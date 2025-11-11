La Municipalidad de Lima está quebrada: sucesor de López Aliaga y Reggiardo heredará una entidad en crisis

La Municipalidad Metropolitana de Lima atraviesa una situación de quiebra financiera, así lo afirmó Martín D’Azevedo, abogado especializado en gestión municipal. Según explicó, la administración actual enfrenta una grave restricción en la disposición de recursos y enfrenta una proyección de recuperación solo a largo plazo, apoyada en inversiones de bonos cuyos retornos se esperan después del quinto año de colocación.

En palabras de D’Azevedo, “la municipalidad, en términos financieros; es decir, de disposición de dinero, está quebrada”, subrayando que solo una recuperación gradual será posible por la inversión realizada con bonos de largo plazo, con rendimientos que comenzarían a registrarse entre el quinto y séptimo año.

El especialista precisó que la actual gestión cerrará con la entidad todavía en quiebra, mientras que el siguiente alcalde deberá enfrentar y administrar la crisis que heredará. “Lo que se espera es que esa recuperación venga más adelante con la inversión que se ha hecho a largo plazo de unos bonos que se supone que van a dar ingresos a partir del quinto, sexto año, séptimo año”, sostuvo el abogado a Canal N, destacando la limitada capacidad operativa de la municipalidad en el corto plazo.

Martín D’Azevedo advirtió que el deterioro de las finanzas municipales no es un fenómeno reciente. Señaló que “ya este tema de los peajes y otros compromisos desde más o menos hace unos veinte años, Lima venía teniendo una deuda que ahora sí se ha triplicado”, lo que evidencia un arrastre histórico de problemas financieros que se agravan en el presente.

La situación en la que asumió López Aliaga ya presentaba un escenario desfavorable, consecuencia de obligaciones acumuladas a lo largo de diversas gestiones. El abogado recalcó que la magnitud de la crisis compromete la operatividad normal de la entidad y priva de autonomía a la gestión entrante, que deberá diseñar estrategias orientadas al saneamiento estructural de la deuda.

Las proyecciones actuales indican que la capital peruana permanecerá varios años bajo presión fiscal antes de que puedan observarse mejoras derivadas de las inversiones emprendidas. La expectativa principal recae en los ingresos de bonos de largo plazo, que representarían el principal recurso para revertir la quiebra institucional que enfrenta la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Discurso de Renzo Reggiardo en su juramentación como alcalde de Lima | Canal N

Cuestionada compra

La gestión del exalcalde Rafael López Aliaga ejecutó la compra de 40.000 raciones de alimentos importados, destinados a personas afectadas por lluvias en 16 distritos de la capital. La adquisición se realizó sin licitación, mediante contratación directa a la empresa Lealto EIRL, que compró los productos a XMRE, compañía estadounidense ubicada en Miami.

Cada ración, compuesta por menús como pavo enchilado, tacos Tex-Mex, tortellini de queso, hilachas de papa con tocino, arroz con pollo criollo caribeño y salchicha italiana, tuvo un costo unitario de S/69,50 (aproximadamente 20 dólares), lo que elevó significativamente el presupuesto asignado al operativo de emergencia.

De las 40.000 raciones importadas, se distribuyeron 22.000 entre damnificados de los distritos más vulnerables a las lluvias, como Ate, Carabayllo, Chaclacayo, Comas, El Agustino, Los Olivos, Rímac y otros, mientras 18.000 permanecen almacenadas en los depósitos municipales. Los menús elegidos son poco habituales en la dieta tradicional limeña.

La investigación identificó que los alimentos cuentan con etiquetado e instrucciones exclusivamente en inglés, incluyendo los manuales para el uso de calentadores químicos, aspecto que contraviene el reglamento sanitario nacional y representaría un potencial riesgo de intoxicación. El gerente de Riesgo de Desastres, Mario Casaretto, aseguró que los productos importados tienen una duración de tres años y que no leyó los empaques antes de distribuirlos.

Desde Lealto EIRL, su gerente general defendió la compra y sostuvo que el precio era menor al de mercado, añadiendo que cada kit incluía folleto en español. Se identificaron antecedentes de observaciones de la Contraloría sobre contratos previos de la empresa proveedora, en procesos distintos de desinfección y suministro de alimentos.