780 hectáreas de cultivos en riesgo de desaparecer por crecida del río Pisco: agricultores de Ica exigen maquinaria urgente

(Video: 24 Horas)

El río Pisco volvió a encender las alertas en la región Ica tras registrar un aumento significativo de su caudal, situación que ya genera riesgo directo para los cultivos agrícolas del sector El Palto, en el distrito de Independencia. La fuerza del agua ha comenzado a dañar canales de riego que abastecen a varias zonas productivas del valle, lo que mantiene en preocupación a decenas de agricultores que dependen de esta actividad para su sustento.

La ausencia de un muro de contención y de defensas ribereñas en este tramo del río agrava el escenario. Productores locales advierten que, de mantenerse el incremento del caudal, el agua podría ingresar a más parcelas y provocar pérdidas en cultivos clave como algodón, maíz, palta y espárragos. Ante ello, solicitan la intervención urgente de las autoridades, con trabajos de enrocado en la ribera y maquinaria pesada para proteger las áreas agrícolas más expuestas.

Agricultores alertan daños a cultivos y piden obras urgentes en la ribera

Incremento del caudal del río Pisco pone en riesgo a 10 centros poblados por posibles desbordes

El temor de los productores se sustenta en hechos concretos. Juan Manero, agricultor del sector El Palto, describió al diario Correo el impacto directo del aumento del caudal del río Pisco sobre sus tierras. “El río sigue creciendo y no tenemos un muro de contención que nos proteja. Los canales de riego ya están dañados y el agua está ingresando a las parcelas”, manifestó, al advertir que al menos cuatro hectáreas de cultivo de algodón ya resultaron afectadas por la erosión del terreno.

Según las evaluaciones realizadas por los propios agricultores, cerca de 780 hectáreas de terrenos agrícolas se encuentran en alto riesgo ante un eventual desborde del río. Entre los cultivos que podrían verse perjudicados figuran el maíz, los espárragos, la palta y el algodón, productos clave para la economía agrícola de la provincia de Pisco y zonas aledañas.

La situación se vuelve más delicada por la cercanía de las parcelas al cauce y la ausencia de estructuras que contengan la fuerza del agua. En ese contexto, los productores reiteraron su pedido a las autoridades locales y regionales para que se disponga el uso de maquinaria pesada, con el objetivo de enrocar la ribera y levantar un muro de contención que proteja tanto los canales de riego como las áreas de cultivo.

Desde el mismo lecho del río, representantes de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Pisco – Clase C vienen realizando monitoreos diarios. En declaraciones recogidas por 24 Horas durante una inspección en el tramo Olaya–Palto, el gerente técnico explicó la variación del caudal en las últimas horas. “Ayer justo hemos tenido trescientos noventa y cinco metros cúbicos por segundo a las dos de la mañana, pero ha sido un pico de cuatro horas y luego de ahí ha venido en descenso”, señaló. Añadió que el monitoreo permanente busca identificar los puntos críticos del valle y anticipar posibles afectaciones.

Senamhi y COEN reportan caudales en umbral rojo y riesgo de desbordes

Desde mediados de enero, los ríos de Ica presentan niveles elevados que superan umbrales de alerta, con impacto directo en zonas bajas y centros poblados cercanos.

Los reportes oficiales respaldan la preocupación de los agricultores. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que el río Pisco alcanzó niveles considerados extremos en los últimos días. De acuerdo con la entidad, a las 22:00 horas del lunes 19 de enero, el caudal llegó a 256.31 metros cúbicos por segundo en la estación hidrológica Letrayoc, ubicada en Huancano, alcanzando el umbral hidrológico rojo, asociado a posibles desbordes.

El Senamhi precisó que estos valores están vinculados a las lluvias intensas registradas en la cabecera de la cuenca, fenómeno que podría repetirse mientras persistan las precipitaciones en la sierra. Ante este escenario, la institución recomendó a la población alejarse de la ribera del río y evitar cruzar corrientes de agua que superen la altura de las rodillas, como medida preventiva.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) detalló que, si bien se registró un ligero descenso del caudal —con valores de 182.16 metros cúbicos por segundo a las 04:00 horas en la misma estación—, la fuerza de la corriente continúa representando un riesgo significativo. El COEN advirtió que podrían verse afectados centros poblados como Quinga, La Quinga Chica, Chunchanga, La Llama, Huaya Chica, Pariahuana Alto, Pariahuana Bajo, Chanchamayo, Casa Blanca y Letrayoc, además de áreas agrícolas y bocatomas de riego.

Especialistas indicaron que el comportamiento del río exige vigilancia constante y coordinación entre autoridades locales, agricultores y organismos técnicos. En el sector Palto y Olaya, los propios usuarios del valle observan cómo el agua se direcciona hacia zonas vulnerables, incrementando el riesgo de que el río rompa defensas naturales y cause daños mayores a los cultivos.