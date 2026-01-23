Chicha de jora: receta de la bebida ancestral de los incas

Chicha de jora - Agencia Andina

La chicha de jora peruana es mucho más que una simple bebida: es un sorbo de historia y tradición ancestral. Su sabor ligeramente ácido y refrescante trae recuerdos de fiestas populares y celebraciones familiares en los pueblos andinos del Perú, donde la hospitalidad se sirve en jarra y la alegría burbujea con cada vaso.

Esta bebida milenaria, originaria de la región andina peruana, tiene raíces en la cultura Inca y sigue vigente en la vida rural y urbana, especialmente en departamentos como Cusco, Arequipa y Lambayeque. Su consumo es símbolo de unión y respeto por la tierra y el maíz.

Receta de chicha de jora peruana

La chicha de jora peruana es una bebida fermentada a base de maíz amarillo, conocido como jora. El proceso incluye cocción del maíz germinado, fermentación natural y filtrado, lo que da como resultado una bebida de baja graduación alcohólica, ligeramente turbia y con un sabor ácido y refrescante. Se prepara en grandes ollas y requiere paciencia para lograr el punto ideal de fermentación.

Piura conmemora su bebida tradicional con el Día de la Chicha de Jora. (Andina)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 3 a 5 días

Preparación inicial: 1 hora

Fermentación: 3 a 5 días

Ingredientes

1 kg de maíz jora (maíz germinado o malteado) 8 litros de agua 500 g de panela (puede usar azúcar rubia como sustituto) 2 ramas de canela (opcional) 3 clavos de olor (opcional) Cáscara de piña (opcional para aromatizar)

Cómo hacer chicha de jora peruana, paso a paso

Lava bien el maíz jora para retirar impurezas. Coloca el maíz en una olla grande con los 8 litros de agua. Lleva a hervor y cocina durante 2 a 3 horas, removiendo ocasionalmente. El agua debe reducirse y tomar un color dorado. Añade la panela, canela, clavos y cáscara de piña si deseas aromatizar. Cocina por 30 minutos más. Retira del fuego y deja enfriar a temperatura ambiente. Filtra el líquido usando un colador de tela o malla fina para separar los sólidos. Vierte la chicha filtrada en un recipiente de vidrio o barro, dejando espacio para la fermentación. Tapa con una tela limpia y deja fermentar en un lugar fresco y oscuro durante 3 a 5 días. Prueba la chicha diariamente. Cuando tenga el nivel de acidez y sabor deseado, refrigera para detener la fermentación. Sirve fría en vasos grandes. No uses recipientes metálicos para fermentar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 10 a 12 vasos grandes (de 300 ml).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 100 kcal

Carbohidratos: 25 g

Proteínas: 1 g

Azúcares: 15 g (puede variar según la panela)

Grasa: 0 g Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, hasta 5 días después de la fermentación. Si se deja a temperatura ambiente, consumir antes de 3 días. No se recomienda congelar, ya que pierde el sabor original y puede alterar la fermentación.