Perú

Transporte público suma otro episodio de violencia: sicarios atacan a balazos bus de la línea R28 en Lurín

El ataque quedó registrado por las cámaras: la moto interceptó la unidad poco antes de su llegada al paradero final y los disparos perforaron la cabina

Guardar

Los ataques armados al transporte público en Lima no se detienen, pese al incremento de patrullajes y los anuncios oficiales de medidas de seguridad. La tarde del miércoles 7 de enero, la violencia volvió a sacudir el distrito de Lurín: dos sujetos en moto interceptaron un bus de la línea R28 y abrieron fuego contra el conductor, en una escena que sembró el pánico entre pasajeros y vecinos. El atentado, que pudo terminar en tragedia, confirma que viajar en bus se ha convertido en una rutina marcada por el riesgo constante.

El sonido de los disparos alteró la rutina de la avenida y provocó que quienes presenciaron el hecho buscaran refugio. Los criminales, decididos y sin ocultar su objetivo, ejecutaron el ataque a plena luz del día, mientras las cámaras de seguridad registraban cada movimiento. Los pasajeros, sorprendidos y aterrados, solo pudieron agacharse mientras la unidad frenaba bruscamente. Los impactos de bala en la cabina y la sangre del conductor evidenciaron la brutalidad del ataque.

En las últimas semanas, la presión de las bandas extorsivas ha crecido. Las empresas de transporte reportan llamadas amenazantes, exigencias de pagos diarios y una sensación de inseguridad que ha obligado a suspender rutas enteras. El temor se ha apoderado del sector, donde la impunidad de los sicarios refuerza la sensación de desamparo.

Ataque a balazos contra bus de la línea R28 en Lurín

El ataque ocurrió en las primeras horas de la tarde, mientras el bus de la empresa Transportes Huáscar S.A.C. —conocida como R28— cubría su ruta habitual entre Lurín y San Juan de Lurigancho. Dos sujetos a bordo de una moto lineal se aproximaron a la unidad y dispararon al menos ocho veces contra la cabina, justo cuando el vehículo desaceleraba frente a un rompemuelles.

El momento exacto en que
El momento exacto en que dos sicarios a bordo de una moto disparan ocho veces contra el bus de la línea R28 en Lurín quedó registrado por cámaras de seguridad. Foto: Composición Infobae Perú

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto: el bus se detuvo a metros de su paradero final y los sicarios, a escasos centímetros del conductor, abrieron fuego antes de escapar a toda velocidad. La Policía Nacional del Perú recogió las grabaciones como prueba clave para la investigación.

El ataque dejó la cabina perforada y casquillos regados en el asfalto. La unidad fue retirada y puesta a disposición de peritos de criminalística para los exámenes correspondientes. El hecho se suma a una serie de atentados similares registrados en rutas de Lima Sur y Este.

Chofer logra sobrevivir a ataque de sicarios

A pesar de la violencia del ataque, el conductor sobrevivió. El disparo solo le rozó el cuello, provocando una herida leve. La identidad del chofer se mantiene en reserva por motivos de seguridad. Testigos relataron que, tras los disparos, el hombre logró salir de la unidad y fue auxiliado por colegas y pasajeros, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades.

El chofer de la línea
El chofer de la línea R28 resultó herido en el cuello tras el ataque armado, pero logró salir con vida de la unidad. Foto: Facebook / Ancon Anuncios

La empresa retiró la unidad de circulación y la puso a disposición de los investigadores, mientras el conductor permanece recuperándose. El hecho de que el bus estuviera cerca de su destino y con pocos pasajeros evitó consecuencias mayores.

La vulnerabilidad del sector, la exposición diaria de los trabajadores y la falta de garantías mínimas de seguridad refuerzan el temor entre quienes dependen del transporte público para subsistir.

Gremio de transporte advierte paro ante ola criminal

El ataque en Lurín se suma a una cadena de atentados que han marcado el inicio del año en Lima. En los últimos días, conductores han sido asesinados en San Martín de Porres y Chaclacayo, mientras que otros atentados han dejado heridos entre pasajeros y trabajadores en distintas rutas.

Transportistas señalan que siguen siendo víctimas de extorsión y los cupos que deben pagar han aumentado hasta tres veces. Latina

El gremio de transportistas denuncia que los pagos diarios de cupos se han triplicado y que rechazar estas exigencias suele derivar en ataques armados. El ochenta por ciento del transporte formal fue extorsionado en 2025, según cifras del sector, y las amenazas persisten en 2026.

