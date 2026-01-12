Perú

Cancillería abre 59 vacantes para estudiantes en todo el Perú: conoce cómo postular a las prácticas

Esta convocatoria está orientada a jóvenes que cursen los dos últimos años de su carrera y que busquen adquirir experiencia en áreas vinculadas a la gestión pública, relaciones internacionales, derecho, comunicación, economía, ingeniería y ciencias sociales

El Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE), también conocido como Cancillería, abrió una nueva convocatoria de prácticas dirigida a estudiantes universitarios, con un total de 59 vacantes disponibles a nivel nacional. La oferta, correspondiente a enero de 2026, ya se encuentra vigente y permitirá a los seleccionados realizar prácticas en distintas dependencias de la Cancillería, tanto en Lima como en regiones.

Según el aviso oficial, esta convocatoria está orientada a jóvenes que cursen los dos últimos años de su carrera universitaria y que busquen adquirir experiencia en el sector público, especialmente en áreas vinculadas a la gestión pública, relaciones internacionales, derecho, comunicación, economía, ingeniería y ciencias sociales, entre otras. La subvención mensual establecida para todas las plazas es de S/ 1.130, bajo la modalidad de prácticas.

La fecha límite para postular es el 15 de enero de 2026, por lo que los interesados deben revisar con atención los requisitos específicos de cada puesto y presentar la documentación solicitada dentro del plazo establecido.

¿Qué vacantes ofrece el Ministerio de Relaciones Exteriores en enero de 2026?

En total, el RREE ofrece 59 plazas de prácticas distribuidas en diversas oficinas, direcciones generales y dependencias desconcentradas. Las vacantes están dirigidas exclusivamente a estudiantes universitarios de los últimos ciclos y se concentran principalmente en Lima, aunque también hay oportunidades en Amazonas, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno y Tacna.

Entre los puestos destacados figuran:

  • Practicante para el Gabinete del Despacho (1 vacante – Lima): Administración y Relaciones Internacionales.
  • Practicantes para la Dirección de Política Consular (3 vacantes – Lima): Derecho.
  • Practicante para la Oficina General de Comunicación Estratégica (2 vacantes – Lima): Ciencias de la Comunicación y Periodismo.
  • Practicantes para la Oficina General de Transformación Digital (3 vacantes – Lima): Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software, Ciencia de Datos o afines.
  • Practicantes para la Dirección General de Tratados, Integración y Negociaciones Económicas (varias vacantes – Lima): Derecho, Economía, Administración y Relaciones Internacionales.
  • Practicantes para direcciones geográficas como Europa, África y Medio Oriente, Asia y Oceanía, América y Asuntos Multilaterales, con vacantes dirigidas a estudiantes de Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, Derecho y Economía.

Además, la convocatoria incluye plazas en oficinas desconcentradas, como:

  • Piura: Derecho, Administración o Comunicación.
  • Tacna: Derecho, Ciencias Políticas, Contabilidad o Comunicación.
  • Amazonas: Derecho, Administración o Economía.
  • Loreto (Iquitos): Economía, Administración, Negocios Internacionales, Turismo o Derecho.
  • Puno: Economía, Contabilidad, Relaciones Internacionales o Administración.
  • Madre de Dios (Puerto Maldonado): Derecho o Administración.

También se consideran perfiles técnicos y científicos para áreas especializadas como Ciencia y Tecnología, Aguas Transfronterizas, Asuntos Marítimos, Asuntos Aéreos y Espaciales, donde se requieren estudiantes de ingenierías, física, química, biología y geografía.

¿Cómo postular a las prácticas del RREE y hasta cuándo hay plazo?

El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que los postulantes deben verificar previamente si cumplen con los requisitos específicos de cada vacante, ya que estos varían según la oficina solicitante. Asimismo, es obligatorio revisar con detenimiento las bases del proceso, donde se detalla la documentación a presentar, los formatos oficiales y los criterios de evaluación.

Para postular correctamente, los estudiantes deben:

  1. Identificar el código de la vacante (OCP 001-2026) y la oficina a la que desean postular.
  2. Revisar las bases del puesto, disponibles en el portal oficial del proceso.
  3. Preparar y adjuntar la documentación solicitada, incluyendo anexos y formatos requeridos.
  4. Enviar la postulación dentro del plazo establecido, que vence el 15 de enero de 2026.

La Cancillería recordó que solo se evaluarán las postulaciones que cumplan estrictamente con los requisitos y la documentación completa, por lo que se recomienda no dejar el envío para último momento.

Con esta convocatoria, el RREE busca fortalecer sus equipos con jóvenes talentos y, al mismo tiempo, brindar una oportunidad de formación profesional en una de las instituciones clave del Estado peruano, con experiencia directa en diplomacia, política exterior y gestión pública. Para muchos estudiantes, se trata de una puerta de entrada estratégica al sector público, con alcance nacional e internacional.

