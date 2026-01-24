Convocatoria laboral con más de 580 vacantes para este 29 de enero: conoce todos los detalles

Los asistentes podrán inscribirse en servicios gratuitos de capacitación, orientados a fortalecer competencias laborales y mejorar la empleabilidad - Créditos: MTPE.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través del Programa Nacional de Empleo Jóvenes Productivos, pondrá en marcha este jueves 29 de enero una convocatoria laboral orientada a facilitar el acceso a posiciones formales a quienes superen la mayoría de edad y buscan oportunidades en el mercado.

La propuesta permitirá que postulantes de todo Lima se acerquen desde las 9 a. m. a la sede central del MTPE, en la avenida Salaverry n.° 655, noveno piso, en Jesús María.

En ese lugar, los asistentes encontrarán más de 580 vacantes ofrecidas por reconocidas empresas del sector privado. Esta convocatoria se convierte en un espacio estratégico que conecta la demanda de talento con el ámbito laboral, el cual abre posibilidades incluso para quienes aún no cuentan con experiencia previa.

Durante la jornada, representantes de Mass, Konecta Perú, Lucha Partners, Tambo y Tottus estarán presentes para recibir a los interesados, revisar documentos y explicar los detalles de los puestos disponibles. El objetivo es que cada postulante pueda acceder a procesos de selección directos y transparentes, agilizando la incorporación al empleo formal.

Además de la posibilidad de postular a diferentes posiciones, los asistentes podrán inscribirse en servicios gratuitos de capacitación. Estos espacios buscan fortalecer competencias laborales, mejorar la empleabilidad y brindar herramientas útiles para enfrentar los retos actuales del mercado. La iniciativa está pensada para ofrecer alternativas reales de desarrollo y crecimiento profesional, tanto para jóvenes como para adultos.

Para participar, los interesados solo deberán presentar su documento nacional de identidad (DNI) y su currículum vitae (CV). De este modo, podrán acceder a entrevistas y procesos de evaluación, así como obtener información sobre nuevos programas y servicios del MTPE destinados a la mejora permanente de la inserción laboral.

El registro anticipado se encuentra disponible mediante un formulario virtual, facilitando el acceso a quienes deseen asegurar su participación antes del evento. El enlace para la inscripción previa es mediante este enlace del ministerio (LINK).

Este evento responde a la necesidad de ampliar el acceso a empleos formales en el país y fortalecer la colaboración entre el Estado y el sector privado. La iniciativa representa un esfuerzo por generar espacios inclusivos, donde la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos laborales sean una realidad para todos los ciudadanos.

“Queremos que más peruanos y peruanas tengan la oportunidad de acceder a un empleo formal. Esta registratón es una muestra clara de cómo el Estado se acerca a la ciudadanía y genera espacios concretos para el trabajo digno”, declaró el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres.

Importancia de las convocatorias laborales

Las convocatorias laborales cumplen un papel esencial en la dinamización del mercado de trabajo, ya que permiten vincular de manera eficiente a quienes buscan empleo con empresas que requieren personal.

A través de estos procesos, se promueve la transparencia y la igualdad de oportunidades con el objetivo de garantizar que los postulantes accedan a información clara sobre los requisitos y beneficios de cada puesto.

Facilitan la formalización y el acceso a empleos con derechos, contribuyendo a reducir la informalidad.

Las convocatorias laborales también fomentan el desarrollo de competencias, mejorando la empleabilidad y estimulando el crecimiento profesional.