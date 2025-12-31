Servicio Playero del Metropolitano vuele durante el Verano 2026: cómo cambiará el acceso a Agua Dulce

El Metropolitano lanza un servicio especial para el Verano 2026. Foto: Andina

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció el retorno del servicio especial Playero del Metropolitano a partir del 1 de enero de 2026, permitiendo que más limeños y chalacos accedan a la playa Agua Dulce a través de los buses alimentadores.

Esta medida, que coincide con la llegada del verano y la celebración de Año Nuevo, busca facilitar el traslado a uno de los balnearios más concurridos del sur de la ciudad. El servicio funcionará de manera excepcional los días jueves 1 y viernes 2 de enero, debido a los feriados, y posteriormente solo los sábados y domingos durante toda la temporada estival.

El punto de partida será el embarque número 16 del terminal Matellini, desde donde los buses circularán por la avenida Huaylas hasta llegar directamente a Agua Dulce. La ATU, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), detalló que el horario de salida irá de 10:00 a.m. a 6:30 p.m., mientras que los retornos desde la playa estarán disponibles entre las 10:30 a.m. y las 7:00 p.m.

Tarifa integrada y condiciones de uso

El costo del viaje estará regido por la tarifa integrada, lo que implica que los pasajeros podrán conectar rutas desde el norte de Lima o desde el terminal Chimpu Ocllo en Carabayllo hasta Chorrillos, abonando solo S/3.50 con la tarjeta del Metropolitano o Lima Pass.

Para estudiantes, el medio pasaje será de S/1.75. La ATU precisó que la validación del pago debe realizarse dentro de un máximo de dos horas entre la salida del servicio troncal y el alimentador, y que el beneficio solo aplica para el primer usuario que use la tarjeta en el transbordo. Por ello, cada pasajero debe portar su propio medio de pago.

El vocero de la ATU, Pavel Flores, subrayó que “no hay un pago extra, la validación se hace con la tarjeta del Metropolitano, no implica un costo adicional, pero se tiene que hacer dentro del marco de las 2 horas o los 120 minutos”.

Este esquema busca simplificar el acceso y ofrecer una alternativa económica y directa para quienes desean disfrutar de un día de playa sin complicaciones.

Control vehicular

La llegada de miles de bañistas a Agua Dulce incrementa la demanda de transporte y los retos de movilidad en las inmediaciones. Ante los problemas generados por la presencia de taxis informales y el consiguiente tráfico, la ATU anunció la habilitación de un paradero exclusivo para taxis independientes en las playas Agua Dulce y Pescadores.

Esta medida busca evitar el congestionamiento habitual y mejorar la seguridad de los visitantes.

En la última temporada de verano, entre enero y marzo de 2025, el servicio Playero del Metropolitano movilizó a más de 27.000 personas, consolidando su relevancia como uno de los principales medios de acceso a las playas del sur de Lima.

Las expectativas para este año apuntan a un flujo aún mayor, en sintonía con la tendencia creciente de familias y grupos de amigos que optan por llegar a la costa limeña utilizando transporte público.