Adulto mayor de 77 años supera cirugía de mediana complejidad en Jauja

Félix es el primer asegurado que recibe una cirugía de mediana complejidad en este centro, lo que marca un hito en la descentralización de procedimientos especializados en el Valle del Mantaro - Créditos: Essalud.

La recuperación de Félix Solís Pizarro, de 77 años, en el Hospital Bicentenario de Jauja, representa un motivo de alegría no solo para él y sus seres queridos, sino también para el entorno sanitario de la región.

Este asegurado de Essalud se transformó en el primer usuario sometido a una cirugía de mediana complejidad en dicho establecimiento de la Red Asistencial Junín, marcando un momento histórico en el proceso de descentralización de servicios especializados en el Valle del Mantaro.

El procedimiento que restableció la salud del septuagenario fue una restitución del tránsito intestinal, catalogada como complejidad B. Esta operación se enmarca en la estrategia de desembalse quirúrgico promovida por la institución, diseñada para optimizar la atención en zonas alejadas y potenciar la capacidad de respuesta de hospitales fuera de las grandes urbes.

El éxito de la cirugía permitió que Félix Solís retome su pasión por la Tunantada, recupere calidad de vida y participe de manera activa en su comunidad - Créditos: Essalud.

El impulso a este tipo de intervenciones responde a los lineamientos estratégicos de la gestión encabezada por Segundo Acho Mego, centrados en ampliar la producción asistencial y garantizar mayor cobertura en localidades no metropolitanas.

Félix Solís contó que, tras sufrir cólicos estomacales durante medio año y no recibir un diagnóstico en Huancayo, optó por acudir al Hospital Bicentenario de Jauja. Allí, los especialistas efectuaron los análisis correspondientes y, por primera vez, identificaron la enfermedad.

“Cumplí con todos los exámenes previos y decidí ciegamente a operarme. Gracias a Dios, hoy estoy sin novedad”, manifestó agradecido. No disimuló su gratitud al afirmar que el personal médico actuó como “ángeles” al devolverle el bienestar y permitirle volver a su gran afición: la Tunantada, expresión cultural emblemática de la provincia.

La posibilidad de recibir atención especializada en Jauja evita traslados largos y desgastantes para los asegurados y sus familias - Créditos: Essalud.

El gerente de la Red Asistencial Junín, Jesús Borjas, resaltó que el Hospital Bicentenario, inaugurado en 2021, posee instalaciones modernas, equipamiento de avanzada y un equipo de especialistas experimentados. Estas características posibilitan la realización de procedimientos de mediana complejidad, los cuales suponen riesgos vitales moderados y requieren entre dos y cuatro días de internamiento.

En tanto, el director del hospital, Fredi de la Cruz, indicó que esta primera cirugía de ese nivel abre la posibilidad de que más asegurados reciban tratamientos complejos sin tener que desplazarse a otras ciudades.

El alta médica de don Félix coincidió con el arranque de la festividad de la Tunantada, momento que aprovechó para ejecutar algunos pasos del conocido baile. Su mayor anhelo es reintegrarse al grupo folclórico Institución Bellavista Corazón, del barrio Bellavista en Yauyos, y participar plenamente en los festejos, tras un largo periodo de ausencia por motivos de salud.

Adolescente de 14 años recupera la audición gracias a compleja cirugía reconstructiva

Un adolescente de 14 años, natural de Huacho, recuperó la audición tras someterse a una compleja cirugía reconstructiva en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de EsSalud. Joaquín padecía microtia, una malformación congénita que afecta el desarrollo del pabellón auricular y limita la capacidad auditiva.

La intervención, que consistió en moldear cartílago de costilla para reconstruir el oído, fue parte de una campaña solidaria que benefició a diez menores y contó con la colaboración de especialistas peruanos y médicos de la fundación estadounidense HUGS.

El procedimiento, poco frecuente en el ámbito público, permitió a Joaquín recuperar confianza y mejorar su integración social. En una segunda fase, se perfeccionará la estructura auricular. El presidente ejecutivo de Essalud, Segundo Acho Mego, resaltó el impacto de estas cirugías en la calidad de vida de los pacientes y sus familias, y destacó la importancia de la cooperación internacional para ofrecer tratamientos avanzados en el país.