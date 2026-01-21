Perú

Delincuentes en moto interceptan y abren fuego contra un bus repleto de pasajeros en San Luis

Los extorsionadores exigían pagos elevados a la empresa para permitir que los buses operen sin problemas, situación que ya había sido reportada a la policía

Un bus de transporte público que se desplazaba con pasajeros fue atacado a balazos en el distrito de San Luis. Afortunadamente, no hubo heridos. El atentado ocurre semanas después de que la empresa de transportes denunciara ser víctima de extorsión por parte de una banda criminal.

Un grave incidente se registró en el distrito de San Luis el último martes por la noche cuando un bus de transporte público fue atacado a balazos mientras transitaba con pasajeros a bordo. El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Mariscal Domingo Nieto y Mariscal Eloy Ureta, cerca del estadio municipal, una zona concurrida donde decenas de vecinos y comensales presenciaron la escena.

Testigos relataron que dos sujetos a bordo de una motocicleta se aproximaron al vehículo y, sin previo aviso, uno de ellos extrajo un arma de fuego y disparó directamente contra el parabrisas delantero, según informó América TV.

A pesar de la magnitud del ataque, el proyectil no alcanzó a ninguno de los ocupantes ni al conductor, por lo que no se registraron heridos. Sin embargo, la situación generó pánico entre quienes iban en el interior de la unidad, así como entre las personas que caminaban cerca del lugar.

Detrás de este atentado hay una historia de amenazas y extorsión que involucra a la empresa de transportes afectada, la empresa Almirante Miguel Grau (ETSAMIGSA), conocida popularmente como La Verde.

El ataque ocurrió en una
El ataque ocurrió en una zona concurrida, y a pesar del disparo, no se registraron heridos - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

De acuerdo con la información difundida por América TV, la compañía había denunciado el pasado 30 de diciembre de 2025 la recepción de mensajes extorsivos provenientes de la banda criminal Los Chuquis Nueva Generación. Los delincuentes exigían el pago de veinte mil soles como cuota de ingreso y dos mil soles semanales para permitir que los buses circulen sin contratiempos.

Ante la gravedad de la situación, los choferes decidieron paralizar sus operaciones y presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades policiales. Este hecho fue cubierto por diversos medios de comunicación y puso en alerta a la comunidad transportista del distrito.

Pese a que la policía tenía conocimiento de las amenazas, el ataque armado registrado este martes constituye el primer acto violento concreto contra un vehículo de la línea, según testimonios recogidos por América TV en el lugar.

Un bus de transporte público
Un bus de transporte público fue baleado en San Luis por desconocidos en motocicleta mientras circulaba con pasajeros - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Choferes consultados señalaron que, en las semanas previas, ya se habían recibido advertencias adicionales, aunque hasta la fecha no se había producido una agresión física directa.

La mañana de este miércoles, los buses de la empresa Almirante Miguel Grau no salieron a recorrer las calles de San Luis. El temor se ha apoderado de los conductores y sus familias, quienes decidieron suspender temporalmente el servicio ante la amenaza latente de nuevos ataques.

Canales de emergencia

El Gobierno ha puesto en funcionamiento la Central 111 de la Policía Nacional del Perú (PNP), una línea telefónica gratuita, confidencial y disponible las 24 horas para denunciar extorsiones y solicitar protección inmediata. Este servicio está vinculado a la Central de Emergencias 105, lo que permite enviar audios y videos como prueba.

También existen alternativas para presentar denuncias:

  • Línea 1818: Teléfono exclusivo para extorsiones.
  • Celular 942841978: Atención directa para reportar hechos.
  • Comisarías: Puntos de recepción en todos los distritos.
  • Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos de esta naturaleza.

Otros números útiles son:

  • Bomberos Voluntarios: 116
  • Centro de Emergencia Mujer: 100
  • SAMU: 106
  • Hospital Nacional de Emergencias: 113

