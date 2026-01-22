Un nuevo banco llega al Perú: BTG Pactual recibe autorización de la SBS para operar en el país, ¿cuándo abrirá sus puertas?

BTG Pactual

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú autorizó la organización de una nueva entidad financiera bajo la razón social de “Banco BTG Pactual Perú S.A.”, lo que representa la entrada formal del grupo bancario más grande de inversiones de América Latina en el sistema financiero peruano.

La decisión, adoptada el 16 de enero de 2026 y publicada mediante Resolución SBS N° 00129-2026 este jueves 22, constituye un hito para la estrategia regional de BTG Pactual, que espera operar en el país en los próximos meses.

La aprobación de la SBS abre paso a Banco BTG Pactual Perú S.A.

El proceso para integrarse formalmente al sistema bancario peruano se inició en julio de 2025, cuando el directorio de Banco BTG Pactual Chile acordó la constitución de una filial en Perú.

La resolución autoriza la organización de la empresa bancaria y aprueba el proyecto de minuta presentado para este fin, que fue sometido a evaluación de las áreas técnicas y obtuvo la opinión favorable del Banco Central de Reserva (BCR) del Perú.

De acuerdo con el comunicado emitido el pasado 16 de enero por BTG Pactual, “este hito marca un avance clave en nuestra evolución en el país y refuerza nuestra visión de largo plazo. Ahora continuaremos con el proceso para obtener la licencia de funcionamiento y así comenzar a operar como banco en el corto plazo”.

Y sí. La autorización no implica el inicio inmediato de operaciones. El procedimiento contempla que la autorización de funcionamiento estará sujeta al cumplimiento de requerimientos adicionales, conforme al Reglamento de Autorización de Empresas y Representantes de los Sistemas Financiero y de Seguros.

Es decir, la entidad organizadora todavía deberá acreditar ante la superindentencia peruana el cumplimiento de las exigencias legales y reglamentarias dentro de los plazos estipulados antes de poder iniciar operaciones.

La filial peruana de BTG Pactual será controlada por matriz chilena

BTG Pactual es el mayor banco de inversión de América Latina y cotiza en la Bolsa de Valores de Brasil (B3) bajo el código bursátil BPAC11. La expansión en Perú forma parte de una estrategia regional que incluye bancos ya establecidos en Chile y Colombia, el proceso de adquisición de una entidad bancaria en Uruguay y la operación de corredoras en México y Argentina.

En su comunicado, el banco -que ya opera hace 14 años en el país como casa de bolsa, fondo mutuo y banca de inversión- precisó que espera obtener la licencia de funcionamiento en Perú en un plazo de seis a nueve meses y comenzar a operar en el país durante 2026.

Según Bloomberg, la entidad brasileña ya acordó la compra de las operaciones de HSBC en Uruguay por un monto de 175 millones de dólares, mientras que en México y Argentina evalúa opciones para expandirse, aunque prioriza el crecimiento orgánico y espera condiciones adecuadas para futuras adquisiciones.

El valor de mercado de BTG Pactual asciende a 36.000 millones de dólares y administra 450.000 millones de dólares en inversión. En el segundo trimestre de 2025 el banco registró ingresos de 1.500 millones de dólares y una utilidad neta de 766 millones de dólares, con incrementos semestrales de 27% y 29% respectivamente.

BTG Pactual espera operar como banco en Perú desde 2026

La diversificación hacia préstamos corporativos, gestión de activos y banca patrimonial ha sido decisiva en la transformación y el crecimiento del grupo financiero. El impulso en plataformas digitales y la expansión geográfica forman parte de la estrategia de BTG Pactual para fortalecer su posición regional.

El contexto regional muestra un mercado de deuda activo y la expectativa de que el mercado accionario repunte si se produce una reducción de tasas globales. La actividad de fusiones y adquisiciones en América Latina se mantiene estable en volumen, pero presenta operaciones más estratégicas y de mayor valor.

En el caso de Perú, el ingreso formal de BTG Pactual refuerza la competencia en el sistema bancario (dominado por cuatro grandes bancos: BCP, Interbank, Scotiabank y BBVA) y diversifica la oferta de servicios financieros para empresas e inversionistas.

La filial peruana estará controlada en un 99,99 % por la matriz chilena y en 0,01 % por BTG Pactual Chile Spa, según los documentos oficiales. El representante legal designado para la constitución de la entidad es José Antonio Blanco Cáceres.

BTG Pactual llega al Perú: ¿Cuáles son los siguientes pasos?

La resolución de la SBS establece que, una vez cumplidos los requisitos de ley, se otorgará el certificado de autorización de organización, el cual deberá publicarse en el Diario Oficial El Peruano. El proceso administrativo fue refrendado por el superintendente Sergio Espinosa Chiroque, quien firmó la resolución que habilita la constitución del nuevo banco.

De esta manera, la llegada de BTG Pactual Perú S.A. se inscribe en un escenario de creciente interés de los grandes grupos financieros regionales por el mercado peruano. Mientras, el país se convierte en un destino atractivo para inversiones en banca, gestión de activos y servicios corporativos, en línea con la expansión de los principales actores de la región.