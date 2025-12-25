JNE informa que 36 fórmulas presidenciales y más de 1.700 listas de candidatos fueron inscritas para las elecciones 2026

JNE confirma que 36 fórmulas presidenciales lograron inscribirse para las Elecciones 2026. Canal N

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que concluyó el plazo para la inscripción de fórmulas presidenciales y listas de candidatos que participarán en las Elecciones Generales 2026. Según el balance oficial, se registraron 36 fórmulas presidenciales y más de 1.700 listas correspondientes a postulaciones al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.

La entidad precisó que el cierre del proceso se realizó conforme al cronograma electoral y que la información ingresada permitirá ofrecer a la ciudadanía una amplia oferta electoral. El alto número de candidaturas confirma un escenario de elevada fragmentación política de cara a los próximos comicios.

Elecciones 2026: quedaron inscritas 36 fórmulas presidenciales ante el JNE. (Foto: X/@JNE)

Cierre del plazo e inscripción

De acuerdo con el JNE, si bien estaban habilitadas más organizaciones políticas, dos agrupaciones no presentaron fórmula presidencial y optaron únicamente por postular candidatos al Congreso bicameral. Con ello, se completó el registro de 36 planchas presidenciales inscritas en el sistema electoral.

Durante la jornada final, se incorporaron las últimas solicitudes, con lo cual quedó cerrada esta etapa del proceso. El organismo señaló que todas las fórmulas y listas pasarán ahora a la fase de evaluación y fiscalización conforme a la normativa vigente.

Alto volumen de listas y candidaturas

El balance preliminar reporta más de 8.000 candidatos inscritos en total, distribuidos entre fórmulas presidenciales y listas parlamentarias. Las postulaciones corresponden a los siguientes cargos:

Presidencia y vicepresidencias de la República

Senado de la República

Cámara de Diputados

Parlamento Andino

Este volumen de candidaturas, indicó el JNE, supone un importante reto operativo para el sistema electoral en las siguientes etapas del proceso.

ONPE da a conocer la cédula oficial de votación: esto cambia para las Elecciones 2026| ONPE

Uso de plataformas digitales

El JNE destacó que la mayoría de organizaciones políticas optó por el uso de la plataforma DECLARA+ para presentar su documentación. Este sistema fue fortalecido para el actual proceso electoral y permitió el ingreso digital de expedientes y datos de los candidatos.

Aunque algunas agrupaciones acudieron de manera presencial a Jurados Electorales Especiales —como en Callao, Huaura, Lima Centro y Coronel Portillo—, estos casos fueron minoritarios. La entidad consideró que la preferencia por los canales digitales evidencia un avance en la modernización del proceso de inscripción.

Organizaciones observadas

El organismo electoral informó que dos organizaciones políticas fueron observadas durante la revisión inicial de sus expedientes. Estas cuentan con un plazo de 48 horas para subsanar las observaciones formuladas por los jurados electorales especiales correspondientes.

En caso de no cumplir con las correcciones exigidas dentro del plazo establecido, las candidaturas podrían quedar fuera del proceso, conforme a lo dispuesto por la legislación electoral.

34 agrupaciones inscribieron sus planchas presidenciales ante el JNE. (Composición Infobae)

Lista de fórmulas presidenciales inscritas

Según información oficial del JNE, las 36 organizaciones políticas que solicitaron la inscripción de sus fórmulas presidenciales son las siguientes:

Avanza País – Partido de Integración Social: José Williams

Partido Demócrata Verde: Alex González

Partido Sí Creo: Carlos Espá

Integridad Democrática: Wolfgang Grozo

Somos Perú: George Forsyth

Fuerza Popular: Keiko Fujimori

Partido Patriótico del Perú: Herbert Caller

Juntos por el Perú: Roberto Sánchez

Partido Cívico Obras: Ricardo Belmont

Frente de la Esperanza 2021: Fernando Olivera

Progresemos: Paul Jaime

Alianza para el Progreso: César Acuña

Unidad Nacional: Roberto Chiabra

Salvemos al Perú: Antonio Ortiz

Perú Moderno: Carlos Jaico

Partido Demócrata Unido Perú: Charlie Carrasco

Partido Morado: Mesías Guevara

Partido del Buen Gobierno: Jorge Nieto

Ahora Nación: Alfonso López Chau

Alianza Electoral Venceremos: Ronald Atencio

Partido Aprista Peruano: Enrique Valderrama

Alianza Fuerza y Libertad: Fiorella Molinelli

Partido Político PRIN: Walter Chirinos

Renovación Popular: Rafael López Aliaga

Podemos Perú: José Luna

País para Todos: Carlos Álvarez

Cooperación Popular: Yonhy Lescano

Perú Libre: Vladimir Cerrón

Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE): Napoleón Becerra

Un Cambio Diferente: Rosario Fernández

Libertad Popular: Rafael Belaunde

Perú Acción: Francisco Diez Canseco

Partido Democrático Federal: Armando Massé

Perú Primero: Mario Vizcarra

Fe en el Perú: Álvaro Paz de la Barra

Primero la Gente: María Soledad Pérez Tello