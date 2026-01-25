Cierran el aeropuerto de Jaén y cancelan vuelos por fallas en la pista de aterrizaje: CORPAC informó que aún no hay fecha de reapertura

Según CORPAC, las lluvias habrían provocado grietas en la pista de aterrizaje, aunque la duración del mantenimiento aún está en evaluación. (Composición: Infobae / captura de video / Visión TV)

A pocas horas del despegue previsto, el silencio se volvió el principal mensaje para cientos de pasajeros en Jaén. La suspensión repentina de vuelos comerciales dejó a viajeros con maletas listas, traslados pagados y compromisos urgentes en Lima, sin una explicación técnica clara ni un cronograma oficial que permita reorganizar sus planes. El episodio volvió a colocar en debate la fragilidad de la infraestructura aérea regional y la relación entre aerolíneas, operadores aeroportuarios y usuarios.

La escena en el terminal aéreo Fernando Belaunde Terry reflejó el desconcierto. Pasajeros reunidos en pequeños grupos intentaron confirmar versiones que circulaban de manera informal, mientras buscaban respuestas.

El caso tomó mayor relevancia por la ausencia de pronunciamientos oficiales detallados. Ni la aerolínea ni la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) difundieron, en un primer momento, un informe técnico que sustente el cierre del aeropuerto ni precise la duración de la medida. Esta falta de comunicación impidió que los pasajeros puedan evaluar alternativas reales y oportunas, además de abrir dudas sobre la magnitud del problema en la pista de aterrizaje.

Cancelación del vuelo y comunicación de última hora

CORPAC anuncia culminación de trabajos en aeropuerto de Jaén.

El vuelo LA2681 de LATAM Airlines, programado para cubrir la ruta Jaén–Lima con salida a las 11:40 a. m. del domingo 25 de enero, fue suspendido tras un aviso emitido cerca de la medianoche. Según el comunicado remitido por la empresa, la cancelación respondió al “cierre del aeropuerto de Jaén”, situación que la aerolínea calificó como un “inconveniente externo fuera de su control”.

Los pasajeros cuestionaron el momento elegido para informar la medida. Muchos ya contaban con transporte hacia el aeropuerto, reservas de hospedaje en Lima o citas médicas impostergables. La notificación tardía generó reclamos directos a la aerolínea y una cadena de gastos no previstos que, según los usuarios, nadie asumió de manera integral.

LATAM planteó como opciones la reprogramación del viaje desde aeropuertos cercanos, como Chiclayo o Cajamarca, además de la devolución del dinero. Sin embargo, estas alternativas implicaron desplazamientos terrestres de seis a ocho horas, con costos adicionales en transporte y alimentación. Para pasajeros que viajaban por emergencias familiares o laborales, dichas propuestas resultaron inviables.

La aerolínea no planteó, hasta ese momento, una reprogramación directa desde Jaén para los días posteriores, lo que alimentó la percepción de un cierre que podría extenderse más allá de lo previsto. Esta ausencia de fechas concretas trasladó toda la carga logística y económica al pasajero, sin un esquema claro de asistencia.

Grietas en la pista y versión técnica preliminar

CORPAC anuncia culminación de trabajos en aeropuerto de Jaén.

De acuerdo con información recogida por el medio local AHORA JAÉN, funcionarios de CORPAC señalaron que las lluvias recientes provocaron la aparición de grietas en la pista de aterrizaje. Desde la entidad indicaron que “se está evaluando el tiempo que requiere el mantenimiento para dar información oficial”. En la misma comunicación añadieron: “Hasta ahora sería para el martes en que se reanudan los vuelos, pero aún está por confirmarse”.

La suspensión de vuelos hacia y desde Jaén afecta de forma directa a la economía local y a la conectividad de varias provincias del nororiente peruano. El aeropuerto Fernando Belaunde Terry cumple un rol clave para el turismo y el comercio, por lo que cada día sin operaciones incrementa las pérdidas y limita el acceso rápido a la capital.

Frente a este escenario, usuarios y actores locales demandan la intervención de INDECOPI y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El pedido central apunta a que CORPAC aclare el estado real de la pista y que la aerolínea garantice una asistencia que no se limite a desviar pasajeros a otras ciudades. Mientras tanto, los vuelos continúan suspendidos y la información oficial sigue pendiente, con pasajeros que esperan respuestas concretas para retomar sus planes.