Conciertos de Bad Bunny en Lima: ¿Cuáles serán las canciones exclusivas que interpretará en cada show?

El ‘Conejo Malo’ llega al Estadio Nacional con dos shows irrepetibles, donde cada noche incluirá una canción exclusiva jamás repetida en otro país.

Bad Bunny cantará una canción exclusiva en cada su show del Estadio Nacional de Lima.

El fenómeno global de la música urbana, Bad Bunny, está listo para conquistar Lima el 16 y 17 de enero con dos conciertos que ya se perfilan como los eventos más importantes del año en la capital peruana.

Pero esta vez, el artista puertorriqueño ha elevado la expectativa: cada show contará con una canción exclusiva, seleccionada especialmente para el público limeño, que solo se interpretará una vez y no se repetirá en ningún otro país de la gira.

La gran incógnita sigue siendo cuál será la canción exclusiva que Bad Bunny elegirá para cada fecha en Lima. Lo único seguro es que serán dos temas distintos, uno para el 16 y otro para el 17 de enero, y que no volverán a interpretarse en otra ciudad de la gira. El misterio solo se resolverá en el escenario, en el preciso instante en que el artista haga el anuncio.

Así, Lima se prepara para vivir dos noches cargadas de sorpresas, música y emociones junto a uno de los artistas más influyentes del mundo.

¿En qué momento del concierto, canta el tema exclusivo?

Desde el inicio del ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’, Bad Bunny ha sorprendido a sus seguidores en cada país con este momento especial. Durante el concierto, el espectáculo se detiene por unos segundos y la pantalla queda completamente en negro.

Es entonces cuando aparece un mensaje: “La próxima canción es una exclusiva para ustedes de esta noche, es decir, esta no se va a repetir en otra ciudad o función. Espero que la disfruten”.

Este instante se ha convertido en uno de los más esperados por los fans, ya que garantiza una experiencia única y un recuerdo imborrable de la visita del artista a cada ciudad. En Lima, habrá dos canciones exclusivas, una distinta para cada noche en el Estadio Nacional.




¿Qué canciones exclusivas ya se han interpretado en otros países?

A medida que la gira avanza, los seguidores han ido compartiendo en redes sociales las canciones elegidas como exclusivas en cada país, muchas de las cuales ya no volverán a sonar en Lima. Entre los temas que Bad Bunny ya ha dedicado en exclusiva a otras ciudades, figuran:

  • “Debí Tirar Más Fotos” – República Dominicana
  • “Where She Goes” – República Dominicana
  • “Después de la Playa” – República Dominicana
  • “Yo Visto Así” – Costa Rica
  • “Te Deseo lo Mejor” – Costa Rica
  • “Chambea” – México
  • “Perro Negro” (ft. Feid) – México
  • “Amorfoda” – México
  • “Te Mudaste” – México
  • “La Corriente II” – México
  • “Mojabi Ghost” – México
  • “Soy el Diablo (Remix)” (ft. Natanael Cano) – México
  • “Soy Peor” – Chile
  • “Mayores” (ft. Becky G) – Chile
  • “Solo de Mí” – Chile

Esto significa que ninguna de estas canciones será la exclusiva en Lima, generando aún más expectativa sobre las sorpresas que prepara el artista para el público peruano.

El setlist principal de Bad Bunny

Si bien la canción exclusiva es el gran misterio, el resto del repertorio se mantiene potente y variado. Los asistentes podrán disfrutar de una selección de hits como:

  • “La mudanza”
  • “Callaita”
  • “Pitorro de coco”
  • “Vuelita”
  • “Turista”
  • “Baile inolvidable”
  • “Nuevayol”
  • “Veldá”
  • “Tití me preguntó”
  • “Neverita”
  • “Si veo a tu mamá”
  • “La Romana”
  • “Voy a llevarte para PR”
  • “Me porto bonito”
  • “No me conoce”
  • “Bichiyal”
  • “Yo perreo sola”
  • “Efecto”
  • “Safaera”
  • “Dile”
  • “Mónaco”
  • “Café con ron”
  • “Ábreme paso”
  • “Ojitos lindos”
  • “La Canción”
  • “Kloufrens”
  • “Dakiti”
  • “El apagón”
  • “DTMF”
  • “EoO”

Además, la puesta en escena incluye interludios visuales, colaboraciones y cambios de ritmo que convierten el show en una experiencia multisensorial.




Un espectáculo renovado: ‘la casita’ y la energía caribeña

A diferencia de su anterior gira, Bad Bunny apuesta esta vez por una propuesta visual retro y caribeña, inspirada en cámaras antiguas, collages y colores tropicales. El espectáculo se apoya en una banda en vivo que resalta los ritmos caribeños, con una atmósfera íntima y teatral que busca conectar emocionalmente con el público.

Entre los detalles que más han llamado la atención destacan la aparición del icónico muñeco-buzo con cabeza de sapo, los interludios narrativos al estilo cortometraje y una iluminación cálida que remite a la estética de los años noventa.

Usuario mostró cómo se ve la casita de Bad Bunny a través de su drone. TikTok

¿A qué hora inicia el concierto y cómo será el ingreso?

Las puertas del Estadio Nacional se abrirán a las 15:00, permitiendo el ingreso escalonado de los asistentes. El concierto principal de Bad Bunny comenzará a las 21:00. Es importante recordar que todos los asistentes deberán presentar su Documento de Identidad (DNI) en la puerta de su zona correspondiente.

Se recomienda llegar con anticipación no solo para evitar contratiempos, sino también para disfrutar de las actividades previas y asegurar el mejor lugar dentro de la experiencia.




