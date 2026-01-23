Estos son los ganadores de la primera edición de Producto del Año Perú

El proceso de evaluación tuvo alcance nacional y abarcó Lima Metropolitana junto con las principales ciudades de las regiones norte, centro y sur del país. Foto: Andina

La primera edición de los POY Awards Perú 2026 ya tiene ganadores. El reconocimiento internacional, que distingue a las propuestas más innovadoras del mercado, se definió a partir de la opinión de más de 1.300 consumidores peruanos, quienes evaluaron productos y servicios de diversas categorías con base en su experiencia real de uso.

La evaluación se llevó a cabo a nivel nacional e incluyó Lima Metropolitana y las principales ciudades del norte, centro y sur del país. Para garantizar una muestra representativa, los participantes fueron seleccionados mediante paneles certificados, considerando variables como edad, género, nivel socioeconómico, región y hábitos de consumo vinculados a cada categoría analizada.

Metodología y supervisión del certamen

Los productos y servicios fueron sometidos a un análisis objetivo e independiente, siguiendo la metodología global de Producto del Año. Los criterios considerados incluyeron innovación percibida, atractivo, satisfacción tras el uso e intención de compra, con comparaciones realizadas únicamente dentro de cada categoría.

El estudio estuvo a cargo de la empresa de investigación de mercados Treetz, certificada bajo los estándares ESOMAR, mientras que la administración de los paneles fue gestionada por Toluna, firma global especializada en investigación online. Todo el proceso contó con la supervisión metodológica de Deloitte, lo que aseguró la transparencia e independencia del reconocimiento.

La Guaraná de piña fue reconocida en estos premios. Foto: Wong

La visión del sello en el mercado peruano

La country manager de Producto del Año Perú, Heydi Liza Feria, resaltó que, pese a tratarse de la primera edición en el país, el sello llega con el respaldo de más de tres décadas de experiencia internacional. “Si bien esta es la primera edición del reconocimiento en el país, el sello llega al mercado peruano con el respaldo de más de 30 años de experiencia internacional, validando la innovación a través de la voz del consumidor”, señaló.

Asimismo, destacó que el consumidor peruano muestra un nivel creciente de información y exigencia, priorizando propuestas que ofrezcan beneficios tangibles, calidad e innovación en un mercado cada vez más competitivo.

Ganadores de Producto del Año Perú 2026

En esta primera edición, los productos y servicios reconocidos fueron Backus – Mike’s; Backus – Guaraná Piña; Backus – Cusqueña Trigo Cero; Essity – Toalla Buenas Noches Max Cur-V Nosotras; Gloria – Base repostera para tres leches; Gloria – Leche con quinua, kiwicha y cañihua; Gloria – Quesos Suizo, Paria, Andino y Paria finas hierbas; Natura – Hidratante Corporal Concentrado Ekos Castaña; Natura – Kaiak Sonar Eau de Toilette masculino; Qroma – American Colors Ultra Lavable; Industria Panificadora San José – Turrón Exportación; Softys – Papel Toalla Nova Ultra; y Verisure – Videoalarma ZeroVision Pro.

Gloria también estuvo entre las empresas premiadas. Foto: ediarynews

A nivel internacional, el sello Producto del Año se ha consolidado como una herramienta de diferenciación comercial, al operar como una recomendación directa entre consumidores. Su presencia contribuye a fortalecer la confianza en las marcas, aumentar la visibilidad en el punto de venta y respaldar el desempeño de los productos distinguidos.

Producto del Año es un reconocimiento internacional a la innovación basado exclusivamente en la opinión de consumidores reales. Con más de 30 años de trayectoria, el certamen se realiza en más de 40 países y premia anualmente a los productos y servicios más innovadores mediante una metodología objetiva e independiente.