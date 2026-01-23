Perú

Nueva convocatoria laboral dirigida a personas con secundaria: Municipalidad de Surquillo ofrece estas vacantes

La comuna surquillana abrió un proceso de selección bajo el régimen CAS para enero de 2026, con plazas que van desde labores operativas hasta cargos técnicos especializados, y sueldos diferenciados según el perfil requerido

El proceso de selección incluye,
El proceso de selección incluye, además, plazas de carácter técnico orientadas a profesionales con título, con el objetivo de reforzar los equipos especializados de la comuna. Foto: Andina

La Municipalidad de Surquillo abrió una nueva convocatoria laboral bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) para enero de 2026, con el objetivo de cubrir distintas plazas en su estructura operativa y técnica. El proceso está orientado tanto a personas con estudios secundarios completos como a profesionales especializados.

Según lo informado por la comuna, las vacantes responden a la necesidad de reforzar áreas vinculadas a servicios urbanos y gestión catastral, ofreciendo remuneraciones diferenciadas de acuerdo con el nivel de formación y responsabilidad de cada puesto.

Oportunidades para personas con secundaria

Dentro de esta convocatoria, el municipio ha incluido plazas dirigidas a postulantes con secundaria completa, lo que amplía el acceso a empleo formal para este grupo. Se trata de puestos operativos enfocados en labores de apoyo directo a la gestión del distrito.

La vacante disponible corresponde al cargo de Operario(a) en Señalización de Vías, para el cual se han habilitado dos plazas. La remuneración mensual establecida para este puesto es de S/ 1.500, y las funciones estarán relacionadas con la implementación y mantenimiento de la señalización vial en el distrito.

Puestos para profesionales y especialistas

La convocatoria también contempla posiciones técnicas dirigidas a profesionales titulados, con el fin de fortalecer las áreas especializadas del municipio. Estos cargos están vinculados principalmente a la gestión catastral y al ordenamiento territorial.

Se ofrece la plaza de
Se ofrece la plaza de Técnico(a) Catastral para profesionales titulados en Arquitectura, Ingeniería Geográfica, Ingeniería Civil o afines, con una remuneración mensual de S/ 4.000. Foto: Frapial

Entre las plazas ofertadas se encuentra la de Técnico(a) Catastral, dirigida a titulados en Arquitectura, Ingeniería Geográfica, Ingeniería Civil o carreras afines, con una remuneración mensual de S/ 4.000. Asimismo, se ha convocado el puesto de Coordinador(a) Catastral, orientado a profesionales titulados en Ingeniería Geográfica o Arquitectura, cuya remuneración asciende a S/ 7.000.

Fechas clave y postulación

El proceso de selección cuenta con un cronograma definido que los interesados deben considerar para participar. La fecha límite para presentar la postulación es el 28 de enero de 2026.

De acuerdo con la información oficial, todas las plazas ofertadas contemplan como lugar de labores el distrito de Lima, donde se desarrollarán las funciones correspondientes a cada puesto convocado.

Tips para postular al Estado peruano

Postular a empleos en el Estado peruano requiere más que solo enviar un currículum: implica entender bien las reglas y prepararte con seriedad para cada etapa del proceso. Primero, revisa con detenimiento las bases de la convocatoria que te interesa, porque cada una especifica los requisitos, documentación y formas de inscripción, que hoy en día suelen incluir la presentación digital por la plataforma oficial de la entidad o por correo electrónico, además de opciones presenciales según el caso.

Asegúrate de cumplir con lo que piden y de reunir con anticipación todos los documentos que te solicitan, como tu DNI, certificados de estudios, declaraciones juradas y, si aplica, constancias de experiencia; tener todo listo antes de la fecha límite te evita contratiempos de último minuto.

El plazo para postular vence
El plazo para postular vence el 28 de enero de 2026. Foto: Municipalidad de Surquillo/Facebook

La presentación de tu CV es clave: personalízalo para cada puesto, destacando la experiencia, cursos o habilidades que encajan mejor con el perfil exigido, utiliza palabras clave que aparezcan en la oferta y cuida que no tenga errores ortográficos o datos contradictorios, porque esto influye en la evaluación inicial.

Además, familiarízate con las fechas y fases del proceso de selección, como evaluación curricular y entrevistas, y haz seguimiento a tu postulación para estar al tanto de los resultados o notificaciones, lo cual te permite estar listo para responder rápido si te contactan.

Prepararte para la entrevista también mejora tus posibilidades: investiga sobre la entidad estatal, comprende el rol al que postulas, practica cómo explicar tu experiencia y cuida tu lenguaje verbal y no verbal al presentarte, ya sea en persona o virtualmente.

