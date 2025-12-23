Hallan boa de 2 metros en el río Rímac: animal fue capturado por serenos de El Agustino

La aparición de una boa de casi dos metros en la ribera del río Rímac, en el distrito de El Agustino, sorprendió a vecinos y autoridades la mañana del lunes. El insólito hallazgo fue reportado por residentes de la zona, quienes alertaron al personal de serenazgo tras observar al reptil desplazándose cerca del cauce. La noticia y las imágenes del animal rápidamente se volvieron virales en redes sociales, generando inquietud sobre su origen y el riesgo que representa para la comunidad.

Serenos actuaron con rapidez y trasladaron la boa a la central de seguridad

De acuerdo con Jorge Nieves Vela, representante de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de El Agustino, los serenos acudieron de inmediato tras el llamado de los vecinos. “La llamada de la zona daba cuenta de una serpiente de gran tamaño, algo inusual aquí. El personal logró capturarla y trasladarla a la central de seguridad”, explicó Nieves Vela a Buenos Días Perú.

Las autoridades locales sospechan que el animal fue mantenido en cautiverio y abandonado recientemente, ya que no existen antecedentes de hallazgos similares en el área. “Pensamos que esta serpiente ha estado en cautiverio y la han soltado en esa zona, porque nunca antes habíamos tenido una noticia así”, detalló Nieves Vela. Se solicitó el apoyo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), pero hasta el cierre de esta nota no se había recibido respuesta.

La boa, que habría sido abandonada tras permanecer en cautiverio, se encuentra bajo resguardo municipal en espera de una respuesta de SERFOR - Buenos Días Perú

Características del animal y peligros para la comunidad

La boa, identificada como una especie exótica y no venenosa, representa de todas formas un riesgo para los residentes, especialmente para los niños que suelen jugar cerca del río durante las vacaciones escolares. Un sereno con experiencia en fauna amazónica participó en la captura y describió al animal como “pequeño” en comparación con otras boas de su hábitat natural, la selva baja, aunque para los vecinos resultó impresionante por su tamaño.

El sereno explicó que la boa se alimenta de roedores, aves pequeñas y otros animales que encuentra a su paso. “Consume ratas, aves de corral y lo que pueda cazar”, señaló. Aunque el reptil no posee veneno peligroso para los humanos, puede morder en situaciones de estrés y utiliza su fuerza para atrapar a sus presas. “Cuando tratamos de sacarla de la caja, intentó morder. Es un peligro para los niños que se acercan por curiosidad”, advirtió Nieves Vela.

Incertidumbre sobre el destino de la boa

Las autoridades locales permanecen a la espera de una respuesta oficial de SERFOR para determinar el destino final de la boa. Mientras tanto, el animal permanece bajo resguardo en la central de serenazgo. “No sabemos qué hacer con ella, ya va a estar casi doce horas aquí y no tenemos respuesta”, admitió Nieves Vela. La municipalidad evalúa opciones como coordinar con el Parque de las Leyendas para su traslado, o incluso gestionar su retorno a un entorno natural adecuado.

El animal, de aproximadamente dos metros, fue detectado por vecinos y posteriormente capturado por personal de serenazgo. - Buenos Días Perú

La presencia de la boa en el río Rímac ha generado preocupación entre los vecinos y pone en evidencia la necesidad de protocolos claros para la gestión de fauna exótica en zonas urbanas. Las autoridades reiteraron su llamado a SERFOR y a la Policía Nacional para una intervención rápida que garantice la seguridad tanto del animal como de la comunidad.