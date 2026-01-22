Conoce cómo tramitar tu carné de sanidad en Lima: requisitos, precio, vigencia y dónde obtenerlo

Carné de sanidad en Lima: requisitos, costos y cómo tramitarlo según el distrito. (Foto: Agencia Andina)

El carné de sanidad es un documento esencial para quienes buscan empleos relacionados con la manipulación de alimentos o la atención directa al público. Su presentación es obligatoria para postular a posiciones en sectores como restaurantes, mercados, panaderías, cafeterías y hoteles, según distintas municipalidades de Lima. La función principal de este certificado es acreditar que el solicitante cumple con el estado de salud adecuado y las normativas sanitarias exigidas para estos rubros.

La vigencia del carné varía según la actividad: es de seis meses para quienes manipulan alimentos y de un año para quienes desempeñan otras funciones. Al vencer ese plazo, la renovación se vuelve obligatoria. Además, el proceso y los requisitos pueden diferir entre municipios, aunque comparten pasos comunes.

Cada jurisdicción establece procedimientos, costos y modalidades de entrega particulares, lo que exige a los interesados informarse previamente sobre los detalles específicos de su distrito.

Foto carnet de sanidad / GOB.PE

Requisitos y proceso en SJL

Una de las ventajas que ofrece la Municipalidad de San Juan de Lurigancho es la entrega del carné directamente al celular del usuario al finalizar el trámite. El procedimiento requiere la presentación del documento de identidad vigente (DNI, carné de extranjería o equivalente), sin necesidad de fotografías ni ayuno. El pago es de S/ 15,00, realizado en la caja municipal.

La atención se brinda en la Subgerencia de Servicios Sociales, ubicada en Jr. Los Mastuerzos 1635, de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 y los sábados hasta las 13:00.

Municipalidad de San Juan de Lurigancho. (Foto: Agencia Andina)

Proceso en la Municipalidad de Lima

En la Municipalidad Metropolitana de Lima, el trámite inicia con el registro en la Plataforma de Operaciones Virtuales del portal institucional. Una vez creado el usuario, el solicitante debe seleccionar la opción correspondiente, seguir el manual y agendar la cita. El día de la atención, se debe presentar el ticket con código QR (impreso o en el celular) y los documentos solicitados en la sede de avenida Ramón Herrera Nº 273, Cercado de Lima.

Para quienes serán manipuladores de alimentos, es obligatorio llevar una muestra de heces, además de presentar el documento de identidad vigente. Ese mismo día se realiza la toma de sangre y el examen médico. Si no se presenta la muestra de heces, la cita deberá reprogramarse. El costo del carné es de S/ 16,20, y se añade S/ 4,00 en caso de requerir una segunda muestra. Para consultas, los teléfonos habilitados son 942805726, 942669550 y (01) 632-3234, de lunes a viernes entre 8:00 y 15:00.

Municipalidad de Lima. (Foto: Agencia Andina)

Trámite en La Victoria

En La Victoria, se solicita una muestra de heces solo si el solicitante manipula alimentos, el pago es de S/ 19,70 (en efectivo o con tarjeta Visa) y se debe conservar el comprobante. El trámite se realiza en la Gerencia de Desarrollo Social y de la Mujer, Jr. Sebastián Barranca N.º 290.

El proceso incluye:

Examen de laboratorio.

Toma de sangre para descartar sífilis.

Evaluación clínica.

Si se detectan observaciones médicas, el usuario debe acreditar la superación de las mismas para obtener el carné, sin costo extra. La entrega del documento se realiza dos días después del trámite inicial.

Municipalidad de La Victoria. (Foto: Agencia Andina)

Procedimiento en Lince

En Lince, el interesado debe presentar copia del DNI u otro documento válido, certificado de salud y dos fotografías tamaño carné. Para extranjeros, se requiere documentación que acredite su estancia legal en el país. El pago es de S/ 9,20, y se realiza en la sede de av. Militar 1962, de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde.

Tras entregar los requisitos y llenar el formulario en la Oficina de Vigilancia Sanitaria, se recibe un ticket para recoger el carné al día siguiente. Para consultas, se puede llamar al (01) 619-1818, anexo 68032.

Municipalidad de Lince. (Foto: Agencia Andina)

Pasos comunes

A pesar de las diferencias, el trámite del carné de sanidad en Lima mantiene un esquema general en la mayoría de municipios:

Verificación de identidad .

Presentación de exámenes médicos y análisis.

Pago de tasas que varían según el distrito.

La modalidad de entrega, la cantidad de documentos requeridos y el tiempo de espera dependen de cada jurisdicción. La vigencia máxima se sitúa entre seis meses y un año, según si las actividades incluyen o no manipulación directa de alimentos.