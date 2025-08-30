Perú

Santa Rosa de Lima: desafió prejuicios, unió continentes y su devoción aún perdura 400 años después de su muerte

La figura de la santa peruana sigue inspirando a millones, trascendiendo lo religioso y consolidándose como referente de identidad y solidaridad en América Latina, Europa y Asia, según expertos e historiadores

Santa Rosa de Lima es patrona de la Policía Nacional del Perú (Foto: Hermanas Dominicas)

La devoción a Santa Rosa de Lima se mantiene viva más de 400 años después de su muerte, consolidándose como un fenómeno religioso, cultural y social que atraviesa continentes. Cada 30 de agosto, miles de fieles llegan al santuario ubicado en la avenida Tacna, en Lima, para expresar gratitud, solicitar favores o pedir milagros. Esta tradición no solo refleja la fe de los peruanos, sino también la vigencia de un legado que ha cruzado fronteras y se ha expandido hacia Asia y Europa.

La historiadora Ybeth Arias Cuba señaló que la canonización de Rosa de Lima en 1671 por el papa Clemente X marcó un hito en la historia religiosa del continente. La proclamó como Patrona principal del Nuevo Mundo, y la Orden Dominica desempeñó un rol clave en la difusión de su culto. Arias destacó que indígenas, afrodescendientes y criollos también contribuyeron a expandir la veneración de la santa peruana, consolidando su figura en diversas comunidades más allá de Perú.

Santa Rosa de Lima.

Legado cultural y social de la santa limeña

Según Arias, la relevancia de Santa Rosa no se limita al ámbito religioso, sino que abarca dimensiones culturales, sociales y comunitarias. La santa limeña se caracterizó por su preocupación por los más necesitados, lo que ha inspirado admiración y respeto a lo largo de los siglos.

“Santa Rosa ha trascendido fronteras territoriales; su presencia habla de lo cultural y social porque ella se preocupaba por el prójimo, sobre todo por los más necesitados”, señaló la especialista. Esta dimensión humana conecta con las generaciones actuales, recordando que la caridad y el servicio a los demás son posibles incluso en contextos difíciles.

Arias también resaltó que Santa Rosa se ha convertido en un emblema de identidad peruana y latinoamericana. Mujer valiente e inteligente, supo desenvolverse en un contexto adverso, dentro de una familia de recursos limitados y en una sociedad marcada por prejuicios. Su ejemplo de vida sigue vigente en una sociedad cada vez más secularizada, representando una peruanidad santificada que ha logrado trascender los límites del virreinato y llegar a diversos continentes.

Contexto histórico y espiritualidad

La Lima del siglo XVII estaba marcada por una estrecha relación entre el poder y la providencia divina. Los santos eran considerados héroes espirituales capaces de someter su cuerpo a rigurosas disciplinas de oración, ayuno y penitencia. Santa Rosa encarnó este modelo, practicando la mortificación para fortalecer su espiritualidad. Entre sus devociones destacaba la construcción de una pequeña cabaña para orar, el ayuno y dormir sobre una cama de tablas.

Una práctica relativamente reciente que ha perdurado hasta hoy es arrojar cartas al pozo del santuario, un gesto que simboliza la cercanía de los devotos con la santa. Su vida se convirtió en un modelo de entrega y servicio, y su figura es recordada no solo por la fe que inspiró, sino también por su capacidad de influir en la vida cultural y social de quienes la veneran.

Infancia y vida de servicio

Isabel Flores de Oliva, conocida como Rosa por su belleza, nació en Lima en 1586 y recibió una educación integral basada en valores humanos y religiosos. A los 20 años ingresó en la rama seglar de la Orden de Predicadores Dominicos, donde enseñaba música, impartía clases a niños, cultivaba el huerto familiar y realizaba labores de costura para contribuir al sustento de su hogar.

Falleció el 24 de agosto de 1617, a los 31 años, y sus restos se veneran en la Basílica de Santo Domingo en Lima. Canonizada el 12 de abril de 1671, Santa Rosa de Lima es reconocida como patrona de toda América Meridional y de Filipinas, consolidando un legado que desafió prejuicios, unió continentes y cuya devoción aún perdura cuatro siglos después.

