Perú

Cuerpo de mujer hallada en colchón en SMP: PNP revela cómo lograron identificarla

El comandante general de la Policía Nacional del Perú confirmó que la colaboración con autoridades ecuatorianas fue clave para reconocer a la víctima, vinculada a redes de trata de personas

Guardar
El general Arriola detalló que la identificación de la víctima se logró por huellas dactilares y ADN. | TV Perú

El hallazgo de una mujer dentro de un colchón abandonado en una calle de San Martín de Porres (SMP) expuso un entramado criminal que une dos países.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, confirmó que la víctima fue identificada como Jennifer Lisbeth Mendoza Segura, gracias a un proceso forense basado en huellas dactilares y la corroboración con pruebas de ADN.

La investigación comenzó cuando agentes de la PNP encontraron el cadáver de una mujer de nacionalidad extranjera en circunstancias que aún se mantienen bajo reserva.

Arriola relató que, tras el hallazgo, se coordinó de inmediato con la policía de Ecuador. La labor forense incluyó técnicas de diafanización, proceso que permitió recuperar las crestas papilares de los dedos para obtener la impresión digital.

“Con esas huellas debidamente enviadas en PDF, se logran los primeros resultados”, detalló el general en conferencia de prensa. Posteriormente, la identidad de la víctima fue confirmada por familiares mediante un análisis de ADN.

El caso generó impacto no solo por la violencia del hecho, sino también por la rapidez en la identificación, resultado de la cooperación entre las autoridades peruanas y ecuatorianas. La víctima, según los reportes policiales, presentaba un tatuaje y señales que la vinculan a redes de trata de personas operadas por organizaciones criminales transnacionales.

Caso de la mujer hallada
Caso de la mujer hallada en un colchón: la policía busca identificarla a partir de su tatuaje en el antebrazo| América Noticias

La captura y el rastro de la trata de personas

El presunto responsable del crimen fue detenido en Guayaquil, en el sur de Ecuador, durante un operativo que tenía como objetivo principal la captura de un sicario buscado por el asesinato de un agente policial en ese país.

Fue en ese contexto donde apareció el sospechoso implicado en el asesinato de Mendoza Segura. El jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri)Víctor Revoredo, confirmó que el sujeto habría admitido su participación en el caso de San Martín de Porres y que la víctima se habría resistido a ser explotada por una red de trata de personas.

Las autoridades identificaron vínculos entre la víctima y bandas conocidas como Los Tiguerones y Los Lobos, grupos criminales que operan tanto en Ecuador como en Perú.

El sospechoso, un varón de 24 años cuya identidad no fue revelada, habría escapado por vía terrestre tras perpetrar el crimen, transportando el cuerpo en la parte posterior de una mototaxi. El conductor del vehículo, Darwin Cruz, de 43 años, fue arrestado y se encuentra bajo prisión preventiva por nueve meses.

El caso puso en evidencia la complejidad de las redes de trata de personas y el cruce fronterizo de organizaciones delictivas. Las coordinaciones entre autoridades peruanas y ecuatorianas continúan, con el objetivo de lograr la extradición del principal sospechoso para que enfrente a la justicia en Perú.

La investigación policial también reveló que más mujeres podrían haber sido sometidas por esta red criminal. La víctima, de acuerdo con los avances del caso, fue asesinada dieciséis horas antes de su hallazgo, lo que permitió a los peritos forenses trabajar con huellas dactilares frescas y muestras biológicas para su identificación. La PNP destacó que, ni bien los implicados ingresaron a territorio peruano, varios de ellos fueron detenidos y sus células desarticuladas.

Temas Relacionados

SMPPNPEcuadorViolenciaperu-noticias

Más Noticias

Tarapoto: el pronóstico del clima de mañana

Su cercanía con la Amazonía peruana hace que Tarapoto posea un clima tropical con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes a lo largo del año

Tarapoto: el pronóstico del clima

Predicción del estado del tiempo en Trujillo para mañana

Su clima desértico con bajas precipitaciones le han ganado el apodo de la "ciudad de la eterna primavera" entre sus habitantes

Predicción del estado del tiempo

La FPV proyecta la Copa América de Vóley 2026 con ocho equipos: invitaría a selecciones de la Norceca al torneo

El certamen, que se jugará en julio, busca ampliar su formato, sumar selecciones invitadas y convertirse en una competencia clave para el ranking mundial y la clasificación a torneos internacionales

La FPV proyecta la Copa

Sekou Gassama dio inicio a sus entrenamientos con Universitario en Campo Mar y apunta a la Noche Crema 2026

El delantero hispano-senegalés ha empezado con los trabajos técnicos y tácticos bajo la atenta mirada del entrenador Javier Rabanal. En principio será una alternativa en ataque

Sekou Gassama dio inicio a

Gonzalo Bueno venció con sobresaltos a Guido Justo para avanzar a los cuartos de final del Challenger 75 de Itajaí

La segunda raqueta peruana superó en tres sets a su rival argentino. Este triunfo alimenta sus chances de ingresar al Top 200 del ranking ATP

Gonzalo Bueno venció con sobresaltos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí se contradice: negó

José Jerí se contradice: negó conocer actividades de Zhihua Yang, pero firmó documento que lo identifica como operador del Club de la Construcción

Elio Riera refuta a empresario chino por desautorizarlo como su abogado: “Hablamos por horas, firmó contrato y está grabado”

“Soy traductor juramentado”: empresario chino confirma en video hablar perfecto español y desmiente versión de José Jerí

María Teresa Cabrera protagoniza espectáculo cuando Delia Espinoza cuestiona su informe

Elecciones 2026: las brechas en salud y educación que enfrentarán los candidatos

ENTRETENIMIENTO

Paolo Guerrero y Ana Paula

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte: así fue la lujosa fiesta de cumpleaños de su hijo José Paolo

Patricio Parodi aclaró supuesta relación amorosa con Milett Figueroa: “Yo no hablo con ella”

Melissa Klug responde a Samahara Lobatón y le ruega que se aleje de Bryan Torres: “Me he arrodillado a pedirle a Dios por mi hija”

Natalie Vértiz, Rebeca Escribens, María Pía Copello y Renzo Schuller dejan las pantallas de América TV: ¿qué pasará con ellos?

Mariana Ramírez del Villar celebra rating ‘Mande quien Mande’: ¿Cuánto rating logró?

DEPORTES

Sekou Gassama dio inicio a

Sekou Gassama dio inicio a sus entrenamientos con Universitario en Campo Mar y apunta a la Noche Crema 2026

Gonzalo Bueno venció con sobresaltos a Guido Justo para avanzar a los cuartos de final del Challenger 75 de Itajaí

Así se retiraron en Alianza Lima tras disturbios con barristas por denuncia de abuso sexual: salida en silencio en medio de resguardo policial

Pedro García explotó por la denuncia de abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco: “Alianza tiene que defender su escudo”

Directivo de Universitario reveló si Cat Flood se quedará una temporada más y respondió si podría irse a Alianza Lima