Tiktoker ‘Moca’ estalla tras citación del Ministerio Público por polémicos videos sobre su embarazo: “Es una payasada”

Tiktoker Moca es citada por el Ministerio Público por acciones físicas contra su embarazo. TikTok

La tiktoker peruana Jusseira Mayumi Quispe, conocida como ‘Moca’, enfrenta una investigación fiscal luego de que el Ministerio Público abriera una carpeta por sus polémicos videos en redes sociales vinculados a su embarazo. La influencer, seguida por miles de jóvenes como la “reina de los moraditos”, fue citada formalmente para rendir declaración tras la viralización de clips donde expresa rechazo hacia su gestación y, según la denuncia, se autoinflige golpes en el vientre.

‘Moca’ dio a conocer esta situación a través de su cuenta @mocatiktok que, tras acudir a su primera cita prenatal y constatar el bienestar de su bebé. La joven cuenta que recibió una carta oficial con fecha y hora para presentarse ante la Fiscalía. Según relató en un video reciente, l0a citación responde a la preocupación de las autoridades por declaraciones y gestos difundidos en TikTok, donde manifestó frases como “no me importa cómo va mi embarazo, si el bebé no quiere nacer no me voy a hacer problemas” y “este mocoso no va a arruinar mis planes, no va a nacer”, además de aparecer dándose golpes en el abdomen.

La tiktoker aseguró que sus palabras y acciones han sido sacadas de contexto y que los videos en los que se golpea corresponden a un momento anterior a saber que estaba embarazada. “Vengo de mi primera cita prenatal, de escuchar los latidos de mi bebé y seguir las indicaciones del ginecólogo, pero me llega una carta del Ministerio Público”, explicó a sus seguidores. “Tantas mujeres golpeadas en el Perú, y se van contra mí por unas declaraciones de TikTok. No sé qué quiere el Ministerio Público porque para mí se me hace una payasada”, añadió, mostrando su desconcierto por la decisión fiscal.

‘Moca’ afirmó que los clips usados como prueba por la Fiscalía han sido viralizados sin contexto y que el proceso judicial le parece “muy gracioso” y un “chiste”, aunque reconoció que la situación la ha sorprendido. “Son seis hojas, hay una citación, hay día, hay fecha, hay un fiscal que lleva el caso… por palabras mías hacia redes sociales”, relató. También anunció que presentará una contrademanda, argumentando que la exposición mediática y la investigación afectan a su salud y a la de su bebé.

Moca es citada por el Ministerio Público tras polémicas declaraciones y acciones físicas contra su embarazo. TikTok

Comentarios polémicos de ‘Moca’ sobre su embarazo

La polémica se intensificó por los comentarios que ‘Moca’ realizó en sus transmisiones en vivo, donde reiteró su falta de interés en continuar el embarazo y llegó a afirmar que preferiría que “el bebé no nazca”. Estas expresiones generaron alarma entre sus seguidores y motivaron pedidos de los ciudadanos para que las autoridades intervinieran. En redes sociales, la preocupación y el debate crecieron, con usuarios divididos entre quienes consideran que la influencer cruzó límites y quienes sostienen que se trata de un caso de libertad de expresión malinterpretada.

‘Moca’ insistió en que su contenido suele ser interpretado como parte de un “show” y que la vida personal que exhibe en internet se ha vuelto objeto de escrutinio judicial. “Toda la gente dice que yo hago show, que todo lo actúo, pero no entiendo por qué me pasa tantas cosas”, sostuvo en uno de sus videos más recientes. Según su relato, la ropa y el escenario de los videos denunciados corresponderían a fechas previas al embarazo, y los fragmentos se han viralizado fuera de contexto.

La creadora de contenido revela en un live sus deseos más personales sobre la crianza de su futuro hijo, asegurando que le dará todo lo que a ella le faltó.

La influencer compartió con sus seguidores detalles de la citación y la documentación recibida, publicando imágenes en su cuenta secundaria “Moca Embarazada” y prometiendo mantener informada a su audiencia sobre el proceso legal.

A pesar de la actitud desenfadada, Moca reconoció la seriedad del caso y adelantó que contará con la asesoría de su bufete de abogados para afrontar la investigación y presentar una contrademanda.

Desde su viralización en TikTok hasta las denuncias y su peculiar forma de recibir dinero de sus seguidores, los 'moraditos', analizamos la figura de 'Moca', la influencer peruana cuya fama está marcada tanto por su popularidad como por la controversia.