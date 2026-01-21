Leslie Shaw responde con ironía a César BK y desestima sus acusaciones de violencia: “es un ‘princeso’”

La cantante restó importancia al conflicto asegurando que todo es parte de una estrategia mediática de su colega y que estaba más concentrada en grabar videos para sus redes sociales que en discutir (Amor y Fuego)

La cantante Leslie Shaw se refirió a los recientes desencuentros con César BK, quien la acusó de insultos y de un supuesto incidente durante una grabación de una radio .

Shaw rechazó de plano cualquier responsabilidad en la disputa y atribuyó el escándalo a la búsqueda de fama por parte de su colega.

La polémica, que también involucra a la pareja de la artista, ha despertado la atención del público y generado una ola de comentarios en redes sociales.

Leslie Shaw resta importancia a las acusaciones y niega enfrentamiento

Leslie Shaw negó haber presenciado agresiones durante la grabación cuestionada y sostuvo que solo hubo un cruce verbal mientras grababa contenido para redes. (Amor y Fuego)

Las declaraciones de Leslie Shaw surgieron tras la denuncia presentada por César BK, quien aseguró haber sido víctima de insultos y una supuesta agresión física en una locación campestre donde ambos coincidieron para una grabación. Shaw, conocida por su estilo directo, desestimó la versión de los hechos y afirmó: “No sé qué ha pasado, yo estaba haciendo tiktoks”.

Durante el diálogo con un periodista de ‘Amor y Fuego’, Shaw rechazó haber presenciado cualquier tipo de violencia: “Yo no vi nada, yo estaba haciendo un tiktok. No le den importancia, pero ese chico eso quiere, que le den la caso, hacerse famoso, su música está muy fea. Pero no le den caso”. La cantante insistió en que la denuncia de César BK carece de fundamento y que el músico solo busca atención mediática.

A lo largo de la conversación, Shaw mostró incredulidad ante el relato de su colega, a quien calificó de “exagerado” y “princeso”. “Ay, qué exagerado, qué princeso”, declaró la artista cuando se le consultó sobre las afirmaciones de César BK acerca de amenazas por parte de ella y su pareja.

César BK denuncia hostigamiento y presunta agresión

La artista minimizó la denuncia y sostuvo que César BK exagera los hechos con la intención de captar atención pública. (Amor y Fuego)

El conflicto escaló cuando César BK decidió formalizar una denuncia en la comisaría, argumentando haber recibido un golpe en el rostro por parte de la pareja de Shaw, identificada como Leo. Según lo expuesto por el cantante, la situación se habría originado durante la grabación de un segmento para Radio Karibeña, donde surgieron discusiones que derivaron en el altercado.

La artista, por su parte, sostuvo que en ningún momento existió agresión física y que la única interacción fue un grito debido a la molestia generada por la insistencia de César BK. “Yo le grité porque me molestó que me estuviera fastidiando mientras yo hacía mi tiktok”, explicó Shaw. Al ser consultada sobre la supuesta amenaza, la cantante minimizó el asunto y enfatizó la falta de seriedad en los señalamientos.

Polémica crece en redes sociales y medios

Mientras la denuncia avanza, las declaraciones públicas de Leslie Shaw reavivaron el debate sobre lo ocurrido en la grabación. (Amor y Fuego)

El incidente, que involucró la presencia de la policía tras la denuncia formal de César BK, ha sido tema recurrente en medios de entretenimiento y plataformas digitales. Las imágenes difundidas muestran fragmentos de la discusión y la reacción de los involucrados, avivando la controversia.

Diversos usuarios en redes sociales han expresado apoyo tanto a Shaw como a César BK, destacando la intensidad del enfrentamiento y el tono irónico que ha adoptado la cantante ante las acusaciones. Las declaraciones de Shaw, como “Está muy ‘princeso’, o sea, más machitos”, han sido ampliamente comentadas y compartidas, convirtiéndose en tendencia.

Mientras la situación continúa generando repercusiones, la artista optó por restar importancia a los hechos y sugirió no prestarle atención a las declaraciones de su colega. “No, no sean exagerados”, respondió ante la pregunta sobre la necesidad de tomar precauciones ante posibles amenazas.

La polémica, lejos de disiparse, sigue siendo motivo de conversación en el ámbito del espectáculo nacional, sin indicios de una pronta resolución.