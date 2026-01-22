Encuentran una boa arco iris de dos metros dentro de una casa en Cusco: Así fue el rescate que asombró a los vecinos

Composición: Infobae Perú

Cusco vuelve a ser escenario de una intervención vinculada a la protección de la fauna silvestre, luego de que una boa arco iris peruana fuera hallada en el interior de una vivienda ubicada en la selva de la región. El caso activó los protocolos del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), entidad que acudió al distrito de Kosñipata, en la provincia de Paucartambo, para garantizar la seguridad tanto del animal como de los habitantes del inmueble.

El hallazgo se produjo en el sector Túpac Amaru, cuando el propietario de la vivienda alertó a las autoridades tras encontrar al reptil dentro de su domicilio. La rápida comunicación permitió que personal especializado se desplazara desde Pilcopata y ejecutara una intervención que incluyó la captura, evaluación sanitaria y posterior liberación del ejemplar, el cual presentaba condiciones adecuadas para retornar a su entorno natural.

Intervención del Serfor y atención a fauna silvestre en Cusco

De acuerdo con la información proporcionada por el Serfor Cusco, la boa identificada corresponde a la especie Epicrates cenchria, conocida como boa arco iris peruana, un reptil no venenoso que habita principalmente en zonas amazónicas. Tras la evaluación, los especialistas determinaron que el animal se encontraba en buen estado de salud y conservaba su condición de silvestría, es decir, mantenía las habilidades necesarias para sobrevivir en su hábitat natural, por lo que fue liberado en un área segura.

La entidad precisó que, solo en lo que va del 2025, se han atendido 27 casos de animales silvestres en la región Cusco. De este total, dos corresponden a boas, mientras que los otros veinticinco incluyen diversas especies halladas en viviendas, espacios públicos o intervenidas por carecer de documentos que acrediten su movilización legal. Siete de estos casos se registraron en la provincia de Cusco y dos en La Convención, lo que refleja la constante interacción entre comunidades y fauna silvestre.

Entre los animales atendidos por el Serfor figuran loros de cabeza roja y azul, venados de cola blanca, guacamayos azul amarillo, severo y escarlata, vicuñas, tortugas motelo y taricaya, oso de anteojos, margay, coatí andino, mono fraile, pacarana y diversas especies de boas. Muchos de estos ejemplares fueron rescatados tras hallazgos fortuitos o intervenciones vinculadas al tráfico ilegal de fauna silvestre, una de las principales amenazas para la biodiversidad en el país.

El Serfor explicó que, cuando los animales pierden las habilidades de supervivencia debido al cautiverio, no pueden ser reintroducidos a su entorno natural. En esos casos, los ejemplares son entregados en custodia a centros de cría en cautividad o zoológicos autorizados, donde reciben atención especializada. Estas acciones buscan frenar la cadena del comercio ilegal y promover una relación responsable entre las poblaciones humanas y la fauna.

¿Qué es la boa arco iris peruana?

La boa arco iris (Epicrates cenchria) es una serpiente no venenosa de tamaño mediano, reconocida por el color tornasol de sus escamas, una característica distintiva que se aprecia con mayor intensidad bajo la luz solar. Su dorso presenta una combinación de tonalidades café, rojas y amarillas, mientras que la cabeza suele ser más oscura que el resto del cuerpo. Puede alcanzar entre 1.5 y 2 metros de longitud y un peso aproximado de 4 a 6 kilogramos. Se trata de una especie de hábitos solitarios, con mayor actividad nocturna y crepuscular, que utiliza fosetas termorreceptoras para detectar a sus presas a partir del calor corporal.

En cuanto a su hábitat, la boa arco iris tiene costumbres terrestres y semiarborícolas, y se desarrolla principalmente en bosques y zonas con abundante vegetación, donde suele refugiarse en árboles, troncos huecos o bajo la hojarasca. Su alimentación carnívora incluye mamíferos pequeños, aves, lagartijas y anfibios. La especie se distribuye desde Venezuela hasta Perú y Bolivia, y destaca por el brillo iridiscente de sus escamas, generado por ondulaciones microscópicas que producen múltiples reflejos de luz, percibidos por el ojo humano como colores azules tornasol, uno de los rasgos más llamativos de esta serpiente amazónica.