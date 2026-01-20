TikTok bloquea el perfil de la influencer Moca y le impide transmitir en vivo: ¿hasta el año 2070?

El veto prolongado a Moca ha generado una ola de comentarios, entre el asombro y la polémica, cuestionando las razones detrás de una sanción tan extrema en la plataforma de videos (TikTok)

Una sanción inusual sacudió a la comunidad digital peruana. La creadora de contenido conocida como Moca informó que TikTok restringió su cuenta principal para transmisiones en vivo hasta el año 2070, una medida que llamó la atención por su duración.

El anuncio provocó reacciones inmediatas entre seguidores, colegas e incluso otras figuras del streaming local. La influencer explicó que, pese a mantener activo su perfil, perdió el acceso a una de las herramientas centrales de su actividad.

Ante ese escenario, optó por abrir nuevas cuentas para sostener el vínculo con su audiencia. El caso abrió interrogantes sobre los criterios de sanción en plataformas digitales.

La sanción que sorprendió a la comunidad digital

El bloqueo del perfil de Moca sacudió a TikTok Perú tras conocerse que no podía hacer transmisiones en vivo por décadas, una medida inusual que impactó su vínculo con la audiencia. (TikTok)

El bloqueo aplicado a la cuenta @mocatiktok se conoció a través de las propias historias de la influencer, quien alertó a sus seguidores sobre la imposibilidad de realizar transmisiones en vivo durante décadas. La medida no implicó la eliminación total del perfil, pero sí la anulación de una función clave para su modelo de interacción y monetización. En TikTok, los directos permiten recibir obsequios virtuales y fortalecer la relación con la audiencia en tiempo real, por lo que la restricción tuvo un impacto inmediato.

Moca explicó que la prohibición la obligó a reorganizar su presencia digital. “Chicas, me he creado mi nueva cuenta para hacer full transmisiones porque por aquí no puedo hacer transmisiones hasta el 2070, así que entren”, expresó en un mensaje dirigido a sus seguidoras. La frase se viralizó rápidamente y fue replicada en distintas plataformas, donde el caso se convirtió en tema de conversación.

La duración del castigo generó sorpresa incluso entre creadores con experiencia en sanciones temporales. En la mayoría de situaciones, las restricciones suelen aplicarse por días o semanas. El horizonte de casi medio siglo despertó dudas sobre si se trataba de un error del sistema, una penalidad acumulativa o una decisión definitiva.

Advertencias previas y señales de riesgo

Versiones cercanas señalaron que la cuenta ya había sido observada por TikTok tras recuperarse de un bloqueo previo, lo que elevó el nivel de control sobre sus transmisiones. (TikTok)

Según versiones cercanas a la influencer, la sanción no habría llegado de forma repentina. Tilsa, conocida como ‘La Única’ y amiga personal de Moca, relató que existieron alertas previas sobre la situación de la cuenta. Durante una transmisión en vivo, contó que días antes el perfil había desaparecido temporalmente de la plataforma.

“Ya había indicios que hacían sospechar que Moca podría quedarse sin cuenta”, señaló. De acuerdo con su relato, una mañana el usuario dejó de aparecer en las búsquedas. “Tú entrabas a la plataforma y ponías ‘@mocatiktok’ y ya no te aparecía. Pero ella tiene contactos y lo solucionó. La cuenta regresó a sus manos y pudo volver a hacer transmisiones”, explicó.

Ese antecedente colocó a la creadora bajo observación. En TikTok, los perfiles que recuperan funciones tras una falta suelen quedar sujetos a controles más estrictos. Pese a ello, Moca decidió retomar los directos desde su cuenta principal, luego de comprobar que los perfiles alternativos no alcanzaban el mismo nivel de audiencia.

Para Tilsa, esa decisión resultó determinante. “Si tú sabes que tu cuenta corre riesgo, no hagas un live con tu cuenta de TikTok, eso es como un harakiri”, afirmó. A su juicio, la reincidencia elevó la gravedad de la sanción y derivó en una restricción que calificó como definitiva.

Versiones cruzadas y aclaración de la influencer

La creadora sostuvo que la sanción respondió a una práctica no permitida y aseguró que retomaría los lives tras cumplir el plazo impuesto por TikTok. (TikTok)

El caso no tardó en generar lecturas opuestas. Mientras algunos daban por hecho que la prohibición se extendería hasta 2070, la propia Moca salió a aclarar la situación en otro mensaje difundido en redes. Allí negó que la restricción tuviera ese alcance temporal y sostuvo que el bloqueo sería levantado en pocos días.

“Para toda la gente que se está burlando, piensan que me han bloqueado hasta 2070, no. Es hasta el 22 de enero a las seis de la tarde ya puedo transmitir en vivo”, afirmó. En su explicación, señaló que había realizado una práctica no permitida para ese tipo de cuentas, lo que activó la sanción automática del sistema.

La influencer también dejó en claro que no piensa retirarse de la plataforma. “Si me bloquean de esta cuenta, me creo otra, me creo otra y me creo otra. Soy Moca siempre”, expresó. Recordó además que en el pasado ya había perdido perfiles y comenzado de cero, sin abandonar la actividad.