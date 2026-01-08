Delincuentes con auto de lujo asaltan a mano armada a pareja en la puerta de edificio en San Isidro

Cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que una pareja fue interceptada por delincuentes a bordo de una camioneta de lujo en San Isidro. Los sujetos armados los despojaron de sus pertenencias cuando estaban a punto de ingresar a su edificio. Fuente: 24 Horas de Panamericana Televisión

Una pareja fue asaltada a mano armada en la puerta de su edificio en San Isidro, cuando retornaba a casa alrededor de las 21:00. El ataque ocurrió en una de las zonas residenciales consideradas más seguras del distrito. Los delincuentes utilizaron una camioneta de alta gama para interceptar a las víctimas y, en cuestión de segundos, las obligaron a entregar sus pertenencias bajo amenazas. Este hecho ha generado conmoción entre los vecinos, quienes exigen respuestas y mayor seguridad.

Según las imágenes de cámaras de seguridad y testimonios recogidos por 24 Horas de Panamericana Televisión, el vehículo de los asaltantes llegó al edificio poco después de que la pareja estacionara el suyo. Los delincuentes descendieron armados, sorprendieron a las víctimas y las redujeron sin que pudieran ofrecer resistencia. Todo ocurrió en un lapso breve, y los ladrones huyeron en la misma camioneta de lujo, dejando tras de sí un ambiente de temor y alerta en el vecindario.

La zona, que hasta hace poco era percibida como tranquila, ahora enfrenta un nuevo paradigma de inseguridad. Los residentes afirman que hechos como este se han vuelto más frecuentes, mientras la sensación de vulnerabilidad se extiende incluso entre quienes creían estar protegidos por patrullaje y sistemas de vigilancia.

Asalto ocurrió en la puerta de edificio en San Isidro

El asalto ocurrió cuando la pareja regresaba a casa tras una jornada laboral. Al llegar a la puerta del edificio, fueron interceptados por una camioneta de último modelo, un vehículo que normalmente no levantaría sospechas por su apariencia costosa. Dos sujetos armados descendieron rápidamente del vehículo, se aproximaron a las víctimas y las amenazaron, exigiendo la entrega de sus objetos de valor.

Pareja fue interceptada por delincuentes armados que descendieron de una camioneta de alta gama en la puerta de su edificio. Foto: Composición Infobae Perú

Bajo la presión de las armas, la pareja entregó sus pertenencias en cuestión de segundos. El operativo de los delincuentes fue preciso y sincronizado: eligieron un momento en el que no había presencia policial visible y aprovecharon la relativa calma de la noche para actuar sin ser detectados. Tras el asalto, los criminales escaparon en la misma camioneta de lujo, dejando a las víctimas en estado de shock y generando inquietud entre los vecinos, quienes presenciaron parte de la secuencia desde sus ventanas.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el paso del vehículo sospechoso, pero hasta el momento no se han reportado detenciones. La facilidad con la que los asaltantes se movilizaron en un auto de alta gama ha despertado preocupación sobre la capacidad de estos grupos para burlar los filtros de seguridad y actuar en lugares considerados intocables.

Sanisidrinos piden refuerzo de la seguridad en el distrito

El asalto provocó una reacción inmediata entre los residentes de San Isidro. Varios vecinos se reunieron en la calle tras el incidente y formularon reclamos a las autoridades municipales y policiales, exigiendo un refuerzo en el patrullaje y la implementación de nuevas estrategias de prevención.

Los habitantes del distrito han solicitado la instalación de más cámaras de seguridad y el aumento de rondas policiales, especialmente en horarios nocturnos. Argumentan que la presencia de vehículos de lujo facilita el camuflaje de los asaltantes, quienes pueden circular sin levantar sospechas. La demanda de seguridad aumentó tras el asalto, con vecinos organizados en grupos de chat y coordinando acciones para protegerse mutuamente. El temor a nuevos ataques ha modificado la rutina diaria: muchos evitan regresar solos a casa y extreman precauciones al ingresar a sus viviendas.

El asalto refuerza la racha delictiva en San Isidro

Este asalto no es un hecho aislado en San Isidro. En diciembre de 2025, a pocos días de Navidad, el distrito fue escenario de una serie de robos perpetrados por falsos repartidores de delivery, quienes utilizaban motocicletas y uniformes de aplicaciones para engañar a sus víctimas. De acuerdo a reportes de Latina, al menos tres asaltos con este modus operandi se registraron en la avenida Pablo Carriquiry en menos de un mes. Los delincuentes actuaban a plena luz del día y no dudaban en robar celulares o pertenencias en cuestión de segundos, aun en presencia de cámaras y testigos.

La mayoría de robos al paso en los distritos de lujo de Lima son ejecutados por sujetos a bordo de motos lineales que presuntamente son usadas para trabajar como deliverys | Foto cortesía: El Comercio

La reiteración de estos delitos ha incrementado la preocupación entre los vecinos de San Isidro, quienes advierten que la sofisticación de los delincuentes y su capacidad para mimetizarse con el entorno dificultan la prevención. Ante la ola de asaltos, las autoridades han recomendado a los residentes evitar el uso de dispositivos electrónicos en la vía pública y extremar las medidas de precaución.

La comunidad exige respuestas concretas y acciones inmediatas para frenar una escalada delictiva que amenaza la tranquilidad de uno de los distritos más exclusivos de Lima.