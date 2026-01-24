Perú

Convocatoria laboral con más de 580 vacantes para este 29 de enero: conoce todos los detalles

Quienes deseen participar deberán presentarse llevando solo su documento nacional de identidad (DNI) y su currículum vitae (CV) para acceder a los procesos de selección

Guardar
Los asistentes podrán inscribirse en
Los asistentes podrán inscribirse en servicios gratuitos de capacitación, orientados a fortalecer competencias laborales y mejorar la empleabilidad - Créditos: MTPE.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través del Programa Nacional de Empleo Jóvenes Productivos, pondrá en marcha este jueves 29 de enero una convocatoria laboral orientada a facilitar el acceso a posiciones formales a quienes superen la mayoría de edad y buscan oportunidades en el mercado.

La propuesta permitirá que postulantes de todo Lima se acerquen desde las 9 a. m. a la sede central del MTPE, en la avenida Salaverry n.° 655, noveno piso, en Jesús María.

En ese lugar, los asistentes encontrarán más de 580 vacantes ofrecidas por reconocidas empresas del sector privado. Esta convocatoria se convierte en un espacio estratégico que conecta la demanda de talento con el ámbito laboral, el cual abre posibilidades incluso para quienes aún no cuentan con experiencia previa.

El Ministerio de Trabajo y
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo impulsa una convocatoria laboral dirigida a mayores de 18 años que buscan incorporarse al mercado formal - Créditos: MTPE.

Durante la jornada, representantes de Mass, Konecta Perú, Lucha Partners, Tambo y Tottus estarán presentes para recibir a los interesados, revisar documentos y explicar los detalles de los puestos disponibles. El objetivo es que cada postulante pueda acceder a procesos de selección directos y transparentes, agilizando la incorporación al empleo formal.

Además de la posibilidad de postular a diferentes posiciones, los asistentes podrán inscribirse en servicios gratuitos de capacitación. Estos espacios buscan fortalecer competencias laborales, mejorar la empleabilidad y brindar herramientas útiles para enfrentar los retos actuales del mercado. La iniciativa está pensada para ofrecer alternativas reales de desarrollo y crecimiento profesional, tanto para jóvenes como para adultos.

Para participar, los interesados solo deberán presentar su documento nacional de identidad (DNI) y su currículum vitae (CV). De este modo, podrán acceder a entrevistas y procesos de evaluación, así como obtener información sobre nuevos programas y servicios del MTPE destinados a la mejora permanente de la inserción laboral.

La actividad facilitará el contacto
La actividad facilitará el contacto directo entre los postulantes y destacadas compañías - Créditos: MTPE.

El registro anticipado se encuentra disponible mediante un formulario virtual, facilitando el acceso a quienes deseen asegurar su participación antes del evento. El enlace para la inscripción previa es mediante este enlace del ministerio (LINK).

Este evento responde a la necesidad de ampliar el acceso a empleos formales en el país y fortalecer la colaboración entre el Estado y el sector privado. La iniciativa representa un esfuerzo por generar espacios inclusivos, donde la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos laborales sean una realidad para todos los ciudadanos.

“Queremos que más peruanos y peruanas tengan la oportunidad de acceder a un empleo formal. Esta registratón es una muestra clara de cómo el Estado se acerca a la ciudadanía y genera espacios concretos para el trabajo digno”, declaró el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres.

Este evento promueve inclusión laboral
Este evento promueve inclusión laboral y el fortalecimiento de la empleabilidad - Créditos: MTPE.

Importancia de las convocatorias laborales

  • Las convocatorias laborales cumplen un papel esencial en la dinamización del mercado de trabajo, ya que permiten vincular de manera eficiente a quienes buscan empleo con empresas que requieren personal.
  • A través de estos procesos, se promueve la transparencia y la igualdad de oportunidades con el objetivo de garantizar que los postulantes accedan a información clara sobre los requisitos y beneficios de cada puesto.
  • Facilitan la formalización y el acceso a empleos con derechos, contribuyendo a reducir la informalidad.
  • Las convocatorias laborales también fomentan el desarrollo de competencias, mejorando la empleabilidad y estimulando el crecimiento profesional.

Temas Relacionados

MTPEMinisterio de Trabajoconvocatoria laboralperu-noticias

Más Noticias

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

Además del costo promedio de las gasolinas en la capital peruana, ve los costos más bajos

Cómo ahorrar en combustible en

Alianza Lima vs Inter Miami EN VIVO HOY: duelo histórico con el equipo de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul 2026

El equipo de Pablo Guede hará su presentación oficial contra las ‘garzas’ en Matute. Una prueba de fuego para los victorianos. Sigue las incidencias del histórico duelo

Alianza Lima vs Inter Miami

Universitario vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por la Noche Crema 2026

Los dirigidos por Javier Rabanal se presentarán y luego se enfrentarán a uno de lo clubes más grandes de Chile en el estadio Monumental de Ate. Sigue todas las incidencias del evento

Universitario vs U. de Chile

Bono de hasta S/ 2.500 para el sector público: Piden mayor monto para los que ganan menos

Negociación colectiva ya empezó. Los estatales piden que el bono extraordinario para el 2027 tenga un monto diferenciado según el sueldo del trabajador

Bono de hasta S/ 2.500

BCRP compró US$ 881 millones, pero precio del dólar se va acercando a los S/3,3500

El Banco Central de Reserva realizó una de sus mayores compras este año, justo en las mismas sesiones cambiarias en que el dólar ha caído por debajo de S/ 3,36, rango en que se mantuvo el último mes

BCRP compró US$ 881 millones,
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presentan moción de vacancia presidencial

Presentan moción de vacancia presidencial contra José Jerí por ‘incapacidad moral’: el escenario que se abre en el Congreso

José Jerí solicitó al Congreso autorizar el ingreso de un buque, helicóptero y personal militar de China al Perú

Delia Espinoza es destituida como fiscal suprema: Junta Nacional de Justicia voto por unanimidad

Condenan a exgobernador de Madre de Dios por sobornar a consejero regional con 20 mil soles

Carlos Jaico y Zully Pinchi quedan fuera definitivamente de la contienda electoral por el Senado

ENTRETENIMIENTO

Mónica Cabrejos arremete contra ‘Chiquito’

Mónica Cabrejos arremete contra ‘Chiquito’ Flores por desafortunado comentario en caso de Zambrano, Trauco y Peña: “Hay tantos idiotas”

El impactante accidente de Paloma Fiuza en reality ‘El Internado’: modelo sufrió brutal caída y fue evacuada de urgencia

Mathías Brivio es presentado como el nuevo conductor de ‘Esto es Guerra 2026’: “Estoy emocionado”

Productor musical de ‘La Voz Perú’, ‘El Viejo’ Rodríguez, pide ayuda urgente para su salud: “Lucho por mis hijos y mi vida”

Parejas de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña toman medidas drásticas ante acusación de abuso sexual

DEPORTES

Alianza Lima vs Inter Miami

Alianza Lima vs Inter Miami EN VIVO HOY: duelo histórico con el equipo de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul 2026

Universitario vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por la Noche Crema 2026

Alianza Lima vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Dónde ver Alianza Lima vs Inter Miami HOY: canal tv online del partido en Matute por ‘Noche Blanquiazul’ 2026

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 3 de la Fase 2 del torneo