Policía que frustró asalto en colectivo denuncia amenazas de muerte: “Sabemos dónde viven tus hijos”

Las amenazas apuntan directamente a sus tres hijos y provendrían del entorno de los acusados. Captura TV - Panamericana Televisión

El miedo se ha instalado en su hogar y no lo abandona ni un solo minuto. El policía, cuya identidad permanece en reserva por razones de seguridad, pasó de ser reconocido por una valiente intervención contra la delincuencia a vivir bajo amenazas de muerte dirigidas no solo contra él, sino también contra lo que más ama: sus tres hijos.

El efectivo, que en noviembre de 2024 logró detener a dos delincuentes tras frustrar un asalto armado dentro de un colectivo informal, hoy denuncia que los familiares de sus atacantes buscan intimidarlo para que desista del proceso judicial.

Las imágenes que hoy vuelven a circular son duras. Aquella noche, falsos colectiveros creyeron haber encontrado una presa fácil, sin imaginar que uno de los pasajeros era un efectivo policial armado, dispuesto a defender su vida. Se equivocaron. El asalto fue frustrado, pero las consecuencias persisten hasta hoy.

“Sabemos dónde viven tus hijos”: amenazan a policía que detuvo a falsos colectiveros en Puente Nuevo. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Todo ocurrió a finales de noviembre de 2024. Aquella madrugada, el policía salía de su servicio y solo quería llegar a casa. “Yo salía de mi servicio, era prácticamente dos, doce, doce y diez, doce y quince, por ahí, aproximadamente de la madrugada. Entonces, yo me estaba yendo rumbo a mi domicilio, el cual, por el apuro, tomo ese colectivo en el cual ya había ya tres sujetos ya, un conductor y dos supuestos pasajeros”, relató con voz firme al noticiero 24 horas.

El efectivo se ubicó en la parte posterior del vehículo, lado derecho. “La parte posterior, fíjate, ¿no? La parte posterior lado derecho”, precisó cuando se le preguntó desde dónde abordó el colectivo. El trayecto avanzó con aparente normalidad hasta que el vehículo dejó atrás la zona de Huachipa y se internó en un sector oscuro, donde la situación cambió drásticamente.

“El señor prende la ruta, Tolar Ramiro Pelé se va al zoológico Huachipa y se mete para el lado derecho, el cual cambia de ruta el señor. Yo le hago la pregunta que está cambiada de ruta y me habla con palabras soeces y da una frenada y me apunta con el arma”, recordó. En ese instante, el policía reaccionó. “Yo cojo mi arma y les hiero a dos. Y el conductor que tenía el arma da la fuga y el del otro también da la fuga. Los otros dos… solamente me quedo con uno”, narró, describiendo los segundos decisivos que marcaron la diferencia entre la vida y la muerte.

“Sabemos dónde viven tus hijos”: amenazan a policía que detuvo a falsos colectiveros en Puente Nuevo. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

El asalto fue frustrado y dos delincuentes terminaron detenidos. Se trata de Rubén Luján Cuadros y Rodolfo Guillermo Puro Flores, quienes actualmente cumplen prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial. Sin embargo, la captura no significó el final del peligro. Por el contrario, dio inicio a una nueva etapa de hostigamiento e intimidación.

Hace solo cuatro días, el policía recibió un mensaje amenazante vía WhatsApp, cuyo contenido hiela la sangre. “Combo, te hablé bonito… ¿Te sientes intocable, no? Sabemos dónde vives, sabemos con quién caminas, sabemos que tienes hijos. Piensas que nosotros jugamos, ¿no, soplón?”, se escucha en uno de los audios enviados, una advertencia directa que apunta a sus menores.

Las amenazas no quedaron ahí. Según denunció el agente, familiares de los detenidos también lo han llamado por teléfono. En una de esas comunicaciones, una mujer se identificó: “Soy su esposa de Puro Flores”. El policía respondió con cautela: “Yo estoy haciendo lo que corresponde a ley, nada más, señora”. Ella insistió en comunicarse con su abogado, a lo que el efectivo solo atinó a pedir que se cortara la llamada. “Déjeme llamarlo, por favor. Gracias”, respondió, intentando mantener la calma ante una situación que considera intimidatoria.

“Sabemos dónde viven tus hijos”: amenazan a policía que detuvo a falsos colectiveros en Puente Nuevo. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Hoy, la vida del policía y de su familia ha cambiado por completo. “El temor mío es que algo a ellos les pueda pasar”, confesó con evidente angustia. La rutina de sus hijos ya no es la de cualquier niño. “Siempre ando con chaleco antibalas, ¿no? Por mi medio de seguridad es lo que tengo que moverme de un lugar a otro. Mis hijos no pueden salir de casa como otros niños que puedan jugar y todo eso. No pueden, por su seguridad”, explicó, dejando en evidencia el impacto psicológico que atraviesa su familia.

Pese a haber actuado conforme a ley y en defensa propia, el agente asegura sentirse desprotegido. “Por parte de mi institución, en el tema… no he visto desprotección, porque no hay ni un documento o algo que pueda proteger a mi familia”, manifestó, señalando la ausencia de medidas judiciales concretas que garanticen la seguridad de sus seres queridos.

Ante este escenario, el policía ha decidido salir al frente y contar su historia, rompiendo el silencio para pedir ayuda. Solicita el respaldo del comandante general de la Policía Nacional del Perú y exige que se activen herramientas judiciales de protección, como garantías personales y medidas urgentes para salvaguardar la vida de sus hijos. El momento es crítico: en los próximos días, el juicio contra los delincuentes entrará en una etapa decisiva, lo que incrementa su temor a represalias.

“Sabemos dónde viven tus hijos”: amenazan a policía que detuvo a falsos colectiveros en Puente Nuevo. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión