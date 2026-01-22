Perú

Encuentran una boa arco iris de dos metros dentro de una casa en Cusco: Así fue el rescate que asombró a los vecinos

El hallazgo se produjo en el sector Túpac Amaru, cuando el propietario de la vivienda alertó a las autoridades tras encontrar al enorme reptil dentro de su domicilio

Guardar
Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

Cusco vuelve a ser escenario de una intervención vinculada a la protección de la fauna silvestre, luego de que una boa arco iris peruana fuera hallada en el interior de una vivienda ubicada en la selva de la región. El caso activó los protocolos del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), entidad que acudió al distrito de Kosñipata, en la provincia de Paucartambo, para garantizar la seguridad tanto del animal como de los habitantes del inmueble.

El hallazgo se produjo en el sector Túpac Amaru, cuando el propietario de la vivienda alertó a las autoridades tras encontrar al reptil dentro de su domicilio. La rápida comunicación permitió que personal especializado se desplazara desde Pilcopata y ejecutara una intervención que incluyó la captura, evaluación sanitaria y posterior liberación del ejemplar, el cual presentaba condiciones adecuadas para retornar a su entorno natural.

Intervención del Serfor y atención a fauna silvestre en Cusco

Foto: Inforegión
Foto: Inforegión

De acuerdo con la información proporcionada por el Serfor Cusco, la boa identificada corresponde a la especie Epicrates cenchria, conocida como boa arco iris peruana, un reptil no venenoso que habita principalmente en zonas amazónicas. Tras la evaluación, los especialistas determinaron que el animal se encontraba en buen estado de salud y conservaba su condición de silvestría, es decir, mantenía las habilidades necesarias para sobrevivir en su hábitat natural, por lo que fue liberado en un área segura.

La entidad precisó que, solo en lo que va del 2025, se han atendido 27 casos de animales silvestres en la región Cusco. De este total, dos corresponden a boas, mientras que los otros veinticinco incluyen diversas especies halladas en viviendas, espacios públicos o intervenidas por carecer de documentos que acrediten su movilización legal. Siete de estos casos se registraron en la provincia de Cusco y dos en La Convención, lo que refleja la constante interacción entre comunidades y fauna silvestre.

Entre los animales atendidos por el Serfor figuran loros de cabeza roja y azul, venados de cola blanca, guacamayos azul amarillo, severo y escarlata, vicuñas, tortugas motelo y taricaya, oso de anteojos, margay, coatí andino, mono fraile, pacarana y diversas especies de boas. Muchos de estos ejemplares fueron rescatados tras hallazgos fortuitos o intervenciones vinculadas al tráfico ilegal de fauna silvestre, una de las principales amenazas para la biodiversidad en el país.

El Serfor explicó que, cuando los animales pierden las habilidades de supervivencia debido al cautiverio, no pueden ser reintroducidos a su entorno natural. En esos casos, los ejemplares son entregados en custodia a centros de cría en cautividad o zoológicos autorizados, donde reciben atención especializada. Estas acciones buscan frenar la cadena del comercio ilegal y promover una relación responsable entre las poblaciones humanas y la fauna.

¿Qué es la boa arco iris peruana?

Serpiente boa arcoíris, exhibiendo sus
Serpiente boa arcoíris, exhibiendo sus vibrantes y coloridas escamas en un entorno natural exótico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La boa arco iris (Epicrates cenchria) es una serpiente no venenosa de tamaño mediano, reconocida por el color tornasol de sus escamas, una característica distintiva que se aprecia con mayor intensidad bajo la luz solar. Su dorso presenta una combinación de tonalidades café, rojas y amarillas, mientras que la cabeza suele ser más oscura que el resto del cuerpo. Puede alcanzar entre 1.5 y 2 metros de longitud y un peso aproximado de 4 a 6 kilogramos. Se trata de una especie de hábitos solitarios, con mayor actividad nocturna y crepuscular, que utiliza fosetas termorreceptoras para detectar a sus presas a partir del calor corporal.

En cuanto a su hábitat, la boa arco iris tiene costumbres terrestres y semiarborícolas, y se desarrolla principalmente en bosques y zonas con abundante vegetación, donde suele refugiarse en árboles, troncos huecos o bajo la hojarasca. Su alimentación carnívora incluye mamíferos pequeños, aves, lagartijas y anfibios. La especie se distribuye desde Venezuela hasta Perú y Bolivia, y destaca por el brillo iridiscente de sus escamas, generado por ondulaciones microscópicas que producen múltiples reflejos de luz, percibidos por el ojo humano como colores azules tornasol, uno de los rasgos más llamativos de esta serpiente amazónica.

Temas Relacionados

CuscoSerforBoa arcoirisperu-noticias

Más Noticias

Colectivos feministas piden investigación “sin privilegios” para futbolistas de la selección peruana denunciados por abuso sexual

Tres organizaciones demandaron investigación sin privilegios tras la denuncia de abuso sexual presentada por una joven argentina contra los futbolistas Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

Colectivos feministas piden investigación “sin

Aprueban precios de referencia para importar arroz, leche, azúcar y maíz

El Ministerio de Economía y Finanzas fijó nuevos valores y recargos aplicables a productos agroalimentarios importados, en el marco del sistema de franjas de precios vigente

Aprueban precios de referencia para

El 21% de jóvenes en Lima aspira a tener su primera tarjeta de crédito, pero la mayoría ni siquiera sabe qué es historial crediticio

Solo 1 de cada 100 jóvenes en la capital revisa su reporte crediticio de forma regular, mientras que el 28% nunca lo ha hecho, según Experian. ¿Y la Generación Z?

El 21% de jóvenes en

Recuperan cuatro barras con más de 35 kilos de oro de minería ilegal valorizados en casi 2 millones de dólares

La investigación concluyó que el cargamento incautado carece de trazabilidad legal y estaría ligado a redes de minería ilegal que buscan insertar el mineral en el circuito comercial formal

Recuperan cuatro barras con más

Cafetería en Cusco le pide a joven consumir mínimo S/35 por hora y usuarios en TikTok reaccionan: “Ridículos”

La joven optó por retirarse del local y trasladarse a otra cafetería cercana donde no se exige consumo por tiempo de permanencia

Cafetería en Cusco le pide
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elio Riera refuta a empresario

Elio Riera refuta a empresario chino por desautorizarlo como su abogado: “Hablamos por horas, firmó contrato y está grabado”

María Teresa Cabrera protagoniza espectáculo cuando Delia Espinoza cuestiona su informe

Elecciones 2026: las brechas en salud y educación que enfrentarán los candidatos

Elecciones 2026: ONPE hará mañana viernes 23 de enero una selección previa para elegir miembros de mesa

La llamada desesperada a Alberto Otárola: José Jerí lo contactó para pedirle ayuda en medio del escándalo del “Chifagate”

ENTRETENIMIENTO

Natalie Vértiz, Rebeca Escribens, María

Natalie Vértiz, Rebeca Escribens, María Pía Copello y Renzo Schuller dejan las pantallas de América TV: ¿qué pasará con ellos?

Mariana Ramírez del Villar celebra rating ‘Mande quien Mande’: ¿Cuánto rating logró?

Mathías Brivio y Johanna San Miguel en ‘Esto es Guerra’: ¿Cuánto rating logró el reencuentro?

Mathías Brivio es presentado como el nuevo conductor de ‘Esto es Guerra 2026’: “Estoy emocionado”

BTS en Perú: Cómo participar en la preventa de entradas, qué es la ARMY Membership de Weverse y cómo funcionará la compra

DEPORTES

Así se retiraron en Alianza

Así se retiraron en Alianza Lima tras disturbios con barristas por denuncia de abuso sexual: salida en silencio en medio de resguardo policial

Pedro García explotó por la denuncia de abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco: “Alianza tiene que defender su escudo”

Directivo de Universitario reveló si Cat Flood se quedará una temporada más y respondió si podría irse a Alianza Lima

Barristas de Alianza Lima agredieron a Paolo Guerrero y Luis Advíncula en Matute tras denuncia contra Zambrano, Trauco y Peña

“¿Y Hernán Barcos era el problema, no?”, la ácida crítica de Pedro García sobre la denuncia contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco