José Jerí dice estar dispuesto a colaborar con investigaciones por reuniones con empresario chino: “El que nada debe, nada teme”

El presidente interino José Jerí compareció este miércoles ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por sus reuniones privadas con el empresario chino Zhihua Yang, en el marco del denominado caso Chifagate. Durante su intervención, Jerí afirmó que no ha cometido ningún acto ilícito y manifestó su disposición a colaborar con todas las investigaciones en curso, tanto en el Congreso como en el Ministerio Público.

La comparecencia se desarrolló en un contexto de creciente presión política y mediática, tras la difusión de imágenes de encuentros que no figuraban en la agenda oficial del Ejecutivo. Jerí indicó que se trató de reuniones privadas, circunstanciales y desvinculadas de cualquier gestión irregular, y denunció una presunta intención de desestabilizar al país en pleno proceso electoral.

El mandatario acudió para ofrecer sus descargos y responder a los cuestionamientos de los congresistas, mientras enfrenta investigaciones preliminares del Ministerio Público y al menos dos mociones de censura en el Parlamento.

Jerí admite un “error de forma”, pero niega actos ilícitos

Durante su exposición, José Jerí subrayó que asistió voluntariamente a la Comisión de Fiscalización como señal de transparencia y respeto al control parlamentario. Explicó que no rehúye a las investigaciones y colaborará plenamente con las autoridades competentes.

“Manifesté en todo momento mi predisposición a asistir acá, mi predisposición a colaborar con las diligencias que la Fiscalía realice, en ánimo de mi transparencia y de que el que nada debe, nada teme”, afirmó Jerí ante los congresistas.

El presidente reconoció un error en la forma en que ingresó al restaurante donde se produjo una de las reuniones cuestionadas y ofreció disculpas públicas por las suspicacias generadas. No obstante, remarcó que ese error no constituye delito alguno. “Los errores se asumen, pero reitero con absoluta claridad: no he cometido ningún acto irregular ni ilícito”, sostuvo.

Encuentro privado y sin agenda: la versión de Jerí sobre el chifa

Jerí explicó que la reunión del 26 de diciembre en un restaurante del distrito de San Luis no fue planificada ni organizada previamente, sino que se trató de una cena privada tras actividades oficiales junto al ministro del Interior y la escolta presidencial.

“Esta reunión no fue planificada u organizada. Fue un encuentro circunstancial con el dueño del local, en un contexto privado y no oficial, fuera de los ambientes del despacho presidencial”, declaró Jerí.

El presidente rechazó de forma categórica que la reunión tuviera fines indebidos y cuestionó que se intente presentar una actividad cotidiana como un acto ilícito. “Se ha pretendido distorsionar una actividad común con hechos irregulares o ilícitos. Yo no le he mentido al país”, afirmó Jerí.

Según el mandatario, durante la conversación solo se trataron temas generales, como la próxima celebración del Día de la Amistad Perú-China, y reiteró que, de haber existido intenciones irregulares, no habría asistido acompañado por su ministro ni por su escolta. “Si uno quisiera hacer un acto irregular, no va con su ministro del Interior ni con su escolta presidencial”, enfatizó.

Las reuniones privadas con empresarios chinos que ponen a Jerí bajo investigación

El caso Chifagate comenzó tras la difusión de imágenes donde se observa al presidente José Jerí reunido con Zhihua Yang en un restaurante de comida china en Lima el 26 de diciembre de 2025, sin que la reunión apareciera en la agenda oficial. La falta de transparencia despertó sospechas sobre posibles irregularidades, como tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses.

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar para determinar si Jerí buscó favorecer al empresario fuera de los canales institucionales formales. Entre las diligencias ordenadas figuran el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad, documentos, testimonios y solicitudes de información a entidades públicas, con el objetivo de reconstruir la cronología de los encuentros y establecer posibles responsabilidades.

Simultáneamente, en el Congreso se han presentado al menos dos mociones de censura por “incapacidad moral” contra Jerí, mientras la oposición y sectores ciudadanos exigen explicaciones. El presidente ha defendido la legalidad de sus actos y reiteró su disposición a colaborar con las investigaciones.