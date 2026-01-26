La mafia china que roba identidades cae en el Jorge Chávez tras detección del control biométrico de Migraciones

El control biométrico fue determinante para detectar la suplantación de identidad, pese a que los documentos eran auténticos. (Composición: Infobae)

En la madrugada, cuando el flujo de pasajeros se mueve entre el cansancio y la prisa, los controles migratorios del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se convierten en un punto de tensión silenciosa. Cada rostro frente a una pantalla, cada pasaporte sobre un lector, activa sistemas diseñados para detectar aquello que no encaja. En ese espacio, la tecnología no dialoga: compara y alerta.

Uno de esos avisos rompió la rutina en los primeros días de enero. Un viajero que decía provenir de Hong Kong avanzó con normalidad hasta el punto final del control electrónico. El procedimiento parecía simple, casi automático. Sin embargo, una luz roja interrumpió el tránsito y marcó el inicio de una investigación que abrió una ventana a un circuito de tráfico de identidades con alcance internacional.

Según Panorama, el caso no se redujo a un intento aislado de salida irregular. En cuestión de días, otros episodios similares surgieron en el mismo terminal aéreo. Ciudadanos de distintas nacionalidades, documentos auténticos pero ajenos, rutas que conectan Sudamérica con Asia y otros destinos. Las autoridades empezaron a mirar más allá del individuo detenido y a enfocar la atención en un patrón.

Las imágenes de seguridad, los registros migratorios y los testimonios recogidos dentro del aeropuerto dibujan el funcionamiento de redes que operan con discreción, apoyadas en documentos robados y en facilitadores que conocen los puntos débiles del sistema. El Perú aparece en ese esquema como un punto de paso estratégico.

El primer quiebre en el control biométrico

La intervención de un viajero con tres pasaportes destapó una serie de episodios similares en el mismo aeropuerto en pocos días.

El ciudadano intervenido aseguró llamarse Chan Kawai y sostuvo ser hongkonés. Superó la verificación inicial de pasaporte y boleto, pero el reconocimiento biométrico marcó la diferencia. La pantalla mostró que los rasgos faciales no coincidían con la información del documento presentado.

Durante la entrevista inicial, el viajero no logró explicar el motivo de su visita ni el destino final. “No daba respuestas coherentes. No mencionaba para qué venía el país”, relató uno de los agentes. La falta de precisión reforzó las sospechas y condujo al traslado a un área de control secundario.

La revisión de sus pertenencias reveló un elemento clave: dos pasaportes adicionales, uno de Taiwán y otro de la República Popular China. Cada documento correspondía a un nombre distinto. Tres identidades, tres procedencias, un solo portador.

Tres identidades, un mismo trayecto

Los especialistas de Migraciones identificaron al detenido como Chung Chia Lin, de nacionalidad taiwanesa. “Entre sus pertenencias se halló otros dos pasaportes a nombre de Liu Kun, de la República Popular China, y del taiwanés Chung Chia Lin, el cual era su verdadera identidad”, explicó el Superintendente de Migraciones, Alberto Balladares.

La reconstrucción del recorrido previo mostró movimientos coordinados dentro del aeropuerto. Las cámaras captaron encuentros breves con otro ciudadano chino, señalado como posible cómplice. En un módulo de check-in, el detenido tardó cerca de veinte minutos en completar un trámite que suele demorar pocos. Esa demora levantó alertas internas.

Luego del control de seguridad, el viajero avanzó hacia las puertas de migraciones con signos evidentes de tensión. Un colaborador lo asistió para agilizar el paso, sin advertir la irregularidad. El sistema biométrico, finalmente, cerró el camino.

Las autoridades no descartan la presencia de intermediarios encargados de proveer documentos sustraídos. “Es probable que aquel misterioso acompañante haya sido un facilitador para la entrega de documentos robados”, indicaron fuentes del caso. A diferencia de falsificaciones tradicionales, los pasaportes resultaron auténticos, pertenecientes a terceros.

En la última semana, un ciudadano chino, una ciudadana boliviana y un ciudadano ecuatoriano quedaron detenidos en el área de migraciones por situaciones similares. Los tres portaban documentos válidos, pero no propios. Este detalle refuerza la hipótesis de redes que obtienen identidades reales para sortear controles.

“Ya no son pasaportes falsos o adulterados. Esta vez son pasaportes robados en posesión de extranjeros que con engaños buscaron cruzar nuestras fronteras”, se señaló durante el seguimiento del caso.

Perú como punto de paso internacional

La mafia china que roba identidades cae en el Jorge Chávez tras detección del control biométrico de Migraciones

El detenido ingresó al país procedente de Brasil y pretendía viajar hacia Chile. “Este ciudadano chino había llegado al Perú procedente de Brasil y pretendía viajar el 8 de enero hacia la República de Chile”, precisó el general de la PNP, Francisco Ninalaya. El trayecto confirma el uso del territorio peruano como escala en rutas más amplias.

El estatus migratorio de Hong Kong juega un papel clave en estas maniobras. “Ser ciudadano hongkonés es prácticamente tener pase libre a varios países en el mundo”, comentó un especialista, al explicar por qué esa identidad resulta atractiva para las redes dedicadas al robo de documentos.

Tras la intervención, Chung Chia Lin quedó bajo custodia de la Comisaría del Aeropuerto, a la espera de las diligencias legales. La normativa vigente contempla penas de entre cuatro y diez años de prisión para este tipo de delitos, mientras las autoridades continúan el cruce de información con otras dependencias para determinar el alcance real de la red detrás de estos casos.