”, dijo.

El impacto fue tan fuerte que muchas personas salieron disparadas dentro del bus. “En el momento del choque, la gente que estaba atrás salió volando. Todo feo, feo. La parte de adelante quedó sangrando”, recordó David Grandes, otro de los pasajeros afectados. “Por la desesperación, salimos corriendo apenas pudimos”, finalizó su relato ante los medios de comunicación presentes.

Los pasajeros tuvieron que evacuar la unidad, algunos rompiendo las lunas para salir, y caminaron por la vía tras el cierre temporal de la estación México.

El bus contaba con SOAT y certificado de inspección técnica vigentes. El conductor fue internado en la Clínica San Pablo y se reportó estable, mientras que las causas del accidente siguen bajo investigación por la Policía Nacional y la ATU. El accidente provocó demoras y congestión en varias estaciones del Metropolitano, afectando a miles de usuarios en hora punta.

