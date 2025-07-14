Perú

Nicole Pillman revela por qué ya no graba sus temas para las producciones de la TV peruana

La cantante peruana denunció que las nuevas políticas de la TV sobre derechos de autor perjudican directamente a músicos y compositores, por lo que ha decidido no volver a colaborar con el canal

Ana Morocho

Nicole Pillman hace fuerte denuncia contra América TV. Metrica Latina

Nicole Pillman, reconocida cantante y compositora peruana, realizó un contundente pronunciamiento sobre el cambio de políticas de la TV respecto a la música para sus producciones, razón por la que decidió no participar más en la creación o interpretación de temas para sus telenovelas. La artista, entrevistada para el pódcast Métrica Latina, detalló cómo las nuevas condiciones impuestas por el canal resultan perjudiciales y limitan los derechos y ganancias de músicos y compositores.

A lo largo de su trayectoria, Nicole Pillman fue autora e intérprete de canciones emblemáticas para telenovelas peruanas, como “Ven, baila quinceañera” o “Princesas”. En estos casos, la cantante se encargó completamente de la composición, producción y grabación, y mantuvo la propiedad de los derechos de autor sobre sus obras. Sin embargo, todo cambió cuando, en este caso, América TV modificó sus lineamientos en torno a la propiedad intelectual.

“Hasta ‘Ven, baila quinceañera’ y ‘Princesas’, que fueron canciones que ya escribí, produje y puse en la novela, yo me conservo todos los derechos de las canciones. Pero después, las cosas han cambiado”, relató Pillman.

El reclamo de Nicole Pillman:
El reclamo de Nicole Pillman: condiciones injustas para músicos en producciones televisivas

De acuerdo con su testimonio, ahora el canal exige no solo una cesión de derechos de autor, sino también la titularidad del fonograma, e intenta establecerse como dueño absoluto de la obra musical creada para la serie o novela.

La situación no se limita a un simple cambio de titularidad. Según Nicole Pillman, se solicita que el canal sea reconocido como propietario de la autoría y el fonograma, dejando al artista solamente la interpretación. “Te piden un porcentaje, te piden que sean dueños del fonograma y otras cosas. Realmente a mí no me interesa si es así, porque ¿dónde gano yo entonces?”, reflexionó.

Además, sostiene que bajo esta nueva modalidad, el músico pierde acceso a las regalías por comunicación pública y por reproducción en medios, ya que se considera una obra por encargo para un audiovisual, lo que deja al creador sin ingresos extra por derechos conexos o directos.

Para Pillman, aceptar estas condiciones representa un “negocio perdido”, ya que el esfuerzo invertido en componer, producir y grabar la música no obtiene ninguna retribución más allá de la exposición momentánea en la serie. “No tiene sentido”, resume, destacando que si bien al inicio de su carrera pudo haber aceptado el acuerdo como una forma de promoción, actualmente considera inviable trabajar bajo estos términos, porque no hay ganancia ni reconocimiento suficiente para el músico.

Nicole Pillman cantó en Hoy
Nicole Pillman cantó en Hoy Día, de Telemundo. (Foto: Nicole Pillman)

Perjudica a los músicos

La situación se agrava, según la cantante, porque los artistas independientes que no suelen recurrir a polémicas o escándalos para ganar notoriedad enfrentan todavía mayores obstáculos para obtener espacios y visibilidad en la televisión. “Por un cantante que no hace polémica, que no vende su vida privada, salir en televisión es difícil porque no te dan espacio para promocionar tu trabajo”, explicó. La música, entonces, queda relegada, y los creadores deben competir en un sistema donde cada vez existen menos posibilidades de participación digna.

Nicole Pillman interpretó canciones de
Nicole Pillman interpretó canciones de varias telenovelas de la TV nacional.

Nicole Pillman señaló que la reciente movida de América TV “va en contra del músico, en contra del compositor, del artista”. La exigencia de renunciar a todos los derechos y no recibir regalías futuras por el uso del material audiovisual deja en desventaja a quienes buscan vivir de su arte, según su mirada.

“Es como, ay no, ahora uno menos, un espacio menos”, lamentó, refiriéndose a la limitación de oportunidades laborales justas y a la reducción de espacios de difusión para los músicos nacionales.

Con esta postura, Nicole Pillman abre el debate sobre la protección de los derechos de autor y la necesidad de condiciones contractuales más equitativas para los músicos y compositores en la industria televisiva. Asimismo, deja en claro que mientras persistan este tipo de políticas que no reconocen ni valorizan el esfuerzo y la creatividad de los músicos, optará por no colaborar con estas producciones y buscará alternativas donde su labor artística sea justamente remunerada y respetada.

Nicole Pillman y las canciones que interpretó para telenovelas. IG

Martín Vizcarra saldrá en libertad:

