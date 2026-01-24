Nicole Pillman regresa a Perú para brindar un emotivo concierto

Nicole Pillman brindará un emotivo show tras cuatro años de ausencia en Perú.

La reconocida cantante y compositora Nicole Pillman vuelve a Lima para reencontrarse con su público en un concierto especial que se realizará en el emblemático Cocodrilo Verde, local al que retorna después de cuatro años. El espectáculo, titulado “Del amor al despecho”, se llevará a cabo el viernes 13 de febrero a partir de las 8 p.m. y promete una noche cargada de emoción, nostalgia y grandes interpretaciones. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Joinnus.

“Del amor al despecho” es una propuesta musical que recorre los grandes éxitos del amor y el desamor, abarcando clásicos de artistas como Ana Gabriel, Luis Miguel y La Quinta Estación, así como inolvidables canciones en inglés que han marcado generaciones, entre ellas “Kiss Me” y la balada “I Have Nothing”. Pillman ha diseñado este concierto para conectar con el corazón del público y crear un ambiente íntimo en el que la emoción y la complicidad serán protagonistas.

Nicole Pillman vive actualmente en el extranjero. Después de varios años regresa para presentar un nostálgico concierto.

Este regreso a los escenarios limeños marca un momento especial en la carrera de Nicole Pillman, quien en 2022 se mudó a Florida, Estados Unidos, para explorar nuevas oportunidades artísticas. En el país norteamericano, la cantante ha fortalecido su faceta como intérprete de baladas románticas, presentando “Del amor al despecho” ante la comunidad peruana y el público latino en ciudades como Miami, Orlando y Virginia. Su propuesta ha sido bien recibida, permitiéndole consolidar su presencia internacional al tiempo que mantiene un lazo estrecho con sus raíces.

Además de su carrera como solista, Pillman lidera el proyecto musical “Velvet Stone”, una banda con la que ha recorrido el circuito musical estadounidense interpretando un repertorio íntegramente en inglés. Con esta agrupación, ha participado en escenarios y festivales de relevancia, como el 54th Festival Fall Fiesta en Orlando y el Apopka Amphitheater, ampliando su alcance y perfil artístico. Esta experiencia ha enriquecido su propuesta musical y le ha permitido experimentar con nuevos géneros y estilos.

Nicole Pillman interpretó canciones de varias telenovelas de la TV nacional.

En su esperado regreso a Lima, Nicole interpretará no solo las canciones que forman parte del espectáculo central, sino también algunos de sus temas más emblemáticos y queridos por el público peruano, como “Entre la espada y la pared”, “Ahora no” y “No te recuerdo”. Estos éxitos, que han marcado su carrera y le han valido el reconocimiento dentro de la escena musical nacional, serán parte de una velada pensada para reafirmar el vínculo con sus seguidores y celebrar el poder de la música en vivo, lo que garantiza una experiencia musical de alto nivel y una atmósfera íntima, donde cada interpretación busca resonar con las historias y emociones del público.

Pillman ha destacado que este reencuentro tiene un significado personal especial, ya que marca el regreso a escenarios que considera “casa” y representa una oportunidad para agradecer el apoyo que ha recibido tanto en el Perú como en el extranjero.

Nicole Pillman revela su duro inicio en Estados Unidos

En el 2025, Nicole Pillman brindó una entrevista donde relató lo difícil que fue hacer carrera lejos de su país. La cantante compartió detalles de su experiencia tras mudarse a Florida en 2022 junto a su esposo, el productor musical Santiago León, y su hija. En entrevista con La República, la intérprete de “Mi corazón ya te olvidó” relató el desafío de empezar de cero en un país donde su trayectoria era desconocida y la necesidad de reconstruir su carrera musical desde lo más básico.

Pillman explicó que la decisión de radicar en Estados Unidos fue motivada por la búsqueda de un entorno más seguro y mejores oportunidades para su hija, así como por el deseo de alcanzar nuevos públicos. “Vendimos todo, el estudio, el carro, nuestras cosas. Vinimos con un par de maletas y unas cuantas fotos”, recordó.

Nicole Pillman en el programa Hoy Día, de Telemundo. (Foto: Nicole Pillman)

La cantante admitió que el proceso de adaptación no fue sencillo: “Aquí no saben quién soy, no me conocen. Comencé a audicionar en bandas, cantar en bares y eventos corporativos, aprendiendo canciones en inglés que nunca había escuchado”.

La artista, que en Perú alcanzó gran notoriedad y cuyos temas formaron parte de populares producciones como “Ven, baila, quinceañera” o “Al fondo hay sitio”, reconoció que la escena estadounidense es mucho más competitiva y observadora. Sin embargo, resaltó que el público peruano en el extranjero la ha recibido con cariño en celebraciones y eventos patrios.