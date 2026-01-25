Perú

Marzen G y Tower Beatz: los productores peruanos detrás de los hits de Bad Bunny

Ganadores del Latin Grammy han dejado huella en la música urbana internacional con su aporte en temas que hoy suenan en los escenarios más importantes del mundo.

Bad Bunny cantó "Si estuviésemos juntos" de manera exclusiva en su primer show en Lima. TikTok.

El nombre de Perú resuena cada vez más fuerte en la escena global de la música urbana gracias al trabajo de Marzen G y Tower Beatz. Estos dos productores y compositores limeños han conseguido lo que por décadas parecía lejano: colocar su firma en éxitos mundiales y ser reconocidos por la crítica y la industria con premios tan codiciados como el Latin Grammy.

Su participación en proyectos de alto nivel con artistas como Bad Bunny, Jennifer LópezRauw AlejandroAnuel AA y Quevedo ha marcado un antes y un después para la presencia peruana en el competitivo mercado musical internacional.

El impacto de “Si Estuviésemos Juntos” de Bad Bunny

Un momento clave en la carrera de Marzen G y Tower Beatz llegó con la canción “Si Estuviésemos Juntos” de Bad Bunny, tema exclusivo del primer show del artista puertorriqueño en Lima.

Ambos formaron parte del equipo creativo detrás del éxito, y describieron como “profundamente emotiva” la experiencia de escuchar su trabajo coreado por más de 40 mil personas en el Estadio Nacional.

El tema, parte del álbum debut “x100pre” de Bad Bunny del 2018, no solo los llevó a ganar un Latin Grammy, sino que también los hizo acreedores de discos multi platinum y diamante por la RIAA, consolidando su estatus como productores de talla internacional.

El pasado viernes 16 de enero, como parte de su tour ‘Debí tirar más fotos’, Bad Bunny escogió la canción “Si estuviésemos juntos” para interpretarla de manera exclusiva y única en su primer concierto en Lima.

Marzen G y Tower Beatz
Marzen G y Tower Beatz son los primeros productores peruanos en destacar en la escena de la música urbana internacional junto a Bad Bunny y Jennifer López.

Ganadores de Latin Grammy

El impacto de Marzen G y Tower Beatz va más allá de la producción musical. Luego del éxito con Bad Bunny, ambos fueron firmados por una editora que colabora directamente con Rimas Entertainment, el sello discográfico puertorriqueño líder en música urbana. Esta alianza les permitió ampliar su alcance y desarrollar proyectos de mayor proyección junto a artistas de renombre global.

Entre sus logros más destacados figuran:

  • Latin Grammy 2019 por su trabajo en “Si Estuviésemos Juntos”.
  • Certificaciones multi platinum, diamante y triple platino por la RIAA.
  • Participaciones en álbumes de Jennifer LópezAnuel AAArcángelRauw AlejandroCazzuQuevedoLuar La LBryant MyersDe La GhettoAlmightyAlex RoseHades66, entre otros.
Los productores peruanos firmaron alianzas
Los productores peruanos firmaron alianzas estratégicas con la editora de Rimas Entertainment, ampliando su presencia en la industria global del reggaetón y trap.

Marzen G: pasión, intuición y una visión global

Con 12 años de trayectoria, Marzen G inició su camino en la música produciendo instrumentales desde su casa en Carabayllo, Lima. Inspirado por la pasión y el sueño de llevar su sonido a todo el mundo, logró colaborar con grandes figuras internacionales como Bad Bunny, Anuel, Rauw Alejandro y Jennifer López.

Su trabajo en el álbum “x100pre” de Bad Bunny fue reconocido con discos multi platinum y diamante, demostrando que el talento peruano puede competir al más alto nivel.

Tower Beatz dirige un estudio
Tower Beatz dirige un estudio musical en Lima y su canal de YouTube, con más de un millón de suscriptores, lo posiciona como referente de la nueva generación de productores peruanos.

Tower Beatz: versatilidad y liderazgo en la nueva ola urbana

Tower Beatz es productor musical y compositor con proyección internacional, especializado en reggaetón, trap, hip-hop, trap-soul y R&B. Ha sido parte fundamental en álbumes como “X 100pre” de Bad Bunny (Grammy Latino y nominación al Grammy anglo), y “LLNM2” de Anuel AA, certificado triple platino.

Además, Tower Beatz dirige un estudio en Lima desde donde produce, desarrolla y exporta música para artistas y sellos de todo el mundo. Su canal de YouTube supera el millón de suscriptores, posicionándolo como referente de la nueva ola de productores peruanos globales.

El presente y futuro: “Chat GPT” y Los Galácticos

Actualmente, Marzen G y Tower Beatz preparan el lanzamiento de “Chat GPT”, una colaboración junto a DJ Peligro y artistas nacionales, bajo el colectivo Los Galácticos. Este proyecto busca consolidar una sociedad creativa enfocada en propuestas sólidas y contemporáneas dentro de la escena urbana, potenciando el talento peruano y promoviendo la innovación musical desde Lima hacia el mundo.

Un hito para el Perú: un mensaje para la industria

El recorrido de Marzen G y Tower Beatz representa una inspiración para la nueva generación de productores y músicos peruanos. Su éxito internacional y los reconocimientos obtenidos demuestran que es posible romper fronteras y posicionar el talento local en los escenarios más exigentes.

Ambos productores destacan que, a partir de su trabajo con artistas de primer nivel, han logrado abrir nuevas puertas y oportunidades para la representación peruana en la industria, dejando una huella imborrable en la música urbana contemporánea.

La historia de Marzen G y Tower Beatz es la prueba de que la perseverancia, la pasión y la formación constante pueden llevar al éxito global. Su presencia en las producciones de Bad Bunny, Jennifer López y otros grandes nombres es motivo de orgullo para el Perú y un ejemplo de que los sueños, con trabajo y visión, pueden hacerse realidad.

El futuro de la música urbana peruana tiene nombres propios, y ellos están listos para seguir escribiendo historia.

La dupla limeña fue premiada
La dupla limeña fue premiada con un Latin Grammy y certificaciones multi platinum y diamante por su trabajo en el álbum 'x100pre' de Bad Bunny.

