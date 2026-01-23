Perú

Chicha de jora: receta de la bebida ancestral de los incas

Esta bebida milenaria, originaria de la región andina peruana, tiene raíces en la cultura Inca y sigue vigente en la vida rural y urbana

Chicha de jora
Chicha de jora - Agencia Andina

La chicha de jora peruana es mucho más que una simple bebida: es un sorbo de historia y tradición ancestral. Su sabor ligeramente ácido y refrescante trae recuerdos de fiestas populares y celebraciones familiares en los pueblos andinos del Perú, donde la hospitalidad se sirve en jarra y la alegría burbujea con cada vaso.

Esta bebida milenaria, originaria de la región andina peruana, tiene raíces en la cultura Inca y sigue vigente en la vida rural y urbana, especialmente en departamentos como Cusco, Arequipa y Lambayeque. Su consumo es símbolo de unión y respeto por la tierra y el maíz.

Receta de chicha de jora peruana

La chicha de jora peruana es una bebida fermentada a base de maíz amarillo, conocido como jora. El proceso incluye cocción del maíz germinado, fermentación natural y filtrado, lo que da como resultado una bebida de baja graduación alcohólica, ligeramente turbia y con un sabor ácido y refrescante. Se prepara en grandes ollas y requiere paciencia para lograr el punto ideal de fermentación.

Piura conmemora su bebida tradicional
Piura conmemora su bebida tradicional con el Día de la Chicha de Jora. (Andina)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 3 a 5 días
  • Preparación inicial: 1 hora
  • Fermentación: 3 a 5 días

Ingredientes

  1. 1 kg de maíz jora (maíz germinado o malteado)
  2. 8 litros de agua
  3. 500 g de panela (puede usar azúcar rubia como sustituto)
  4. 2 ramas de canela (opcional)
  5. 3 clavos de olor (opcional)
  6. Cáscara de piña (opcional para aromatizar)

Cómo hacer chicha de jora peruana, paso a paso

  1. Lava bien el maíz jora para retirar impurezas.
  2. Coloca el maíz en una olla grande con los 8 litros de agua.
  3. Lleva a hervor y cocina durante 2 a 3 horas, removiendo ocasionalmente. El agua debe reducirse y tomar un color dorado.
  4. Añade la panela, canela, clavos y cáscara de piña si deseas aromatizar.
  5. Cocina por 30 minutos más.
  6. Retira del fuego y deja enfriar a temperatura ambiente.
  7. Filtra el líquido usando un colador de tela o malla fina para separar los sólidos.
  8. Vierte la chicha filtrada en un recipiente de vidrio o barro, dejando espacio para la fermentación.
  9. Tapa con una tela limpia y deja fermentar en un lugar fresco y oscuro durante 3 a 5 días.
  10. Prueba la chicha diariamente. Cuando tenga el nivel de acidez y sabor deseado, refrigera para detener la fermentación.
  11. Sirve fría en vasos grandes. No uses recipientes metálicos para fermentar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 10 a 12 vasos grandes (de 300 ml).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 100 kcal
  • Carbohidratos: 25 g
  • Proteínas: 1 g
  • Azúcares: 15 g (puede variar según la panela)
  • Grasa: 0 g Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, hasta 5 días después de la fermentación. Si se deja a temperatura ambiente, consumir antes de 3 días. No se recomienda congelar, ya que pierde el sabor original y puede alterar la fermentación.

