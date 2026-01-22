Perú

Sentencian a exgerentes y jefe de obras de Conchucos por concertar pagos irregulares en proyecto regional

El fallo judicial también ordenó el pago de una reparación civil superior a 580 mil soles por el perjuicio económico causado al Estado

El Poder Judicial de Áncash dictó seis años de prisión efectiva contra exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Conchucos por beneficiar de manera irregular a un consorcio, según informó el Ministerio Público. La condena alcanza a Luis Abraham Uchpa Arellano, exgerente municipal; Larry Omar Lezama Angulo, exgerente de Infraestructura; Sergio Nicolás Armas Castro, jefe de Obras; Armando Alfonso Salomón Higueras, exresidente de obra; y Jimmy Espinoza Villanueva, representante del consorcio constructor.

De acuerdo con el reporte oficial, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF Santa) acreditó que los sentenciados incurrieron en el delito de colusión agravada al concertar la tramitación y pago de valorizaciones de la obra “Recuperación del camino vecinal en los tramos EMP AN501 Casga, Cruz Pampa, Chalán, Monte Grande, distrito de Conchucos, provincia Pallasca – Áncash”.

El proceso judicial demostró la existencia de un acuerdo ilícito entre los exfuncionarios y el consorcio, lo que generó un perjuicio económico al Estado.

Durante el juicio oral, el fiscal provincial Alejandro Galloso Asencio explicó que la responsabilidad penal de los acusados quedó demostrada mediante pruebas documentales y testimonios recogidos en el proceso.

La sentencia también contempla una reparación civil de S/ 581.535,49 en favor del Estado para resarcir el daño ocasionado.

La resolución judicial, emitida por el Sexto Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Santa, impone además a los condenados la inhabilitación profesional por cinco años y les impide acceder a cualquier mandato, cargo o función pública durante ese periodo.

Las investigaciones señalaron que los implicados favorecieron de manera indebida al consorcio y autorizaron pagos irregulares en el marco de la ejecución contractual.

Canales de denuncia

Si eres testigo o tienes conocimiento de un posible acto de corrupción o una falta de ética cometida por personal de una entidad del Estado, puedes presentar una denuncia a través de la Plataforma de Denuncias Ciudadanas, habilitada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), o hacerlo de manera presencial o en línea ante la propia entidad involucrada. Este servicio está disponible para que cualquier persona pueda reportar situaciones como apropiación indebida de recursos públicos, favoritismo, uso de influencias, contrataciones irregulares, mal uso de información confidencial y otras conductas.

La denuncia puede realizarse de manera anónima, aunque quienes decidan identificarse pueden solicitar protección estatal, lo que garantiza que no sufran represalias laborales o afectaciones en procesos de contratación pública. Para iniciar el trámite, se requiere contar con documento de identidad, correo electrónico, número telefónico y, en caso de personas jurídicas, el RUC. Es importante adjuntar documentación que respalde la denuncia y precisar detalles como la unidad o área donde ocurrieron los hechos.

El proceso es de esta manera: en la plataforma digital, debes seleccionar la entidad denunciada, indicar la fecha y describir los hechos con el mayor detalle posible. El sistema permite elegir hasta dos motivos principales para la denuncia y asigna un código para que puedas hacerle seguimiento. Si la denuncia es identificada, la oficina de integridad de la entidad podrá contactarte para solicitar información adicional o notificarte sobre el avance del caso.

