SBS interviene a Cooperativa de ahorro y crédito Éxito por pérdida de medio millón de soles

La SBS continúa con intervención a otra cooperativa de Arequipa. - Crédito Andina

Coopac perdió el patrimonio de sus socios. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha declarado la intervención a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Éxito por encontrarse incursa en la causal de pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa.

Se trata de una entidad que, según la evaluación de estados financieros que realizó la misma Superintendencia el patrimonio reportado por la cooperativa resultó negativo.

“Se evidenció que estos recogen los ajustes determinados por este Órgano de Supervisión y Control (S/ 595 mil 751.62), ocasionando que el patrimonio contable de la COOPAC Éxito al 31.03.2025 sea negativo en - S/ 518 596.70, siendo esta la última información financiera aceptada por esta Superintendencia”, señala la resolución SBS Nº 00168-2026.

La SBS interviene su segunda cooperativa del año. - Crédito Composición Infobae/Andina/Radio Onda Azul

Las pérdidas patrimoniales

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Éxito (COOPAC Éxito) está domiciliada en el departamento de Arequipa e inscrita en la Partida Registral Nº 11242457 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Arequipa y solicitó su inscripción en el Registro COOPAC la cual fue aceptada mediante en 2019

Así, esta reportó —a la que se le asignó el Nivel 2 del Esquema Modular y se le autorizó a realizar operaciones correspondientes al Nivel 2— en 2025 sus Estados Financieros al 31 de marzo, “los que mostraban un patrimonio contable de S/ 77 mil 154,92″.

Sin embargo, tras el análisis de la SBS, estos llegaron a una cifra de, en realidad, pérdida de más de medio millón de soles: - S/ 518 mil 596,70. Así se detallaron los ajustes, según revela la resolución de la Superintendencia:

Faltante de Caja por S/ 94.027,67: - S/94.027,67

Créditos refinanciados no reportados como tales que generan déficit de provisiones por S/ 95.054,14 y extorno de ingresos por S/ 109.171,73: - S/ 204.225,87

Discrepancias en la clasificación de riesgo de deudores que generan déficit de provisiones por S/ 40.951,04 y extorno de intereses por S/ 25.770,92: - S/ 66.721,96

Gastos pagados por anticipado sin sustento documentario por S/ 16.200,00: - S/ 16.200,00

Falta de reconocimiento de amortización de intangibles por S/ 19.073,40: - S/ 19.07,340

Operaciones en trámite con más de 30 días de antigüedad por S/ 195.502,72: - S/ 195.502,72.

El Fondo Seguro de Depósitos Cooperativo ya está operativo desde el 2025. - Crédito Composición Infobae/Andina/rangizzz-Fotolia

Cooperativa intervenida

“Declarar el sometimiento a régimen de intervención de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Éxito por encontrarse incursa en la causal de pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa, establecida en el literal b. del subnumeral 4-B.1. del numeral 4-B de la Vigésimo Cuarta Disposición Final y Complementaria de la Ley General, conforme a los fundamentos detallados”, señala la resolución de la SBS.

Así, tras desginar a dos administradores que llevarán adelante la intervención, se ha dado la convocatoria a Asamblea General que se realizará dentro de los primeros diez (10) días calendario contados desde el inicio de la intervención y será notificada mediante la publicación de un aviso en el Diario oficial El Peruano y en un diario de gran circulación en la circunscripción donde se encuentre el domicilio legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Éxito en Intervención.