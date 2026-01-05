Usuarios piden que la Fiscalía y el MIMP intervenga a Moca por decir que no quiere tener a su hijo: “Este mocoso no va a arruinar mis planes”

Usuarios en redes sociales exigen la intervención de la Fiscalía y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) tras las declaraciones de Jusseira Mayumi Quispe, conocida en plataformas digitales como Moca, quien manifestó abiertamente su rechazo hacia el embarazo que cursa.

Las expresiones de la influencer, transmitidas en vivo, incluyeron frases como “Este mocoso no va a arruinar mis planes, no vas a nacer”, acompañadas de gestos como golpes en el vientre, lo que ha suscitado alarma y repudio en distintos sectores de la opinión pública.

La figura de Moca, apodada en redes como la “reina de los moraditos”, ha generado controversia repetidas veces por la exposición de su vida privada. Su reciente anuncio de embarazo no escapó a este patrón. Algunos usuarios pusieron en duda la veracidad de la noticia, mientras que otros se enfocaron en las conductas posteriores de la creadora de contenido.

Usuarios piden que la Fiscalía y el MIMP intervenga a Moca por decir que no quiere tener a su hijo:

Durante varias transmisiones en directo, Moca reiteró su incomodidad ante el embarazo y dejó en claro que no tiene interés en la gestación. En uno de los registros, expresó: “No me importa cómo va mi embarazo, si el bebé no quiere nacer no me voy a hacer problemas”.

Ante la difusión de estos comentarios, distintos usuarios de redes sociales solicitaron que las autoridades peruanas intervengan de manera urgente.

Entre las reacciones, se destaca el llamado realizado a través de comentarios y mensajes: “¿Dónde está la ministra del MIMP y la Fiscalía? Esta influencer ha salido embarazada y anda diciendo que no quiere tener a su hijo, está con amenaza de aborto, no se cuida y se golpea la barriga para deshacerse del embrión”, escribió una usuaria. Este tipo de publicaciones se multiplicaron en las plataformas durante las últimas horas, incrementando la presión pública.

Moca enfrenta un embarazo de alto riesgo y recibe orden de reposo absoluto

La creadora de contenido Moca compartió con sus seguidores que atraviesa un embarazo de alto riesgo, luego de que médicos le indicaron reposo absoluto para evitar complicaciones. La noticia la dio a conocer durante varias transmisiones en vivo, donde se mostró abierta sobre su estado de salud y los desafíos que enfrenta en esta etapa.

Todo comenzó cuando Moca experimentó dolores intensos en la zona de los ovarios durante varios días consecutivos. La preocupación aumentó tras obtener un resultado positivo en una prueba de embarazo, lo que la llevó a buscar atención médica. Tras realizarse exámenes en una clínica, los especialistas confirmaron que tenía cuatro semanas de gestación.

“Tengo un embarazo riesgoso. ¿Por qué? Porque siento dolores por dentro. Entonces, fui a la clínica, me revisaron, me hicieron chequeos y me dijeron que está bien. Pero, para prevenir que pase lo que tú ya sabes, me han dado medicamentos”, relató la influencer desde su habitación, acompañada por familiares.

Moca TikTok (TikTok)

Pocos días después, Moca amplió la información sobre su estado. Los médicos detectaron dos hematomas fuera del saco gestacional, una condición que requiere cuidados especiales. “Los hematomas no están adentro del saco, están por fuera, son lesiones fuera. Es como que esto es el saco, hay dos hematomas por acá, eso tiene que desaparecer, ¿con qué? con reposo”, explicó la creadora de contenido a sus seguidores.

Durante una de sus transmisiones, la joven reflexionó sobre su rutina previa al diagnóstico. Admitió que había tenido un ritmo de vida intenso y que incluso pasó un día entero caminando en la playa. “Es porque mucho trajín he hecho yo demasiado, he estado caminando como lora, he caminado”, reconoció.

Siguiendo las recomendaciones médicas, Moca se encuentra en reposo absoluto y ha suspendido cualquier actividad física. También destacó que fue una fiebre la que la llevó a acudir al centro médico, permitiendo así la detección temprana de los hematomas. “No tienes que hacer nada de trajín... estoy echada todo el día en mi cama. Aquí me vas a ver en esta cama todos los días, nada de nada”, señaló.

Agradecida por haber recibido atención a tiempo, Moca expresó: “Agradezco que me haya dado fiebre, porque si no me daba fiebre, yo no iba a la clínica y si yo no iba a la clínica no sabía de los hematomas”.

La influencer continuará informando sobre su estado de salud a través de sus redes sociales, mientras sigue las indicaciones médicas para salvaguardar su embarazo.