Perú

José Jerí impulsó ley que permitió a sus exjefes y aliados manejar los fondos de las cajas municipales

La norma cambió los directorios de las cajas municipales y permitió que ingresaran representantes relacionados con su trayectoria profesional. El presidente negó conflicto de interés y afirmó que no tiene vínculo con el gremio

José Jerí, presidente interino, firmó una ley que modificó los directorios de las cajas municipales, cambió el proceso de elección de sus miembros y benefició a CONACO

El presidente interino José Jerí firmó la ley que modificó la composición de los directorios de las cajas municipales, cambió el proceso de elección de sus integrantes y otorgó beneficio a la Confederación Nacional de Comerciantes (CONACO), organización con la que tuvo vínculos laborales y personales.

Un reportaje difundido este domingo por Panorama señala que la reforma permitió que aliados y antiguos empleadores del mandatario accedieran a cargos estratégicos en entidades que gestionan recursos superiores a “50.000 millones de soles”.

Según el informe, en mayo de 2025, el entonces legislador impulsó junto a su colega Ilich López un proyecto que alteró la integración de los directorios de las cajas municipales, responsables de manejar fondos de micro y pequeñas empresas en distintas regiones. El directorio quedó conformado por siete integrantes, incluyendo un representante elegido por CONACO.

Jorge Solís, expresidente de la Asociación Peruana de Cajas, sostuvo que el objetivo de la ley era controlar entidades exitosas del sistema financiero nacional. “Estamos hablando de 50.000 millones de soles”, declaró.

El reportaje de Panorama señala que la reforma permitió el acceso de aliados y antiguos empleadores de Jerí a cargos estratégicos en entidades que administran más de 50.000 millones de soles

El exfuncionario advirtió sobre un “claro conflicto de intereses”, ya que Jerí había trabajado como asesor legal en CONACO y ahora facilitaba su acceso a los directorios de las cajas municipales.

El reportaje recuerda que López protagonizó un enfrentamiento con la Federación Nacional de las Cajas Municipales al intentar modificar la selección de los miembros del directorio. Jerí apoyó la propuesta y, como secretario de la Comisión de Economía, avaló el texto sustitutorio que incorporó a representantes de CONACO.

El vínculo entre Jerí y el gremio tiene origen en su experiencia profesional previa, etapa en la que se desempeñó como abogado de la entidad. El 2 de mayo de 2025, el Congreso aprobó el texto sustitutorio de la ley que redefine la composición de los directorios.

“El señor Jerí ha sido asesor, funcionario de CONACO, y ha pretendido que los directores de las cajas municipales que representan a las MYPE sean designados por CONACO porque quieren meter a su gente en las cajas municipales”, afirmó Solís.

La ley también habilita a personas con experiencia en mesas directivas de comisiones del sector público a integrar los directorios, lo que permitió que congresistas de la Comisión de Economía, como Jerí o López, pudieran ocupar estos cargos tras su mandato. La norma se aprobó en primera votación y, luego de un escándalo mediático, los cambios se oficializaron en diciembre de 2025, cuando Jerí ejercía la Presidencia.

En la versión final, el viceministro de Producción —designado por el Ejecutivo de Jerí— quedó autorizado para elegir al representante de las MYPE en los directorios de las cajas municipales. “Ahora pretende designar al director a través del Ministerio de la Producción”, señaló Solís sobre el nuevo procedimiento.

La ley impulsada por Jerí y el legislador Ilich López incorporó a un representante de CONACO en los directorios y facilitó que congresistas de la Comisión de Economía puedan integrar estos cargos tras su mandato

Descargos

Una comunicación de Palacio de Gobierno negó que la norma favorezca a una organización específica. “En cuanto a mi vinculación con CONACO, efectivamente fue una experiencia laboral de hace más de diez años. Desde entonces, no mantengo ninguna relación ni vínculo con dicha institución. No existe conflicto de interés alguno”, declaró Jerí.

Afirmó que la iniciativa busca otorgar representación a pequeños comerciantes y microempresarios en los directorios de las cajas municipales. “¿Por qué negarse a que se escuche su voz? ¿Acaso solo las grandes empresas tienen derecho a estar representadas en los espacios donde se toman decisiones que les afectan directamente?”, planteó.

Sobre las acusaciones de que el proyecto beneficia directamente a su antiguo lugar de trabajo, Jerí rechazó esa interpretación. “Es falso y parte de una lectura interesada del proyecto. Hablar de una ‘ley con nombre propio’ es desconocer cómo funciona el proceso legislativo y el constructo real del proyecto”, afirmó.

“El texto sustentatorio fue público, breve y debatido dentro de los límites reglamentarios del Pleno, donde todos los congresistas tuvieron la oportunidad de revisarlo, observarlo o cuestionarlo”, concluyó en la comunicación oficial.

