“La propiedad intelectual protege el futuro del Perú”: universidad peruana alcanza récord de solicitudes de patentes ante Indecopi

Foto: iuslatin

La Universidad Continental (UC) registró la mayor cantidad de solicitudes de patentes y modelos de utilidad entre 2023 y 2025, según datos oficiales del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), posicionándose entre las instituciones más activas en innovación académica del país. Durante ese periodo, la UC alcanzó un total de 525 solicitudes, cifra que la ubica en primer lugar dentro del ecosistema universitario de investigación orientado a soluciones reales para el desarrollo nacional.

¿Qué tipos de patentes lidera la Universidad Continental en Perú?

En el Perú existen dos tipos principales de patentes: la Patente de Invención, que corresponde a productos o procedimientos completamente nuevos, y el Modelo de Utilidad, que se refiere a mejoras aplicadas a productos ya existentes. De acuerdo con el Tablero Estadístico de Patentes y Diseños Industriales de Indecopi, la Universidad Continental lidera el volumen total de solicitudes en ambos rubros a nivel académico.

El incremento de solicitudes de Modelos de Utilidad, que pasaron de 130 en 2024 a 155 en 2025, es considerado clave para la transferencia tecnológica y el fortalecimiento de sectores como la industria, salud, energía, construcción y servicios. Además, en el ámbito de Patentes de Invención, la institución reportó 57 solicitudes en 2024 y 39 en 2025, evidenciando una estrategia equilibrada de innovación orientada tanto a mejoras inmediatas como a soluciones de alto valor.

Walter Curioso Vílchez, vicerrector de Investigación de la UC. Foto: Difusión

Reconocimientos internacionales en innovación e investigación

El vicerrector de Investigación de la UC, Walter Curioso Vílchez, sostuvo que “la propiedad intelectual no solo protege ideas: protege el futuro del Perú”. Explicó que el liderazgo en solicitudes de patentes y, especialmente, en la categoría de Modelos de Utilidad, demuestra que la innovación adquiere sentido cuando se traduce en soluciones concretas para la sociedad y las empresas, permitiendo llevar el conocimiento al mercado de manera más rápida y generando impacto económico y social.

El desempeño nacional se complementa con logros internacionales. En iCAN 2025 (Canadá), uno de los concursos de invenciones más importantes del mundo, la UC obtuvo 31 medallas (14 de oro, 14 de plata y 3 de bronce) y 21 premios especiales, incluidos tres reconocimientos Top 2. Asimismo, en KIWIE 2025 (Corea del Sur), la institución fue la única representante peruana y latinoamericana en recibir dos premios especiales, proyectando al país en la escena global de la innovación tecnológica.

La Universidad Continental afirma que estos resultados reflejan su compromiso con una investigación rigurosa y una visión orientada a la creación de soluciones productivas, la competitividad nacional y la proyección internacional del talento peruano.