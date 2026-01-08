Transporte público suma otro episodio de violencia: sicarios atacan a balazos bus de la línea R28 en Lurín

Los ataques armados al transporte público en Lima no se detienen, pese al incremento de patrullajes y los anuncios oficiales de medidas de seguridad. La tarde del miércoles 7 de enero, la violencia volvió a sacudir el distrito de Lurín: dos sujetos en moto interceptaron un bus de la línea R28 y abrieron fuego contra el conductor, en una escena que sembró el pánico entre pasajeros y vecinos. El atentado, que pudo terminar en tragedia, confirma que viajar en bus se ha convertido en una rutina marcada por el riesgo constante.

El sonido de los disparos alteró la rutina de la avenida y provocó que quienes presenciaron el hecho buscaran refugio. Los criminales, decididos y sin ocultar su objetivo, ejecutaron el ataque a plena luz del día, mientras las cámaras de seguridad registraban cada movimiento. Los pasajeros, sorprendidos y aterrados, solo pudieron agacharse mientras la unidad frenaba bruscamente. Los impactos de bala en la cabina y la sangre del conductor evidenciaron la brutalidad del ataque.

En las últimas semanas, la presión de las bandas extorsivas ha crecido. Las empresas de transporte reportan llamadas amenazantes, exigencias de pagos diarios y una sensación de inseguridad que ha obligado a suspender rutas enteras. El temor se ha apoderado del sector, donde la impunidad de los sicarios refuerza la sensación de desamparo.

Ataque a balazos contra bus de la línea R28 en Lurín

El ataque ocurrió en las primeras horas de la tarde, mientras el bus de la empresa Transportes Huáscar S.A.C. —conocida como R28— cubría su ruta habitual entre Lurín y San Juan de Lurigancho. Dos sujetos a bordo de una moto lineal se aproximaron a la unidad y dispararon al menos ocho veces contra la cabina, justo cuando el vehículo desaceleraba frente a un rompemuelles.

El momento exacto en que dos sicarios a bordo de una moto disparan ocho veces contra el bus de la línea R28 en Lurín quedó registrado por cámaras de seguridad. Foto: Composición Infobae Perú

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto: el bus se detuvo a metros de su paradero final y los sicarios, a escasos centímetros del conductor, abrieron fuego antes de escapar a toda velocidad. La Policía Nacional del Perú recogió las grabaciones como prueba clave para la investigación.

El ataque dejó la cabina perforada y casquillos regados en el asfalto. La unidad fue retirada y puesta a disposición de peritos de criminalística para los exámenes correspondientes. El hecho se suma a una serie de atentados similares registrados en rutas de Lima Sur y Este.

Chofer logra sobrevivir a ataque de sicarios

A pesar de la violencia del ataque, el conductor sobrevivió. El disparo solo le rozó el cuello, provocando una herida leve. La identidad del chofer se mantiene en reserva por motivos de seguridad. Testigos relataron que, tras los disparos, el hombre logró salir de la unidad y fue auxiliado por colegas y pasajeros, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades.

El chofer de la línea R28 resultó herido en el cuello tras el ataque armado, pero logró salir con vida de la unidad. Foto: Facebook / Ancon Anuncios

La empresa retiró la unidad de circulación y la puso a disposición de los investigadores, mientras el conductor permanece recuperándose. El hecho de que el bus estuviera cerca de su destino y con pocos pasajeros evitó consecuencias mayores.

La vulnerabilidad del sector, la exposición diaria de los trabajadores y la falta de garantías mínimas de seguridad refuerzan el temor entre quienes dependen del transporte público para subsistir.

Gremio de transporte advierte paro ante ola criminal

El ataque en Lurín se suma a una cadena de atentados que han marcado el inicio del año en Lima. En los últimos días, conductores han sido asesinados en San Martín de Porres y Chaclacayo, mientras que otros atentados han dejado heridos entre pasajeros y trabajadores en distintas rutas.

Transportistas señalan que siguen siendo víctimas de extorsión y los cupos que deben pagar han aumentado hasta tres veces. Latina

El gremio de transportistas denuncia que los pagos diarios de cupos se han triplicado y que rechazar estas exigencias suele derivar en ataques armados. El ochenta por ciento del transporte formal fue extorsionado en 2025, según cifras del sector, y las amenazas persisten en 2026.

La expectativa ahora recae en el plan de seguridad prometido por el gobierno, mientras el gremio evalua una paralización general del servicio ante la falta de respuestas efectivas. La decisión sobre una posible paralización dependerá de las acciones concretas que adopten las autoridades en los próximos días.

El miedo se ha instalado en cada ruta, los trabajadores sienten que la inseguridad es total y los usuarios viajan cada día con la incertidumbre de llegar sanos a su destino. El transporte público en Lima enfrenta una de sus crisis más graves, mientras la violencia sigue marcando el pulso de la ciudad.