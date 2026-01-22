Metropolitano llegará a las playas de Ancón para el verano 2026: ¿Desde cuándo inicia su recorrido?

Servicio playero en Ancón llegará en el Metropolitano| Municipalidad de Ancón

El Metropolitano ampliará su recorrido hasta la playa Las Conchitas en Ancón la próxima semana, según confirmó David Hernández, presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). De acuerdo con lo anunciado, la extensión del servicio, conocida como “Playero”, busca mejorar la conectividad y facilitar el acceso tanto a vecinos como a visitantes de la zona norte de Lima.

Durante una reunión realizada, el alcalde Samuel Laza Taipe destacó la importancia de este avance y subrayó que la llegada del Metropolitano representa una oportunidad para fortalecer el turismo y la movilidad en el distrito.

“Saludamos que se haya tomado la decisión de extender la línea del Metropolitano hasta Ancón. Esperamos que este servicio se mantenga durante todo el año y que se genere una línea continua hasta nuestro distrito”, afirmó en conferencia de prensa.

Costo del pasaje: la ATU aún no detalla el precio para el nuevo servicio a Ancón

¿Desde cuándo estaría operando el Metropolitano en Ancón?

El presidente ejecutivo precisó que máximo, la próxima semana se estaría implementando; es decir, desde el domingo 1 de febrero aproximadamente.

“Quiero dar la primicia, señor alcalde: el servicio del Metropolitano estaría llegando el fin de semana que viene a las playas Conchitas”, anunció Hernández ante los asistentes. Detalló que, por ahora, el servicio funcionará durante la temporada de verano, con el objetivo de que se convierta en un servicio continuo.

Sobre la situación del transporte público, Hernández señaló que durante más de dos décadas los transportistas no contaron con contratos estables, lo que dificultó la renovación de las flotas. “Desde el año 2003 las autorizaciones eran solo por seis meses o un año. ¿Cómo podría un transportista comprar un bus nuevo si su contrato es de seis meses?”, sostuvo.

El Metropolitano llegará a las playas de Ancón: anuncian inicio del servicio y nuevas inversiones en transporte para Lima Norte

Durante la actual gestión, los operadores públicos han recibido títulos habilitantes de mayor duración, lo que ha permitido la incorporación de 650 vehículos nuevos a la ciudad en menos de un año.

Precio de pasajes

Hasta el momento, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) no ha precisado el costo del pasaje para el tramo del Metropolitano hacia la playa Las Conchitas en Ancón.

Como referencia, el servicio especial que conecta otras playas de Lima opera bajo una tarifa integrada de S/3.50 para viajes desde el norte de la ciudad hasta Chorrillos, permitiendo el uso de rutas alimentadoras y el servicio troncal con la misma tarjeta del Metropolitano o Limas Pass. El medio pasaje para estudiantes es de S/1.75.

Este servicio funciona los sábados y domingos durante la temporada de verano, y, de manera excepcional, también los feriados. Los usuarios deben contar con su propia tarjeta para acceder al beneficio de la tarifa integrada, ya que el descuento solo aplica al primer usuario que realiza el transbordo. El tiempo máximo para realizar el transbordo y mantener la tarifa es de dos horas.

Asimismo, precisar que ahora ya pueden recargar el saldo de sus tarjetas Lima Pass a través de la aplicación Yape, sin necesidad de acudir a boleterías ni usar efectivo. Esta nueva modalidad permite realizar recargas digitales de forma rápida y segura desde el celular, ingresando el número de tarjeta y eligiendo el monto, con un mínimo de S/10.