La expectativa ahora recae en el plan de seguridad prometido por el gobierno, mientras el gremio evalua una paralización general del servicio ante la falta de respuestas efectivas. La decisión sobre una posible paralización dependerá de las acciones concretas que adopten las autoridades en los próximos días.

El miedo se ha instalado en cada ruta, los trabajadores sienten que la inseguridad es total y los usuarios viajan cada día con la incertidumbre de llegar sanos a su destino. El transporte público en Lima enfrenta una de sus crisis más graves, mientras la violencia sigue marcando el pulso de la ciudad.

Temas Relacionados

Ataques armadosTransportes Huáscar S.A.C.R28LimaLurínExtorsiónSicariosperu-noticias

Más Noticias

Terror en Ica: Menor de 17 años pierde un riñón tras brutal balacera en discoteca de la Huacachina

La adolescente permanece en estado crítico tras recibir un impacto de bala durante un ataque armado ocurrido de madrugada. El hecho dejó siete personas heridas y ya hay tres detenidos por la Policía

Terror en Ica: Menor de

Lambayeque en alerta por dengue: autoridades intensifican vigilancia en 38 distritos ante riesgo de brotes en 2026

El aumento de temperaturas eleva el riesgo de expansión del Aedes aegypti en Lambayeque, donde 36 distritos ya registran presencia del vector, según la Gerencia Regional de Salud

Lambayeque en alerta por dengue:

PJ declara vencida investigación preparatoria contra José Luna: Fiscalía tiene 30 días para acusar o archivar caso

El juez Víctor Alcocer Acosta determinó que el plazo máximo de la investigación venció en julio de 2021 y que su prolongación vulnera el derecho al debido proceso

PJ declara vencida investigación preparatoria

Jorge Benavides ya está en Panamericana Televisión y pide ayuda a fans para decidir el rumbo de su programa: “Te invito a participar”

El comediante aprovechó sus redes sociales para invitar al público a sugerir ideas, nombres y posibles talentos, generando gran expectativa

Jorge Benavides ya está en

José Antonio Kast, “preocupado”, advierte que minería ilegal en Perú es crimen organizado que amenaza a toda Sudamérica

El presidente electo de Chile alertó sobre el crecimiento de la minería ilegal y sus consecuencias para la seguridad regional, además de proponer apoyo desde su país para frenar la expansión de estas redes delictivas

José Antonio Kast, “preocupado”, advierte
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Antonio Kast, “preocupado”, advierte

José Antonio Kast, “preocupado”, advierte que minería ilegal en Perú es crimen organizado que amenaza a toda Sudamérica

José Jerí llama a Edmundo González Urrutia y le expresa su apoyo para que asuma la presidencia de Venezuela

Transcriminalidad, corredor humanitario y ultimátum: José Antonio Kast detalla plan contra la inmigración irregular en Chile y Perú

José Antonio Kast en Perú destacó cooperación e integración bilateral y no descartó un corredor humanitario para extranjeros irregulares

Fuerza Popular vuelve al banquillo de acusados: Poder Judicial incorpora al partido como persona jurídica en el caso Alas Peruanas

ENTRETENIMIENTO

Jorge Benavides ya está en

Jorge Benavides ya está en Panamericana Televisión y pide ayuda a fans para decidir el rumbo de su programa: “Te invito a participar”

Norka Ascue niega existencia de videos mencionados por Christian Cueva y afirma que no teme amenazas ni señalamientos

Melissa Paredes arregla el cabello de su hija tras polémico corte y deja un mensaje a ¿Rodrigo Cuba?

Amy Gutiérrez y José Carlos García ya no se esconden: la pareja confirma su romance en un viaje de ensueño

Películas para ver esta noche en Netflix Perú

DEPORTES

Roberto Mosquera asume la dirección

Roberto Mosquera asume la dirección técnica de Sport Huancayo por segunda vez en su carrera de cara a la Liga 1 2026

Paolo Guerrero define el empleo de su dorsal en Alianza Lima para la Liga 1 2026: rechaza la camiseta ‘9′

La reacción de Paolo Guerrero al enterarse del fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima: “Todo el grupo va a estar feliz”

DT de Riga FC felicita a Joao Grimaldo por su inminente llegada al Sparta Praga: “Marcará la diferencia”

Williams Riveros y Matías Di Benedetto desaprobaron examen de nacionalización peruana: jugadores tendrán nueva oportunidad